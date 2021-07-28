«Деньги и понты»: НГС поговорил с красоткой, которая ездит по городу на кабриолете. Возможно, вы ее видели

— Езда на кабриолете летом доставляет мне большое удовольствие, так как подсознательно это ассоциация с отпуском, ловишь чувство легкости и свободы, вспоминаешь все те красивые картинки из детства и понимаешь, что мечта сбылась. Только не хватает протяженных дорог по побережью, но это всё мелочи, так как город для жизни выбираем мы сами и меняем тоже сами. А если быть до конца откровенной, машину планирую в ближайшее время поменять, но это не потому, что она плохая, я к ней очень приросла, но годы идут, и нужно расти, — делится сибирячка с НГС.