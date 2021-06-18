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Никакой жары: на Новосибирскую область надвигаются дожди, грозы и град

На смену духоте и солнечной погоде придут похолодание и сильный ветер

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Возможно, выходные нам придется провести дома — погода начнет портиться уже в субботу

Возможно, выходные нам придется провести дома — погода начнет портиться уже в субботу

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МЧС предупреждает о дождях и сильном ветре в Новосибирске

На смену жаре в Новосибирскую область придут дожди, грозы и похолодание. Также ожидаются град и сильный ветер с порывами до 18–23 м/с, предупреждает МЧС, ссылаясь на данные ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередачи, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений (источник ЧС — комплекс неблагоприятных метеорологических явлений), — говорится в сообщении спасателей.

Согласно данным сервиса «Гисметео», уже в субботу, 19 июня, будет холоднее на 2 градуса (днем максимум +28 °С, в ночное время +21 °С), а в воскресенье, 20 июня, воздух днем остынет до +16 °С, ночью — до +10 градусов. В понедельник, 21 июня, станет еще холоднее. Днем всего +13 градусов, ночью +11°С.

Ранее ГУ МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за аномальной жары в Новосибирской области. Речь идет о пяти днях на этой неделе, когда температура держалась до 30 градусов.

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летопогодаэкстренное предупреждение МЧС
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