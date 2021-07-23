Жара или дожди? Изучаем прогноз погоды для Новосибирска на выходные

В Новосибирске на выходных потеплеет до +31 градуса
Синоптики новосибирского Гидрометцентра рассказали, какую погоду ожидают в городе в ближайшие три дня.
— С 24 по 26 июля будет жарко, осадков мы не ожидаем. Ветер юго-восточного направления силой
Ночная температура будет держаться на уровне
— 27 июля мы ждем прохождение холодного фронта, начиная с западных районов. Ночь, скорее всего, а днем начнется похолодание. По области мы ожидаем дожди, грозы, град, усиление ветра. Дневная температура понизится до
Накануне НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске на август. Читайте, что нас ждет.