«Слезятся глаза»: Новосибирск снова тонет в неприятном запахе — где воняет сильнее всего

Вечером 17 июня новосибирцы начали снова массово жаловаться на мерзкий запах. Особенно часто сообщения поступают от проживающих в районе площади Калинина.

— Опять вонь на улице Дуси Ковальчук в районе остановки «Уют». Сейчас просто невыносимо воняет!



— В районе площади Калинина вновь воняет как в хлеву. Мы вынуждены были закрыть окна, но в +27 это просто ад — воздуха свежего нет, кондиционера тоже. И как спать при закрытых окнах в жару тоже непонятно.