«Канализация или что-то тухлое»: в Новосибирск вернулся неприятный запах

Вечером 24 июля новосибирцы вновь пожаловались на внезапно появившийся противный запах. Вонь почувствовали в Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах.
— На Калинина в районе Нарымской снова воняет. Канализацией или чем-то тухлым. Заметила минут 5–10 назад. Запах не такой едкий, как обычно. Чувствуется на
— Улица 1905 года. Вновь вонь с западного направления. На этот раз раньше обычного. Но сейчас в такой концентрации, что горло перехватывает. Появилось полчаса назад. Пахнет как обычно — экскрементами. Как будто под окном отстойник свинофермы. В такую жару приходится закрывать окна, — сетует еще одна жительница Новосибирска.
— Воняет в центре и на Кирова. Как давно, точно не знаю, поскольку только что вернулся домой, — кратко добавил другой читатель НГС.
По данным сервиса Airvoice, сегодня днем и ночью в Новосибирске загрязнение воздуха было в пределах нормы — уровень вредных примесей оценивался в 3–4 балла из 10 (ситуация стабильна). Согласно сервису, прогуливаться на улице можно, но не слишком долго.
На днях известная телеведущая Ирена Понарошку включила Новосибирск в
Причины неприятного запаха в Новосибирске пытаются найти и устранить не первый год. В начале апреля в региональном Заксобрании назвали 6 возможных источников плохого запаха в Новосибирске. Это действительно может быть Кудряшовский мясокомбинат, а также аэропорт Толмачёво, Толмачёвские Согры и местные птицефабрики.