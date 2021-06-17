«Слезятся глаза»: Новосибирск снова тонет в неприятном запахе — где воняет сильнее всего

Вечером 17 июня новосибирцы начали снова массово жаловаться на мерзкий запах. Особенно часто сообщения поступают от проживающих в районе площади Калинина.
— Опять вонь на улице Дуси Ковальчук в районе остановки «Уют». Сейчас просто невыносимо воняет!
— В районе площади Калинина вновь воняет как в хлеву. Мы вынуждены были закрыть окна, но в +27 это просто ад — воздуха свежего нет, кондиционера тоже. И как спать при закрытых окнах в жару тоже непонятно.
— На площади Калинина снова вонь пошла, как раньше в СССР было, с Мясокомбината. Может быть, действительно СПК, ул. Дуси Ковальчук, 1, какие-то выбросы делает после
— В районе метро «Красный проспект» опять вонь от свинокомплекса. Запах ужасный, слезятся глаза! — сообщают наши читатели.
Также сильный неприятный запах горожане ощущают на Нарымской улице.
В настоящий момент, а также ночью и завтра днем будет дуть юго-западный ветер.
Между тем в Западно-Сибирском УГМС заявили, что завтра, 18 июня, метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный.
А сервис Airvoice оценивает текущий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске в 3 балла из 10 возможных (ситуация стабильна) и считает, что «самое время принять воздушные ванны».
Один из последних аналогичных случаев в Новосибирске зафиксирован в конце мая.