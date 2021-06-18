Никакой жары: на Новосибирскую область надвигаются дожди, грозы и град

МЧС предупреждает о дождях и сильном ветре в Новосибирске
На смену жаре в Новосибирскую область придут дожди, грозы и похолодание. Также ожидаются град и сильный ветер с порывами до
— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередачи, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений (источник ЧС — комплекс неблагоприятных метеорологических явлений), — говорится в сообщении спасателей.
Согласно данным сервиса «Гисметео», уже в субботу, 19 июня, будет холоднее на 2 градуса (днем максимум
Ранее ГУ МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за аномальной жары в Новосибирской области. Речь идет о пяти днях на этой неделе, когда температура держалась до