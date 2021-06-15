Толпа собралась около миграционного центра на Есенина — на место прибыла полиция

Около миграционного центра в Новосибирске собралась большая толпа
Утром 15 июня около миграционного центра на Есенина, 1г собралась толпа людей. На место приехала полиция.
— Что-то происходит на Есенина, 1г, много людей и полиция, — написала в редакцию читательница Людмила.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, полиция прибыла, чтобы следить за порядком, никаких происшествий не было.
— Собралось много людей, для того, чтобы не допустить беспорядков, на место прибыли сотрудники полиции, — сообщили в МВД.
Как рассказали НГС в миграционном центре, сегодня идет оформление документов для трудовых мигрантов.
— Запускают порционно, потому что очень большое количество людей, — рассказали в миграционном центре, объяснив скопление людей сезонным спросом на такие документы.
Подобная ситуация уже происходила в миграционном центре на Есенина. Тогда причиной большой очереди стали карантинные меры: из-за них в помещение пускали только по