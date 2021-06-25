В Новосибирске от коронавируса умерла известный волонтер — она уговорила лечиться сотни людей с ВИЧ

В Новосибирске из-за коронавируса в больнице скончалась известный консультант по ВИЧ Марина Полкова. Об этом сообщила общественная организация «Гуманитарный проект».



— Очень трудно писать о нашей утрате. Не стало одной из самых опытных консультанток тест-мобиля Марины Полковой. Марина — наша надежная соратница и верная подруга, которая помогла сотням новосибирцев узнать свой ВИЧ-статус, помогла принять его и начать лечение. Нет слов, чтобы описать, как тяжело терять коллег и друзей. Мы скорбим вместе с семьей и близкими Марины, и у нас буквально не хватит слов, чтобы рассказать о своей признательности за то, сколько она сделала для нас и для жителей Новосибирска, — говорится в сообщении «Гуманитарного проекта».

