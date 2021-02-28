Девушка месяца. История Даши, которая продает недвижимость, ездит на Mercedes-Benz C-класса и обожает спорт

— Далее начала рассматривать автомобили на вторичном рынке. Нашла свою будущую машину в Краснодаре с пробегом 16 000 км за очень привлекательную стоимость. В этот же день наш знакомый, живущий по счастливой случайности в этом же городе, посмотрел ее и мы оставили с мужем залог. После покупки проехались на «Снежке» (такое имя я дала своему автомобилю) по всему Краснодарскому краю и Крыму. Далее автовоз привез автомобиль в Новосибирск.