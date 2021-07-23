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Жара или дожди? Изучаем прогноз погоды для Новосибирска на выходные

К городу приближается холодный фронт

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Погода на выходных подойдет для пляжного отдыха

Погода на выходных подойдет для пляжного отдыха

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В Новосибирске на выходных потеплеет до +31 градуса

Синоптики новосибирского Гидрометцентра рассказали, какую погоду ожидают в городе в ближайшие три дня.

— С 24 по 26 июля будет жарко, осадков мы не ожидаем. Ветер юго-восточного направления силой 2–7 м/с, в понедельник возможны порывы до 13 м/с, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Ночная температура будет держаться на уровне +17… +20 градусов, дневная составит +29… +31 °C.

— 27 июля мы ждем прохождение холодного фронта, начиная с западных районов. Ночь, скорее всего, а днем начнется похолодание. По области мы ожидаем дожди, грозы, град, усиление ветра. Дневная температура понизится до +20… +25 градусов, — добавила Марина Виноградова.

Накануне НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске на август. Читайте, что нас ждет.

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