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«Слезятся глаза»: Новосибирск снова тонет в неприятном запахе — где воняет сильнее всего

Сибиряки массово пожаловались на вонь в городе

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Жители Новосибирска жалуются на вонь в городе с завидной регулярностью

Жители Новосибирска жалуются на вонь в городе с завидной регулярностью

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Вечером 17 июня новосибирцы начали снова массово жаловаться на мерзкий запах. Особенно часто сообщения поступают от проживающих в районе площади Калинина.

— Опять вонь на улице Дуси Ковальчук в районе остановки «Уют». Сейчас просто невыносимо воняет!

— В районе площади Калинина вновь воняет как в хлеву. Мы вынуждены были закрыть окна, но в +27 это просто ад — воздуха свежего нет, кондиционера тоже. И как спать при закрытых окнах в жару тоже непонятно.

— На площади Калинина снова вонь пошла, как раньше в СССР было, с Мясокомбината. Может быть, действительно СПК, ул. Дуси Ковальчук, 1, какие-то выбросы делает после 22:00?

— В районе метро «Красный проспект» опять вонь от свинокомплекса. Запах ужасный, слезятся глаза! — сообщают наши читатели.

Также сильный неприятный запах горожане ощущают на Нарымской улице.

В настоящий момент, а также ночью и завтра днем будет дуть юго-западный ветер.

Между тем в Западно-Сибирском УГМС заявили, что завтра, 18 июня, метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный.

А сервис Airvoice оценивает текущий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске в 3 балла из 10 возможных (ситуация стабильна) и считает, что «самое время принять воздушные ванны».

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Один из последних аналогичных случаев в Новосибирске зафиксирован в конце мая.

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вонь в Новосибирске
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