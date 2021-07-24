В ЖК «Европейский берег» люди выстроились в очередь за мороженым

Сегодня вечером, 24 июля, в ЖК «Европейский берег» местные жители выстроились в очередь за мороженым — там стартовал локальный праздник.
В конце мая на «Народной премии НГС» в номинации «Жилой комплекс года» победил «Европейский берег». В честь этого события застройщик жилого комплекса «Брусника» совместно с маркой мороженого «Купино» решил организовать локальный праздник для своих жителей. Новосибирцев пригласили на улицу Владимира Заровного, 38 к 17 часам, чтобы поесть мороженое марки «Купино»:
— С помощью объявления про всеобщее собрание жителей «Европейского берега» мы хотели пригласить вас на праздник. Он стартует на набережной 24 июля в
В июле в Новосибирской области на фабрике мороженого «Гроспирон» нашли очаг коронавируса — руководству предприятия пришлось приостановить производство.