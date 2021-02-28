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Девушка месяца. История Даши, которая продает недвижимость, ездит на Mercedes-Benz C-класса и обожает спорт

Авторубрика на НГС представляет автомобилистку февраля — Дарью Занину

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Дарье 24 года, она замужем, окончила Финансовый университет при Правительстве РФ

Дарье 24 года, она замужем, окончила Финансовый университет при Правительстве РФ

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В Новосибирске выбрали автомобилистку февраля 2021 года

В свежем выпуске рубрики НГС о стильных автомобилистках Новосибирска сегодня Дарья Занина. Сибирячке 24 года, она замужем, окончила Финансовый университет при Правительстве РФ по профилю «менеджмент». Занимается сделками с недвижимостью, осваивает SMM-продвижение в соцсетях. Ездит на белом Mercedes-Benz C200 2017 года — все подробности в нашем материале.

Это первая машина Дарьи

Это первая машина Дарьи

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— Это мой первый автомобиль, поэтому выбор был максимально продуман. При покупке рассматривала новые автомобили: Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Mazda CX5, Mazda 6, Toyota Camry. Но после тест-драйва некоторые машины разочаровали по динамике, другие — качеством отделки и салоном.

Авто нашли в Краснодаре

Авто нашли в Краснодаре

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— Далее начала рассматривать автомобили на вторичном рынке. Нашла свою будущую машину в Краснодаре с пробегом 16 000 км за очень привлекательную стоимость. В этот же день наш знакомый, живущий по счастливой случайности в этом же городе, посмотрел ее и мы оставили с мужем залог. После покупки проехались на «Снежке» (такое имя я дала своему автомобилю) по всему Краснодарскому краю и Крыму. Далее автовоз привез автомобиль в Новосибирск.

Минус — машина низкая и иногда цепляет днищем

Минус — машина низкая и иногда цепляет днищем

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— Для повседневной езды по городу автомобиль очень комфортный в использовании. Думаю, мало кто со мной поспорит, что в «Мерседесах» салоны, не побоюсь этого слова, произведения искусства. Для меня важны тактильные ощущения с автомобилем, полный привод обеспечивает надежность и уверенность на дороге. Единственным минус — машина низкая и иногда цепляет днищем.

Дарья предпочитает ездить спокойно

Дарья предпочитает ездить спокойно

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— Автомобиль едет очень дерзко, даже в режиме комфорт. В основном я предпочитаю спокойное вождение. С нашими дорогами особо не погоняешь.

Вместе с мужем-пилотом

Вместе с мужем-пилотом

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— Машины я полюбила благодаря своему супругу, у него первый разряд по автоспорту. Он пилот RDRC и один из первых организаторов официальных гонок по прямой в нашем городе.

Семья часто путешествует

Семья часто путешествует

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— Я активно занимаюсь спортом и придерживаюсь правильного питания. Зимой мы всей семьей ходим на лыжах, летом катаемся на велосипедах. Люблю готовить и удивлять близких. С мужем часто путешествуем и открываем для себя новые города и страны. А еще мы заядлые дачники. Для нас дача — место силы и духовного равновесия.

По дороге в Сочи общались с ГИБДД

По дороге в Сочи общались с ГИБДД

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— Когда мы забрали автомобиль в Краснодаре и поехали в Сочи в наш отель, на посту нас остановил инспектор ГИБДД, попросил открыть багажник. Он с удивлением посмотрел на наши номера и спросил: вы едете из Новосибирска в Сочи с пустым багажником? Это как вообще?

Мужчины всегда помогают

Мужчины всегда помогают

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— Мужчины очень дружелюбны на дороге, всегда почти пропускают. Один раз попала в сильнейший снегопад на проселочной дороге под Новосибирском, мне помогли, даже не пришлось просить о помощи. Пытаются познакомиться довольно часто, но я замужем.

В городе ездить тяжело

В городе ездить тяжело

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— Я живу за городом. Мое ежедневное перемещение в основном по Бердску и Академгородку, в принципе комфортно и спокойно ездить. Раза два в неделю приходится ездить в город, для меня это всегда стресс. Почти в любое время пробки от Бугринского моста до Речного вокзала и в обратном направлении, нечищеные грязные дороги, колея. Несколько раз чуть не пробила колесо.

Дарья — за уважение на дорогах

Дарья — за уважение на дорогах

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— Кстати, женщины менее лояльны на дорогах, чем мужчины. Иногда приходится сталкиваться с грубостью и хамством с их стороны. Я по возможности всегда всех стараюсь пропустить вне зависимости от марки авто и пола водителя. Уважение и взаимопомощь на дорогах — залог безопасности!

НГС ищет девушек с автомобилями для рубрики «Девушка месяца» — присылайте фото и информацию о себе на почту news@ngs.ru или на WhatsApp по телефону +7 923 157–00–00.

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