«В два раза дешевле»: плюсы и минусы переезда в Калининград — показываем в одной картинке

Идея махнуть прочь от морозов и пыли, прихватив всё нажитое, хоть раз посещала каждого настоящего сибиряка. Справедливости ради нужно отметить, что местные в любом городе ворчат на свою малую родину и часто относятся к плюсам как к должному. В Новосибирске семья Пелагеи жила в Заельцовском районе, а позже перебралась в Бердск. Говорят, надоела вечная торопливость и суета города-миллионника. А через несколько лет и вовсе махнули в Калининград.

— Основная причина переезда — это климат. Для кого-то климат Калининграда — это жуть, а вот для нас самое то. В Новосибирске летом жара и пекло, зимой — мороз и сугробы выше крыши, потом месиво из мокрого снега и грязи, слякоть, очень пыльно и грязно, дышать сибирским воздухом тяжело, он грязный. В Калининграде практически нет смены времен года, здесь нет адской жары, нет мороза и снега. Мы готовы мириться с зимними дождями, главное — не мороз. Здесь совершенно нет пыли (видимо, из-за влажности) и практически нет пуха, а где есть — не летает, а просто отпадает кисточками на землю возле тополя. Чистый воздух по сравнению с Новосибирском, легко дышится, весной и летом везде пахнет цветами. Новосибирск и соседние городки — каменные пыльные джунгли по сравнению с Калининградом, зеленым, сочным, чистым, — рассказала она НГС.