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Тема дняСтранный мужчина преследует женщин. Кто он такой?

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«Деньги и понты»: НГС поговорил с красоткой, которая ездит по городу на кабриолете. Возможно, вы ее видели

Виктории нравится ездить на авто по Северному объезду через бор — там можно остаться наедине со своими мыслями

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Сибирячке 28 лет, 4 из них она владеет кабриолетом

Сибирячке 28 лет, 4 из них она владеет кабриолетом

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Летом в Новосибирске только и разговоров, что про пыль, грязь и разбитые дороги. Особенно колоритно на этом фоне смотрятся автолюбители, которые невозмутимо едут по городу на кабриолете. Дополнительное внимание вызывают женщины — ведь это готовая картинка из романтических фильмов: она едет на машине без крыши, длинные волосы развеваются по ветру и далее по сценарию. Мы поговорили с одной из обладательниц кабриолетов — Виктория рассказала, как реагируют на ее необычное авто люди на улице и почему не надо пенять на пыль и пробки.

Сибирячка владеет кабриолетом Peugeot 307 СС уже пятый год, она говорит, что любит свой автомобиль и эксплуатирует его и летом, и зимой. Виктория занимаемся снабжением швейных фабрик промышленным оборудованием, она считает, что сейчас это важно для развития легкой промышленности в России.

Виктория старается получать от жизни как можно больше удовольствия

Виктория старается получать от жизни как можно больше удовольствия

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— Права получила в 2017 году, когда помимо транспорта категории А1 (квадроциклы, снегоходы) интерес резко появился именно к кабриолету. Желание обладать этим автомобилем возникло летом 2016 года в Сочи, где брали аналогичную модель напрокат, и уже в мае 2017-го моя мечта сбылась, — делится девушка с НГС.

По словам нашей героини, тогда средняя стоимость такого автомобиля на рынке была около 500 тысяч рублей. Но кабриолеты в основном продавались в других регионах

По словам нашей героини, тогда средняя стоимость такого автомобиля на рынке была около 500 тысяч рублей. Но кабриолеты в основном продавались в других регионах

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— Ближайший был в Омске, но, как по волшебству, появился мой Лев на Drom в Новосибирске, — вспоминает она.

Виктория говорит, что любит свой автомобиль и получает удовольствие от езды на нем

Виктория говорит, что любит свой автомобиль и получает удовольствие от езды на нем

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— Езда на кабриолете по Новосибирску ничем не отличается от езды на другом автомобиле. Ни для кого не секрет, что пыль и неидеальные дороги напрягают всех автовладельцев, это проблема экологии города. Несмотря на это, я ощущаю комфорт от езды, так как в пробках не езжу с открытой крышей, а поскольку у меня она металлическая и не низкая, вообще не вижу отличий от того же купе или седана, в последнем не считая количества дверей, — делится она.

Сибирячка считает, что по нашему городу вполне можно передвигаться на кабриолете, несмотря на пыль и неидеальные дороги

Сибирячка считает, что по нашему городу вполне можно передвигаться на кабриолете, несмотря на пыль и неидеальные дороги

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— Высказывание людей, что кабриолет и Новосибирск — вещи несовместимые, пыльно же и пробки, наводит на ряд вопросов. А кому из владельцев авто в пробке и в жару доставляет удовольствие езда с открытыми окнами? Обладателям кабриолетов тоже нет необходимости открывать крышу при таких условиях. Или вы не ходите по улице, на придорожных тротуарах, где пыли не меньше? Насмотренность, сформированная с помощью кино и красивых фото с кабриолетом в жарких странах и регионах, вот что вносит в подсознание сибиряков поверхностное мнение, которое только с опытом может измениться, — считает девушка.

Особое удовольствие Виктории приносит езда на любимом автомобиле по Северному объезду через бор, там девушка может остаться наедине со своими мыслями

Особое удовольствие Виктории приносит езда на любимом автомобиле по Северному объезду через бор, там девушка может остаться наедине со своими мыслями

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Даже маникюр Виктория сделала в цвет своего кабриолета

Даже маникюр Виктория сделала в цвет своего кабриолета

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Сибирячка говорит, что ей почти не приходится ловить на себе косые взгляды и слышать неприятные реплики в свой адрес в связи с обладанием необычной машиной.

— Неприятных ситуаций не было, только высказывание в 2017 году из соседнего авто: «Деньги и понты», но это не было неприятно, незнание рынка и цен заставляет многих оценивать все кабриолеты как дорогое авто, независимо от марки и года. Машина у меня в ежедневном использовании с мая 2017-го по текущее время. Все зимы в Сибири на эксплуатации, проблем нет, заводится хорошо, — рассказывает девушка.

Единственным недостатком своего автомобиля Виктория считает безрамочные стекла — после мойки и без силикона дверь на морозе может открыться не сразу, но это особенность не только кабриолетов, она знакома многим автовладельцам.

Сибирячка видит в своем авто всего один недостаток

Сибирячка видит в своем авто всего один недостаток

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— Езда на кабриолете летом доставляет мне большое удовольствие, так как подсознательно это ассоциация с отпуском, ловишь чувство легкости и свободы, вспоминаешь все те красивые картинки из детства и понимаешь, что мечта сбылась. Только не хватает протяженных дорог по побережью, но это всё мелочи, так как город для жизни выбираем мы сами и меняем тоже сами. А если быть до конца откровенной, машину планирую в ближайшее время поменять, но это не потому, что она плохая, я к ней очень приросла, но годы идут, и нужно расти, — делится сибирячка с НГС.

Виктория считает, что при выборе автомобиля нужно слушать свой внутренний голос и не опираться на чужое мнение

Виктория считает, что при выборе автомобиля нужно слушать свой внутренний голос и не опираться на чужое мнение

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