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В Новосибирске от коронавируса умерла известный волонтер — она уговорила лечиться сотни людей с ВИЧ

Женщина долгое время помогала новосибирцам принять непростой диагноз и полноценно с ним жить

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Марина Полкова была консультантом тест-мобилей

Марина Полкова была консультантом тест-мобилей

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В Новосибирске от коронавируса умерла известный консультант по ВИЧ

В Новосибирске из-за коронавируса в больнице скончалась известный консультант по ВИЧ Марина Полкова. Об этом сообщила общественная организация «Гуманитарный проект».

— Очень трудно писать о нашей утрате. Не стало одной из самых опытных консультанток тест-мобиля Марины Полковой. Марина — наша надежная соратница и верная подруга, которая помогла сотням новосибирцев узнать свой ВИЧ-статус, помогла принять его и начать лечение. Нет слов, чтобы описать, как тяжело терять коллег и друзей. Мы скорбим вместе с семьей и близкими Марины, и у нас буквально не хватит слов, чтобы рассказать о своей признательности за то, сколько она сделала для нас и для жителей Новосибирска, — говорится в сообщении «Гуманитарного проекта».

Источник НГС сообщил, что у женщины был коронавирус.

Редакция НГС выражает соболезнования близким и друзьям Марины Полковой.

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