Когда в Новосибирске спадет жара? Изучаем прогноз погоды на грядущую неделю

В Новосибирске на смену жаре идут похолодание и дожди
Всю неделю в Новосибирске стоит сильная жара: местами столбик термометра поднимался до +30 градусов по Цельсию. Однако в ближайшие дни погода в городе резко изменится: в МЧС уже предупредили жителей о том, что надвигаются дожди и порывистый ветер.
Мы изучили данные погодных сервисов, чтобы узнать, когда именно в Новосибирске наконец похолодает.
Так, по данным сайта «Яндекс.Погода», завтра в городе будет жара до +28 градусов, однако вероятен небольшой дождь. А уже во вторник, 27 июля, станет гораздо прохладней — воздух прогреется до +20 градусов. Именно такая погода и будет держаться всю неделю. Осадков не ожидается.
Сервис «Гисметео» сообщает, что в ближайшие сутки в Новосибирске сохранится жара до +29 градусов, которая будет сопровождаться дождями и грозами. Похолодание до +19 ожидается также во вторник. И до конца недели температура воздуха не поднимется выше +25 градусов по Цельсию. Причем в четверг, 29 июля, возможен небольшой дождь.
По данным центра «Фобос», аналогично завтра нас ждет жаркая дождливая погода, однако со вторника по воскресенье в городе будет тепло и солнечно. Единственный день, когда в Новосибирске может пойти дождь — суббота, 31 июля.
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