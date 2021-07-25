25 июля воскресенье
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 1/10
usd 73.77
eur 86.85
Тема дняСибирячка работает на круизном лайнере для богатых

Все новости

Все новости

Когда в Новосибирске спадет жара? Изучаем прогноз погоды на грядущую неделю

Погода в городе резко изменится

2 336
33Обсудить

Поделиться

Жара отступит уже во вторник

Жара отступит уже во вторник

Поделиться

В Новосибирске на смену жаре идут похолодание и дожди

Всю неделю в Новосибирске стоит сильная жара: местами столбик термометра поднимался до +30 градусов по Цельсию. Однако в ближайшие дни погода в городе резко изменится: в МЧС уже предупредили жителей о том, что надвигаются дожди и порывистый ветер.

Мы изучили данные погодных сервисов, чтобы узнать, когда именно в Новосибирске наконец похолодает.

Так, по данным сайта «Яндекс.Погода», завтра в городе будет жара до +28 градусов, однако вероятен небольшой дождь. А уже во вторник, 27 июля, станет гораздо прохладней — воздух прогреется до +20 градусов. Именно такая погода и будет держаться всю неделю. Осадков не ожидается.

Поделиться

Сервис «Гисметео» сообщает, что в ближайшие сутки в Новосибирске сохранится жара до +29 градусов, которая будет сопровождаться дождями и грозами. Похолодание до +19 ожидается также во вторник. И до конца недели температура воздуха не поднимется выше +25 градусов по Цельсию. Причем в четверг, 29 июля, возможен небольшой дождь.

Поделиться

По данным центра «Фобос», аналогично завтра нас ждет жаркая дождливая погода, однако со вторника по воскресенье в городе будет тепло и солнечно. Единственный день, когда в Новосибирске может пойти дождь — суббота, 31 июля.

Поделиться

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в августе.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

жарапогода в Новосибирскепохолодание
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...