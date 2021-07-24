«Канализация или что-то тухлое»: в Новосибирск вернулся неприятный запах

Вечером 24 июля новосибирцы вновь пожаловались на внезапно появившийся противный запах. Вонь почувствовали в Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах.

— На Калинина в районе Нарымской снова воняет. Канализацией или чем-то тухлым. Заметила минут 5–10 назад. Запах не такой едкий, как обычно. Чувствуется на 16-м этаже. Усиливается, хотя обычно он минут 10 держится, и потом как не бывало — идёт на убыль интенсивность запаха, — рассказала сибирячка.

— Улица 1905 года. Вновь вонь с западного направления. На этот раз раньше обычного. Но сейчас в такой концентрации, что горло перехватывает. Появилось полчаса назад. Пахнет как обычно — экскрементами. Как будто под окном отстойник свинофермы. В такую жару приходится закрывать окна, — сетует еще одна жительница Новосибирска.