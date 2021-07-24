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В ЖК «Европейский берег» люди выстроились в очередь за мороженым

Им предложили разобрать 10 тысяч порций мороженого «Купино»

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Мероприятие началось в 17 часов

Мероприятие началось в 17 часов

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Сегодня вечером, 24 июля, в ЖК «Европейский берег» местные жители выстроились в очередь за мороженым — там стартовал локальный праздник.

В конце мая на «Народной премии НГС» в номинации «Жилой комплекс года» победил «Европейский берег». В честь этого события застройщик жилого комплекса «Брусника» совместно с маркой мороженого «Купино» решил организовать локальный праздник для своих жителей. Новосибирцев пригласили на улицу Владимира Заровного, 38 к 17 часам, чтобы поесть мороженое марки «Купино»:

— С помощью объявления про всеобщее собрание жителей «Европейского берега» мы хотели пригласить вас на праздник. Он стартует на набережной 24 июля в 17:00. 10 тысяч порций мороженого сами себя не съедят, — сообщили организаторы.

В июле в Новосибирской области на фабрике мороженого «Гроспирон» нашли очаг коронавируса — руководству предприятия пришлось приостановить производство.

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«Европейский берег»мороженоеочередь
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