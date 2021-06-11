«Мама сказала: лучше бы это были проститутки». Исповедь лудомана — он мечтал разбогатеть на ставках, а потерял жилье и друзей

Новосибирец потерял квартиру из-за ставок на спорт
Истории о легких деньгах, заработанных на ставках, всегда казались жителю Новосибирска Андрею (имя изменено по его просьбе) особенно заманчивыми. Молодой человек признается, что дело было не только в интересе и азарте, но и в повальной моде на букмекерские конторы: многие его знакомые и друзья попробовали хоть раз «закинуть ставочку». Андрей тоже решился и, как сам говорит, влип. О шальных выигрышах, сотнях тысяч проигранных рублей и проблемах, которые пришли вслед за отчаянным желанием разбогатеть, он откровенно рассказал НГС. Публикуем его историю.
Наслушался друзей
Многие, когда узнают про ставки и пробуют, получают положительный опыт. Первый опыт, как правило, всегда такой — ну, в 80–90% случаев. А у меня всё было наоборот. Я учился в 11-м классе, мама особо денег не давала, а мне нужно было тысяч пять. Тогда, в 2014 году, как раз проходил чемпионат мира по футболу, в финале играли Германия и Аргентина. И то ли пацаны постоянно говорили про ставки, то ли еще что, но я каким-то образом в это погрузился.
За футболом я немного наблюдал и подумал тогда: «Ну, *** (блин), Германия по-любому выиграет». Взял свою полторашку, занял у друзей еще 1,5 тысячи, пошел в букмекерскую контору — мне как раз 18 исполнилось — и поставил на победу Германии. И вот по итогу Германия хоть и победила, но победила в дополнительное время, а я поставил на основное. Я был в шоке, что проиграл эти деньги. Подумал: «Ну на фиг, я это трогать не буду».
Все приходят в мир ставок через друзей. Только твои друзья могут тебя подтолкнуть к этому. Спустя два года, когда я уже учился в универе, ко мне заехал жить мой кореш, который лет с 14, а может, даже с 12 ставит. Я помню, он еще тогда какие-то последние свои деньги ставил. Я ему говорил: «Да не надо, ты чего», потому что уже обжегся раз на этом. На мои советы ему было ***** (по фиг), он закинул все деньги, а я такой: «Ну ты даешь, смотри, как надо». И закинул 500 рублей и каким-то чудом оказался в плюсе — вышло 800. А друг все 1,5 тысячи проиграл. Свои деньги я вывел сразу и где-то еще месяца два в спокойном режиме ставил, распределял по матчам, но без особой аналитики, буквально тыкал наугад. У меня пошла хорошая полоса, может, пару тыщенок поднял. А потом забил — совсем даже не думал о ставках.
В очередной раз эта тема всплыла, когда еще один мой друг рассказал, как планирует поднимать деньги на букмекерских онлайн-конторах. Я вспомнил свой положительный опыт, решил снова закинуть — и вот, снова оказался в плюсе. Не помню точно, закинул энную сумму, а увеличил ее раз в 15 за месяца полтора. Я думал, так будет продолжаться всегда. Всё было по приколу, я особо не увлекался этим, так, после универа закидывал иногда. А когда пошли первые минусы, я ******* (проиграл) всё, что у меня лежало на счету в онлайн-конторе. Решил, что смогу это всё вернуть, докинул своих личных денег из кармана — и их тоже просадил.
Потерял жилье из-за ставок
Дальше началась полоса минусов. Родители тогда давали мне 20 тысяч: 10 — на квартиру, 10 — на жизнь. Из десятки на жизнь я просаживал на ставках около 80%. То есть на две тысячи как-то жил и надеялся. Понимал, что нужно больше денег. И тут лудомания мне ******* (влетела) в голову, и я решил взять деньги из отложенных на квартиру. Взял десятку и тут же ее ****** (проиграл). Всё, денег нет, а платить за хату надо 26 числа. Тут мой сосед дает мне свою десятку, чтобы я сложил со своей и отдал за квартиру, я эти деньги тоже взял и тоже успешно ****** (проиграл). Я был уверен, что это всё как-то придет, я отыграюсь, ведь у меня в голове же отложилось, что было две волны положительные, когда я деньги поднимал. Получается, после минусов должны прийти заново плюсы, ведь так? И чтобы плюсы были посущественнее, надо побольше поставить. Так я рассуждал. Конечно, мне было стремно брать чужие деньги, но я был максимально убежден, что буквально пара дней — и всё нормально будет.
Тогда всё еще не зашло так далеко, я смог договориться с хозяйкой, наврал ей, что у родителей тяжелая ситуация, и она вошла в положение — разрешила постепенно отдавать деньги. Сосед ничего не знал. Вот, кстати, признак лудомании — ты начинаешь много врать.
О чем я думал тогда? Думал, что сейчас вот-вот отобьюсь. Наступил мой день рождения, я уехал к родителям в другой город. Они никогда не дарили мне каких-то конкретных подарков, только деньги, а мне это было на руку. В этот раз мне подарили 15 тысяч. Я закинул эти деньги на карту, объяснил своей девушке, что мне так удобнее, хотя понимал, что делаю так специально для ставок. И в тот же день из 15 тысяч проиграл пять.
Затем уехал в Новосибирск, написал пацанам, чтобы они приезжали ко мне праздновать день рождения, и за 12 часов до их приезда слил всю оставшуюся сумму. День рождения праздновать не на что, мне стремно. Друзья приехали, подарили деньги, и прямо при них я сделал очередную ставку и всё всадил.
Удивительно, что на учебу я тогда еще не забивал. Закрыл сессию, уехал на лето к родителям, а долг за аренду жилья продолжал висеть. Больше я деньги, выделенные на квартиру, не спускал, но и долг не выплачивал. Хозяйка спрашивала: «Где деньги?», а я каждый раз выкручивался и что-то врал. Она велась, добрая женщина.
Летом родители дали мне 30 тысяч рублей — на квартиру и школу вождения. И тут началась конкретная жесть. Я решил, что мне надо отыграть потраченные деньги. Начал пытаться в аналитику, размышлял поверхностно, но мне тогда казалось, что погружаюсь очень глубоко. Я думал, что поставлю 30 тысяч и выиграю дополнительно тысяч 20, заплачу за квартиру и смогу спокойно жить. Всё, конечно, пошло не по плану. Прошло дней пять, а у меня по деньгам ноль. Родителям, конечно, не позвонишь и не скажешь, что тебе даже не на что сигареты купить. Поэтому начал занимать у друзей, где тысячу, где полторы, и всё, конечно же, шло в онлайн-контору. Жрать было ***** (нечего). Я ел какие-то крупы, ел даже то, что в морозилке лежало годами. Было так: если мне кто-то из друзей занимал тысячу, я сразу шел и покупал сигареты и колу. А оставшиеся 800 рублей тратил на ставки.
Я всё думал, что фортуна вот-вот должна прийти. Думал, что я же не на автоматы какие-то тыкаю, где стопроцентное разводилово, должно же повезти. Сейчас вспоминаю — смешно. Я даже составы команд не знал, какая там аналитика?
Как-то так протянул до осени. Родители дали мне деньги, чтобы оплатить аренду за сентябрь, но я снова их слил. У соседа тогда не получилось ничего с деньгами, он думал, что я внесу свои 10 тысяч, а он чуть позже докинет. Он же не знал, что уже долг за месяц висит. Пришла хозяйка, я снова начал врать, говорил про какую-то тяжелую ситуацию. Она дала срок в неделю, но я уехал к родителям.
Дальше гасился от этой женщины, не брал трубку, а тем временем в Новосибирске она пришла в квартиру, пыталась войти, а сосед и его знакомый, не понимая ситуации, от нее запирались. Была полная жесть. За дверью кричала хозяйка, пацаны звонили мне и не знали, что им делать. Пришло понимание, какой же я урод, прямо так и думал: «Ну я и ******* (бестолочь)». В итоге хозяйка квартиры заперла их на ключ, те каким-то образом выбрались, вынесли свои и мои вещи, ушли... Стыд, короче.
Я приехал в Новосибирск — денег нет, жилья тоже. Куда идти? Хозяйка позвонила моей маме, так как договор аренды был составлен на нее, я снимал квартиру, когда еще был несовершеннолетним. И вот так родители обо всём узнали. Мне даже выкручиваться не пришлось, мама спрашивала, почему я не заплатил деньги, мне не хотелось признаваться. Мама думала, что я сливаю деньги на наркотики, проституток, а когда я ей рассказал про ставки и онлайн-казино, сказала: «Лучше бы это были проститутки».
Чем всё закончилось
Отношения с родителями у меня сейчас нормальные. Мама погасила мой долг перед хозяйкой, но сказала, что не даст денег еще долго и чтобы я выкручивался сам. В принципе, нормально, я ведь действительно накосячил. Жил у друзей, устроился на работу, хотя универ пришлось бросить.
Морально было тяжело. Ощущения от моих ******* (проигрышей) были ужасными. Когда ты лудоманишь, то спишь долго, потому что тебе незачем вставать. Смысла в новом дне нет, потому что у тебя нет денег на ставки. А когда все-таки находишь деньги, то ставишь их и проигрываешь, осознаешь, что тебе незачем жить, ничего у тебя в дальнейшем не будет... Мысли о суициде приходили в голову несколько раз в неделю. Всегда думал, как и почему так со мной происходит. Нервная система сильно шалила. Когда ты погружен в лудоманию, то не воспринимаешь простые житейские радости. Хорошая погода, встреча с девушкой или с корешем, которого ты давно не видел… Вообще ***** (по фиг). Ты ничего этого не понимаешь, ты в мире игры. Как наркоман какой-то. Друзья отворачиваются. Потому что ты постоянно занимаешь у них, изворачиваешься, бесконечно врешь.
Дальнейших проблем со ставками и каких-то серьезных минусов у меня не было. Я пережил жесткий, напряженный период, когда в общей сложности за пару месяцев проиграл около 100 тысяч рублей. Их я потом, конечно, вернул. Но делал уже по-другому: начал изучать систему, смотрел больше матчей, анализировал, листал каналы в «Телеграме». Плюс у меня аналитический склад ума, я люблю математику.
В 2018 году на чемпионате мира по футболу, который проходил в России, я сделал плюс 70 тысяч. Но самый большой выигрыш, который у меня был после этого, — за три дня Лиги чемпионов и Лиги Европы я сделал из пяти тысяч 240 тысяч. 200 вывел сразу же, 40 оставил на счету, а потом мне его заблокировали. Конторы же не идиоты, они не заинтересованы, чтобы ты выигрывал. Вообще аккаунты постоянно блокируют, так что постоянно приходится что-то придумывать. Сейчас у меня есть аккаунт в самом известном онлайн-казино с 70 тысячами на счету — тоже заблокировали. Обидно, конечно.
Но каких-то эмоций у меня нет. Будто выгорело всё. Я после той истории с проигрышами и квартирой вообще стал спокойнее ко всему относиться. Да, на пике лудомании я впадал в такое состояние, когда даже маленький выигрыш придавал сил. Из 500 рублей сделал 800 — о, сейчас попрет. Сейчас мне не то чтобы всё равно, но даже когда я сделал 240 тысяч, то подумал, что так оно и должно быть, решил, что получил свое. Проигрыши тоже были: я как-то закинул 5 тысяч, довел их до 60 и следующей ставкой всё слил.
Для себя понял, что не нужно погружаться во всё это с головой. Наверное, я — исключение из правил, вхожу в 0,8% человек, которые могут играть на ставках и что-то получать с этого. Но не нужно относиться к этому как к основному заработку. Когда пытаешься что-то специально сделать, 100% *********** (проиграешь). Ставки в моей жизни сейчас — это что-то редкое, не основное. Это не может быть твоим заработком, чуть-чуть поиграл, закинул — всё, надо остыть.
Мне жаль тех, кто подсаживается. Это слабые люди, они сидят в говне, но продолжают ставить. Подсадка на ставки идет еще и из-за твоих интеллектуальных способностей: если ты глупый, инфантильный, то, наверное, так и будешь до конца своей жизни ставить. А если есть понимание, если разбираешься в чем-то, то нет шансов, что подсядешь на ставки. Далеко за примером ходить не надо, можно заглянуть в любую букмекерскую контору, которая работает офлайн. Кто там сидит? Водители такси и маршруток, иностранные студенты, приезжие откуда-то из Казахстана, дворники из Средней Азии. И вот они ставят, ставят….
Все получают со ставок что-то плохое, хорошего там мало. И я никогда никому это не посоветую, если вижу, что кто-то из моих знакомых пытается сделать ставку, то пытаюсь отговорить. Лучше не соваться.
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