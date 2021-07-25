Когда в Новосибирске спадет жара? Изучаем прогноз погоды на грядущую неделю

Всю неделю в Новосибирске стоит сильная жара: местами столбик термометра поднимался до +30 градусов по Цельсию. Однако в ближайшие дни погода в городе резко изменится: в МЧС уже предупредили жителей о том, что надвигаются дожди и порывистый ветер.

Мы изучили данные погодных сервисов, чтобы узнать, когда именно в Новосибирске наконец похолодает.

Так, по данным сайта «Яндекс.Погода», завтра в городе будет жара до +28 градусов, однако вероятен небольшой дождь. А уже во вторник, 27 июля, станет гораздо прохладней — воздух прогреется до +20 градусов. Именно такая погода и будет держаться всю неделю. Осадков не ожидается.