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Толпа собралась около миграционного центра на Есенина — на место прибыла полиция

Трудовые мигранты сегодня массово оформляют документы

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В центре рассказали, что людей запускают порционно

В центре рассказали, что людей запускают порционно

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Около миграционного центра в Новосибирске собралась большая толпа

Утром 15 июня около миграционного центра на Есенина, 1г собралась толпа людей. На место приехала полиция.

— Что-то происходит на Есенина, 1г, много людей и полиция, — написала в редакцию читательница Людмила.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, полиция прибыла, чтобы следить за порядком, никаких происшествий не было.

— Собралось много людей, для того, чтобы не допустить беспорядков, на место прибыли сотрудники полиции, — сообщили в МВД.

Как рассказали НГС в миграционном центре, сегодня идет оформление документов для трудовых мигрантов.

— Запускают порционно, потому что очень большое количество людей, — рассказали в миграционном центре, объяснив скопление людей сезонным спросом на такие документы.

Подобная ситуация уже происходила в миграционном центре на Есенина. Тогда причиной большой очереди стали карантинные меры: из-за них в помещение пускали только по 10–15 человек.

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МВДмиграция
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