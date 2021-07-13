Покупатель, выстреливший в охранника магазина из-за просьбы надеть маску: «Битва продолжается»

— Я опять к нему подошел и попросил оплатить товар, тот ответил, что всё оплатил. Я попросил его показать чек, — рассказывает охранник Мурад, устроившийся в магазин всего месяц назад.



Между Мурадом и Анатолием завязался спор, завершившийся потасовкой: охранник навалился и скрутил покупателя. Тот — выстрелил.

— Он хотел выйти из магазина, охранник его пытался остановить. Они толкались, толкались, потом завязалась борьба между ними. Потом прозвучал выстрел. Хлопок был и запахло газом, — рассказал журналисту 76.RU работник соседнего магазина Александр.

— Сотрудникам этого магазина строго нельзя обслуживать людей без масок. Этот человек кидает деньги за воду, не надев маску, и уходит. Делал это неоднократно, — рассказала другая работница супермаркета Екатерина.

— Потом подбежал еще кассир, помог. Вот они вдвоем его смогли скрутить. Потому что какой-то он реально неадекватный был человек, — дополнила другая работница магазина Галина. — Они прижали к полу и держали, пока полиция не приехала. Потому что он вырывался.