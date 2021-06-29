В Новосибирске нашлась 35-летняя сибирячка, пропавшая при странных обстоятельствах

Ночью 29 июня в Новосибирске нашлась 35-летняя Ксения Струнникова. Девушка сама вернулась домой, об этом сообщила ее сестра Екатерина Алексеева.

— Нашлась, жива, здорова. Сама пришла домой, — рассказала Екатерина. Ксения Струнникова отсутствовала по личным причинам.

Информацию о том, что девушка нашлась, корреспонденту НГС подтвердили и в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— 26 июня поступило заявление о безвестном исчезновении гражданки. В те же сутки начали проводиться оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей. 29-го числа гражданка вышла на связь с сотрудниками полиции, сообщила о том, что она приехала домой. Преступлений в отношении нее совершено не было, жизни и здоровью ничего не угрожает, — рассказали в полиции.