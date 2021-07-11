Будет дождливо и прохладно: жара уходит из Новосибирска

Прогноз погоды в Новосибирске на следующую неделю — с 12 по 18 июля
Эта неделя выдалась в Новосибирске жаркой и засушливой. Осадков в городе и области практически не было, зато было много возможностей позагорать и получить свою порцию витамина D. Мы узнали, чего ждать сибирякам от погоды на следующей неделе.
В понедельник, 12 июля, в регионе еще сохранится жара, но постепенно она пойдет на спад. Уже во вторник, 13 июля, погода начнет ухудшаться, ветер усилится, пойдет дождь с грозами. Больше всего осадков выпадет в среду, 14 июля. Этот день будет самым ненастным. Ветер будет дуть со скоростью 14 метров в секунду, его пик придется на четверг, 15 июля (15 метров в секунду). В этот период температура воздуха понизится до +19...+20 градусов. Но к выходным наступит улучшение, и теплая погода вернется в регион к началу следующей недели. Ко вторнику, 20 июля, воздух прогреется до +27 градусов.
По информации сервиса «Яндекс.Погода», в середине недели пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Дни с четверга по субботу, с 15 по 17 июля, станут самыми прохладными на неделе. Днем будет не выше +18...+20 градусов, по ночам около +13 градусов.
Аналогичный прогноз дают синоптики центра погоды «Фобос». Вся неделя пройдет в сопровождении облаков, в некоторые дни будет даже пасмурно.
Эти выходные будут солнечными и жаркими. Мы прогулялись по открытым бассейнам Новосибирска и встретили жарких красавчиков. Некоторые из них свободны. Мы узнали, где они знакомятся.
Кстати, посмотрите, какая погода стояла в это время ровно год назад.