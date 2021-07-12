«Так больше невозможно жить»: новосибирцы снова страдают от неприятного запаха в городе

Новосибирцы снова жалуются на вонь в городе
Рано утром 12 июля новосибирцы вновь почувствовали неприятный запах. Жалобы поступили от жителей, проживающих как на правом, так и на левом берегу.
— Ленинский район, сквер Славы, снова чудовищная вонь фекалиями вперемешку с гарью. Одно и то же каждые два-три дня. Так больше невозможно жить. Першит в горле. Надо полагать, источник вони, как всегда, не найдут, — сообщил читатель НГС.
Запах почувствовали и жители правого берега.
— На речном вокзале пахло нечистотами, сильно воняло, — рассказал читатель НГС Михаил.
По данным сервиса Airvoice, сегодня днем и ночью в Новосибирске загрязнение воздуха было в пределах нормы — уровень вредных примесей оценивался в
Причины неприятного запаха в Новосибирске пытаются найти и устранить не первый год. В начале апреля в региональном Заксобрании назвали 6 возможных источников плохого запаха в Новосибирске. Это действительно может быть Кудряшовский мясокомбинат, а также аэропорт Толмачёво и Толмачёвские Согры и местные птицефабрики.
Что еще почитать про вонь в Новосибирске
О том, почему вонь стала визитной карточкой Новосибирска, рассуждал в рубрике «Мнения» авторедактор НГС Дмитрий Косенко. Он считает, что власти не способны решить эту проблему.
Вонь беспокоит Новосибирск не первый год. Мы изучили публикации об этом и составили хронологию борьбы города с неприятным запахом.
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