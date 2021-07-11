11 июля воскресенье
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 1/10
usd 74.47
eur 88.14
Тема дняПереехали в Калининград. Какие там цены на жилье?

Все новости

Все новости

Будет дождливо и прохладно: жара уходит из Новосибирска

Эти выходные выдались жаркими, но что будет дальше?

5 352
10Обсудить

Поделиться

У новосибирцев еще будет время позагорать. Но не на следующей неделе

У новосибирцев еще будет время позагорать. Но не на следующей неделе

Поделиться

Прогноз погоды в Новосибирске на следующую неделю — с 12 по 18 июля

Эта неделя выдалась в Новосибирске жаркой и засушливой. Осадков в городе и области практически не было, зато было много возможностей позагорать и получить свою порцию витамина D. Мы узнали, чего ждать сибирякам от погоды на следующей неделе.

В понедельник, 12 июля, в регионе еще сохранится жара, но постепенно она пойдет на спад. Уже во вторник, 13 июля, погода начнет ухудшаться, ветер усилится, пойдет дождь с грозами. Больше всего осадков выпадет в среду, 14 июля. Этот день будет самым ненастным. Ветер будет дуть со скоростью 14 метров в секунду, его пик придется на четверг, 15 июля (15 метров в секунду). В этот период температура воздуха понизится до +19...+20 градусов. Но к выходным наступит улучшение, и теплая погода вернется в регион к началу следующей недели. Ко вторнику, 20 июля, воздух прогреется до +27 градусов.

Поделиться

По информации сервиса «Яндекс.Погода», в середине недели пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Дни с четверга по субботу, с 15 по 17 июля, станут самыми прохладными на неделе. Днем будет не выше +18...+20 градусов, по ночам около +13 градусов.

Поделиться

Аналогичный прогноз дают синоптики центра погоды «Фобос». Вся неделя пройдет в сопровождении облаков, в некоторые дни будет даже пасмурно.

Поделиться

Эти выходные будут солнечными и жаркими. Мы прогулялись по открытым бассейнам Новосибирска и встретили жарких красавчиков. Некоторые из них свободны. Мы узнали, где они знакомятся.

Кстати, посмотрите, какая погода стояла в это время ровно год назад.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

грозажарапрогноз погоды в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...