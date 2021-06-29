В Новосибирске нашлась 35-летняя сибирячка, пропавшая при странных обстоятельствах

Ночью 29 июня в Новосибирске нашлась 35-летняя Ксения Струнникова. Девушка сама вернулась домой, об этом сообщила ее сестра Екатерина Алексеева.
— Нашлась, жива, здорова. Сама пришла домой, — рассказала Екатерина. Ксения Струнникова отсутствовала по личным причинам.
Информацию о том, что девушка нашлась, корреспонденту НГС подтвердили и в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— 26 июня поступило заявление о безвестном исчезновении гражданки. В те же сутки начали проводиться оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей. 29-го числа гражданка вышла на связь с сотрудниками полиции, сообщила о том, что она приехала домой. Преступлений в отношении нее совершено не было, жизни и здоровью ничего не угрожает, — рассказали в полиции.
Напомним, родственники девушки рассказывали, что Ксения пропала при странных обстоятельствах. Девушка сходила в парикмахерскую, а после пропала и не вышла на работу, ее телефон был отключен. Тогда семья забила тревогу. Родственники пропавшей дважды приезжали к ее дому — никто не открывал двери, не отзывался на стук в окна.
— Вызвали спасателей МАСС, чтобы вскрыть дверь в ее квартире. Ксении там не оказалось. Но она точно была дома — был рюкзак, с которым она от нас уехала. Никаких вещей и зарядки она не взяла. Как будто вышла в магазин и не вернулась. У нее две кошки — еды у них не было. Видно, что она готовилась к работе, потому что купила салфетки, — рассказывала сестра пропавшей Екатерина Алексеева.
Екатерина Алексеева отметила, что в квартире обнаружили бычки, хотя Ксения сигареты не курит. Была и еще одна странность: незадолго до исчезновения Ксения порвала связки на ноге, ей всегда нужно было надевать на ногу специальный бандаж, но он тоже остался дома.
Недавно в Новосибирске завершились еще одни поиски пропавшей — 41-летней Светланы Ивановой. Родные последний раз общались с ней по телефону 1 июня. Затем она исчезла, при этом оставила ключ в замке входной двери. Женщину нашли живой в Кемеровской области.