«Деньги и понты»: НГС поговорил с красоткой, которая ездит по городу на кабриолете. Возможно, вы ее видели

Летом в Новосибирске только и разговоров, что про пыль, грязь и разбитые дороги. Особенно колоритно на этом фоне смотрятся автолюбители, которые невозмутимо едут по городу на кабриолете. Дополнительное внимание вызывают женщины — ведь это готовая картинка из романтических фильмов: она едет на машине без крыши, длинные волосы развеваются по ветру и далее по сценарию. Мы поговорили с одной из обладательниц кабриолетов — Виктория рассказала, как реагируют на ее необычное авто люди на улице и почему не надо пенять на пыль и пробки.
Сибирячка владеет кабриолетом Peugeot 307 СС уже пятый год, она говорит, что любит свой автомобиль и эксплуатирует его и летом, и зимой. Виктория занимаемся снабжением швейных фабрик промышленным оборудованием, она считает, что сейчас это важно для развития легкой промышленности в России.
— Права получила в 2017 году, когда помимо транспорта категории А1 (квадроциклы, снегоходы) интерес резко появился именно к кабриолету. Желание обладать этим автомобилем возникло летом 2016 года в Сочи, где брали аналогичную модель напрокат, и уже в мае
— Ближайший был в Омске, но, как по волшебству, появился мой Лев на Drom в Новосибирске, — вспоминает она.
— Езда на кабриолете по Новосибирску ничем не отличается от езды на другом автомобиле. Ни для кого не секрет, что пыль и неидеальные дороги напрягают всех автовладельцев, это проблема экологии города. Несмотря на это, я ощущаю комфорт от езды, так как в пробках не езжу с открытой крышей, а поскольку у меня она металлическая и не низкая, вообще не вижу отличий от того же купе или седана, в последнем не считая количества дверей, — делится она.
— Высказывание людей, что кабриолет и Новосибирск — вещи несовместимые, пыльно же и пробки, наводит на ряд вопросов. А кому из владельцев авто в пробке и в жару доставляет удовольствие езда с открытыми окнами? Обладателям кабриолетов тоже нет необходимости открывать крышу при таких условиях. Или вы не ходите по улице, на придорожных тротуарах, где пыли не меньше? Насмотренность, сформированная с помощью кино и красивых фото с кабриолетом в жарких странах и регионах, вот что вносит в подсознание сибиряков поверхностное мнение, которое только с опытом может измениться, — считает девушка.
Сибирячка говорит, что ей почти не приходится ловить на себе косые взгляды и слышать неприятные реплики в свой адрес в связи с обладанием необычной машиной.
— Неприятных ситуаций не было, только высказывание в 2017 году из соседнего авто: «Деньги и понты», но это не было неприятно, незнание рынка и цен заставляет многих оценивать все кабриолеты как дорогое авто, независимо от марки и года. Машина у меня в ежедневном использовании с мая
Единственным недостатком своего автомобиля Виктория считает безрамочные стекла — после мойки и без силикона дверь на морозе может открыться не сразу, но это особенность не только кабриолетов, она знакома многим автовладельцам.
— Езда на кабриолете летом доставляет мне большое удовольствие, так как подсознательно это ассоциация с отпуском, ловишь чувство легкости и свободы, вспоминаешь все те красивые картинки из детства и понимаешь, что мечта сбылась. Только не хватает протяженных дорог по побережью, но это всё мелочи, так как город для жизни выбираем мы сами и меняем тоже сами. А если быть до конца откровенной, машину планирую в ближайшее время поменять, но это не потому, что она плохая, я к ней очень приросла, но годы идут, и нужно расти, — делится сибирячка с НГС.
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