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«Так больше невозможно жить»: новосибирцы снова страдают от неприятного запаха в городе

Вонь почувствовали люди в разных районах

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Неприятный запах жители почувствовали с раннего утра

Неприятный запах жители почувствовали с раннего утра

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Новосибирцы снова жалуются на вонь в городе

Рано утром 12 июля новосибирцы вновь почувствовали неприятный запах. Жалобы поступили от жителей, проживающих как на правом, так и на левом берегу.

— Ленинский район, сквер Славы, снова чудовищная вонь фекалиями вперемешку с гарью. Одно и то же каждые два-три дня. Так больше невозможно жить. Першит в горле. Надо полагать, источник вони, как всегда, не найдут, — сообщил читатель НГС.

Запах почувствовали и жители правого берега.

— На речном вокзале пахло нечистотами, сильно воняло, — рассказал читатель НГС Михаил.

На ОбьГЭСе качество воздуха стало ухудшаться сегодня ночью

На ОбьГЭСе качество воздуха стало ухудшаться сегодня ночью

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По данным сервиса Airvoice, сегодня днем и ночью в Новосибирске загрязнение воздуха было в пределах нормы — уровень вредных примесей оценивался в 3–4 балла из 10 (ситуация стабильна).

Причины неприятного запаха в Новосибирске пытаются найти и устранить не первый год. В начале апреля в региональном Заксобрании назвали 6 возможных источников плохого запаха в Новосибирске. Это действительно может быть Кудряшовский мясокомбинат, а также аэропорт Толмачёво и Толмачёвские Согры и местные птицефабрики.

Что еще почитать про вонь в Новосибирске


О том, почему вонь стала визитной карточкой Новосибирска, рассуждал в рубрике «Мнения» авторедактор НГС Дмитрий Косенко. Он считает, что власти не способны решить эту проблему.

Вонь беспокоит Новосибирск не первый год. Мы изучили публикации об этом и составили хронологию борьбы города с неприятным запахом.

Также мы собрали для вас 10 очень необычных и кардинальных способов, которые помогут спастись от вони в городе. Ожерелье из чеснока, огромный вентилятор и «Альпийская свежесть» — какой вам понравится больше.

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вонькачество воздухаэкология
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