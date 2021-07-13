Покупатель, выстреливший в охранника магазина из-за просьбы надеть маску: «Битва продолжается»

Средь бела дня 11 июля в одном их ярославских супермаркетов покупатель открыл стрельбу из-за конфликта с охранником. Анатолий (имя изменено. — Прим. ред.) зашел в магазин без маски, охранник Мурад сделал ему замечание. По словам последнего, покупатель проигнорировал его просьбу и прошел в магазин.
Анатолий взял воду и направился к кассе. Однако товар пробивать ему отказались. По всем правилам покупателям без средств индивидуальной защиты должны отказывать в обслуживании. Мужчина швырнул деньги в сторону кассира и ускоренно направился к выходу. В этот миг кассир уже крикнула охраннику, что выходит не оплативший товар покупатель.
— Я опять к нему подошел и попросил оплатить товар, тот ответил, что всё оплатил. Я попросил его показать чек, — рассказывает охранник Мурад, устроившийся в магазин всего месяц назад.
Между Мурадом и Анатолием завязался спор, завершившийся потасовкой: охранник навалился и скрутил покупателя. Тот — выстрелил.
— Он хотел выйти из магазина, охранник его пытался остановить. Они толкались, толкались, потом завязалась борьба между ними. Потом прозвучал выстрел. Хлопок был и запахло газом, — рассказал журналисту 76.RU работник соседнего магазина Александр.
— Сотрудникам этого магазина строго нельзя обслуживать людей без масок. Этот человек кидает деньги за воду, не надев маску, и уходит. Делал это неоднократно, — рассказала другая работница супермаркета Екатерина.
— Потом подбежал еще кассир, помог. Вот они вдвоем его смогли скрутить. Потому что какой-то он реально неадекватный был человек, — дополнила другая работница магазина Галина. — Они прижали к полу и держали, пока полиция не приехала. Потому что он вырывался.
Приехавшие полицейские задержали Анатолия и увезли в отдел. После допроса стрелка отпустили.
Версия стрелявшего
Мы связались с Анатолием и расспросили его о случившемся. Он озвучил свою версию событий.
— Зачинщиком конфликта был кассир. Он крикнул охраннику, что я не оплатил бутылку воды. Охранник же, по своей неопытности и глуповатости, решил «включить режим вахтера». И, не разобравшись в ситуации, начал агрессивно препятствовать мне выйти из магазина. Завязалась драка. Я ввиду обезвоженности организма в такую-то жару активного сопротивления не оказывал. Но когда он набросился на меня и стал душить, конечно, я был вынужден достать и применить свой аэрозольный перцовый пистолет. Потом инициативу подхватил кассир, и они вдвоем начали выламывать мне руки и продолжать душить. В таком неравном бою я потерпел поражение. Но битва продолжается, только уже в правовом поле, — рассказал порталу 76.RU Анатолий.
Борется с масками и ограничениями
Анатолий добавил, что случай в ярославском супермаркете — не единственный. Правда, до стрельбы из-за масочного режима дошло впервые.
— Масочный режим — это бизнес обнаглевших олигархов, тесно связанных с органами власти. Именно поэтому в спешном порядке выпускаются нелогичные, нелепые и противоречащие федеральному законодательству постановления и указы региональных властей. И всё это происходит из-за уступчивости и безволия граждан, которые соглашаются с любыми нарушениями их прав и свобод ради личного спокойствия и беспричастности к происходящему вокруг беспределу. Вчерашний инцидент не единичный в моей биографии. Однако в других заведениях обходилось без стрельбы. Я со многими магазинами веду разъяснительную работу, вручая им информационные листовки с указанием норм и законов, которые они нарушают при требовании надеть маску и отказе в продаже товара. Далее применяю другие методы, не выходящие за рамки закона. В некоторых случаях этого бывает достаточно, а в некоторых достучаться до разума руководства магазинов, выдающих свои незаконные распоряжения подчиненным, практически невозможно.
Тогда и происходят такие конфликты. Сам я за время пандемии ничем не болел, несмотря на полное игнорирование рекомендованных мер нашего заботливого Роспотребнадзора. Может, у меня здоровье богатырское (хотя я сам так не считаю), а может, просто не нужно бояться — страх гораздо губительнее любых вирусов, — рассуждает Анатолий в ответ на вопрос о том, почему просьба о маске вызвала такую реакцию.
И добавил, что всегда носит с собой средства самообороны. Говорит, что владеть оружием научился во время реальных военный действий. Так это или нет, но в соцсетях «стрелка» — фотографии в военной форме, с оружием и плакатами в поддержку Донецкой Народной Республики.
— Лучше всю жизнь проносить оружие и оно ни разу не понадобится, чем понадобится, а его нет, — заключил Анатолий.
Комментарий психолога
Чтобы точнее разобраться в произошедшем, мы обратились к психологу Элле Белугиной. Специалист рассказала, почему многие люди воспринимают коронавирусные ограничения в штыки.
Элла Белугина — психолог-консультант, автор семинаров «Семья как система», «Мы и наши дети», «Семейные расстановки по Б. Хеллингеру».
— Общая напряженная атмосфера в обществе из-за пандемии может усиливаться для людей, у которых психика неуравновешенна. Сейчас статистически понятно, что люди, у которых психика в пограничном состоянии, стали еще более запуганы. Само собой появление коронавирусной инфекции воспринимается по-разному. У некоторых возникает повышенное ощущение опасности.
По мнению Эллы Белугиной, многие люди воспринимают ограничительные меры как угрозу собственным личным границам. И начинают их защищать.
— Те, у кого пограничное состояние, могут выдавать не очень адекватные реакции. Сейчас в обществе есть разные версии о происходящем в мире. Некоторые придерживаются мнения, что людей хотят ограничить, заставить больше слушаться. Отсюда разговоры, что из нас хотят сделать биороботов, что прививки не проверены, что это не про здоровье, а про контроль. Внутри человека возникает ощущение насилия. У многих людей есть и личные реакции на насилие. Кто-то подвергается ему, а кто-то в ответ проявляет агрессию. Кто-то внутри чувствует напряжение и может с ним справляться, а кто-то не может. Многие люди отвечают на ограничения агрессией. Быть полностью уравновешенным сложно. Кроме того, личные травмы тоже влияют на поведение. Когда на личную травму наслаивается общественное напряжение, человек также может резко отреагировать.
Комментарий адвоката
Журналисты 76.RU связались c адвокатом Александром Мартыновым, чтобы выяснить, насколько правомерно Анатолий использовал газовое оружие и какое наказание его ждет.
— Если он пошел в магазин, большой вопрос — зачем ему пистолет? Возможно, у него уже был умысел на использование оружия, — говорит адвокат. — Я бы поставил вопрос об использовании газового оружия, об условиях его хранения, о мотивации при оформлении лицензии. Газовое оружие разрешено применять в случаях крайне необходимой самообороны. Тут превышение в любом случае. Ответственность ему грозит, вопрос какая. Квалифицирующий признак — степень вреда здоровья. Она определяет степень тяжести, позже становится понятна квалификация состава преступления.
Применение газового оружия оправдано только в тех случаях, когда в отношении вас есть прямая угроза применения насилия или оно уже применено. У нас много дел, когда люди применяют оружие, видя, что навстречу идет человек с ножом. В итоге суд встает на сторону нападавшего. Многие стреляют по ногам, но резиновая пуля рикошетит от асфальта и попадает под подбородок в артерию. Я в своей практике видел много подобных историй. И они всегда «на волоске». Лучше стрелять в воздух или в сторону, чтобы оказать психологическое давление. Однако каждый случай индивидуален. Сложно сказать, в каком из них применение оружия правомерно.
Адвокат уточнил, что сейчас суды завалены делами, связанными с ограничительными мерами и масочным режимом. Среди обычных административок встречаются и уголовные дела. Оказывается, случаи применения физической силы из-за масок не редкость:
— Зачастую инспекторы — женщины. Они подходят к людям в торговых центрах и спрашивают, почему те без маски. Кто-то спокойно воспринимает и надевает маску, а кто-то начинает кричать и проявлять агрессию. У меня было уголовное дело об избиении инспектора. После просьбы надеть маску покупательница магазина толкнула сотрудницу полиции на пол, а потом пнула. В итоге у инспектора сломалась ключица.
Сложно ли получить газовое оружие
Мы узнали, сложно ли в России оформить газовое оружие. Оказалось — нет.
Для обращения за лицензией, помимо базовых документов, нужно лишь заключение об отсутствии в организме наркотиков и сертификат о прохождении подготовки. Обучение заключается в освоении правил безопасности и обращения с оружием.
После приобретения оружия в течение двух недель необходимо вернуться в районное отделение лицензионно-разрешительной работы и зарегистрировать там свою покупку. Обновлять лицензию на газовое оружие нужно раз в пять лет.
При использовании газового оружия запрещается:
- Использовать газовые патроны с истекшим сроком годности.
- Применять газовое оружие на расстоянии менее 1 метра от дульного среза до объекта поражения, поскольку в этом случае твердые частицы снаряда могут причинить вред здоровью нападающего.
- Производить выстрелы при встречном ветре и внутри замкнутого ограниченного пространства.