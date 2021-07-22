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В новосибирском метро снова ловили пассажиров без масок — 10 фото, как это было

На жителей города составили несколько актов об административном правонарушении

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Рейд прошел вечером на станции метро «Площадь Ленина»

Рейд прошел вечером на станции метро «Площадь Ленина»

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Масочный рейд прошел в метрополитене Новосибирска

В четверг, 22 июля, в Новосибирске на станции метро «Площадь Ленина» полицейские совместно с Минтрансом НСО провели, как жители города соблюдают масочный режим.

— Всего проверено 36 поездов, проведено 53 профилактические беседы, а также составлено 5 протоколов об административном правонарушении, — рассказали НГС в пресс-службе Министерства транспорта Новосибирской области.

Наш фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на станции в момент проведения рейда. Как это было — смотрите в нашем репортаже.

В это время на станции было много людей

В это время на станции было много людей

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Полицейские и сотрудники Минтранса заходили в вагоны и просили пассажиров надеть маски

Полицейские и сотрудники Минтранса заходили в вагоны и просили пассажиров надеть маски

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Большинство быстро соглашалось

Большинство быстро соглашалось

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Но некоторые новосибирцы тут же стягивали их, зайдя в вагон

Но некоторые новосибирцы тут же стягивали их, зайдя в вагон

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Всего во время рейда полиция проверила 36 поездов

Всего во время рейда полиция проверила 36 поездов

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Проведено 53 профилактические беседы

Проведено 53 профилактические беседы

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На 6 человек составлены протоколы об административном правонарушении

На 6 человек составлены протоколы об административном правонарушении

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Некоторые жители города ходят без маски, хотя режим повышенной готовности введен на территории всей Новосибирской области

Некоторые жители города ходят без маски, хотя режим повышенной готовности введен на территории всей Новосибирской области

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Надеемся, что заболеваемость скоро пойдет на спад

Надеемся, что заболеваемость скоро пойдет на спад

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Вчера губернатор Новосибирской области ответил, введут ли в регионе новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом.

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Новосибирский метрополитенкоронавирус в Новосибирскемасочный рейд
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