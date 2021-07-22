В новосибирском метро снова ловили пассажиров без масок — 10 фото, как это было

Масочный рейд прошел в метрополитене Новосибирска
В четверг, 22 июля, в Новосибирске на станции метро «Площадь Ленина» полицейские совместно с Минтрансом НСО провели, как жители города соблюдают масочный режим.
— Всего проверено 36 поездов, проведено 53 профилактические беседы, а также составлено 5 протоколов об административном правонарушении, — рассказали НГС в пресс-службе Министерства транспорта Новосибирской области.
Наш фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на станции в момент проведения рейда. Как это было — смотрите в нашем репортаже.
Вчера губернатор Новосибирской области ответил, введут ли в регионе новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом.