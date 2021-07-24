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«Канализация или что-то тухлое»: в Новосибирск вернулся неприятный запах

Вонь чувствуют в Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах

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Сегодня, по словам новосибирцев, запах появился около 20 часов

Сегодня, по словам новосибирцев, запах появился около 20 часов

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Вечером 24 июля новосибирцы вновь пожаловались на внезапно появившийся противный запах. Вонь почувствовали в Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах.

— На Калинина в районе Нарымской снова воняет. Канализацией или чем-то тухлым. Заметила минут 5–10 назад. Запах не такой едкий, как обычно. Чувствуется на 16-м этаже. Усиливается, хотя обычно он минут 10 держится, и потом как не бывало — идёт на убыль интенсивность запаха, — рассказала сибирячка.

— Улица 1905 года. Вновь вонь с западного направления. На этот раз раньше обычного. Но сейчас в такой концентрации, что горло перехватывает. Появилось полчаса назад. Пахнет как обычно — экскрементами. Как будто под окном отстойник свинофермы. В такую жару приходится закрывать окна, — сетует еще одна жительница Новосибирска.

— Воняет в центре и на Кирова. Как давно, точно не знаю, поскольку только что вернулся домой, — кратко добавил другой читатель НГС.

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По данным сервиса Airvoice, сегодня днем и ночью в Новосибирске загрязнение воздуха было в пределах нормы — уровень вредных примесей оценивался в 3–4 балла из 10 (ситуация стабильна). Согласно сервису, прогуливаться на улице можно, но не слишком долго.

На днях известная телеведущая Ирена Понарошку включила Новосибирск в топ-10 лучших городов, но сибиряки ее не поняли. Они закидали звезду сообщениями о том, что в городе невозможно жить из-за грязи, вони, пыли, пробок и отсутствия дорог.

Причины неприятного запаха в Новосибирске пытаются найти и устранить не первый год. В начале апреля в региональном Заксобрании назвали 6 возможных источников плохого запаха в Новосибирске. Это действительно может быть Кудряшовский мясокомбинат, а также аэропорт Толмачёво, Толмачёвские Согры и местные птицефабрики.

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вонькачество воздухаэкология
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