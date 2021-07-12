«Так больше невозможно жить»: новосибирцы снова страдают от неприятного запаха в городе

Рано утром 12 июля новосибирцы вновь почувствовали неприятный запах. Жалобы поступили от жителей, проживающих как на правом, так и на левом берегу.



— Ленинский район, сквер Славы, снова чудовищная вонь фекалиями вперемешку с гарью. Одно и то же каждые два-три дня. Так больше невозможно жить. Першит в горле. Надо полагать, источник вони, как всегда, не найдут, — сообщил читатель НГС.

Запах почувствовали и жители правого берега.

— На речном вокзале пахло нечистотами, сильно воняло, — рассказал читатель НГС Михаил.