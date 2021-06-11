«Мама сказала: лучше бы это были проститутки». Исповедь лудомана — он мечтал разбогатеть на ставках, а потерял жилье и друзей

Наслушался друзей



Многие, когда узнают про ставки и пробуют, получают положительный опыт. Первый опыт, как правило, всегда такой — ну, в 80–90% случаев. А у меня всё было наоборот. Я учился в 11-м классе, мама особо денег не давала, а мне нужно было тысяч пять. Тогда, в 2014 году, как раз проходил чемпионат мира по футболу, в финале играли Германия и Аргентина. И то ли пацаны постоянно говорили про ставки, то ли еще что, но я каким-то образом в это погрузился.

За футболом я немного наблюдал и подумал тогда: «Ну, *** (блин), Германия по-любому выиграет». Взял свою полторашку, занял у друзей еще 1,5 тысячи, пошел в букмекерскую контору — мне как раз 18 исполнилось — и поставил на победу Германии. И вот по итогу Германия хоть и победила, но победила в дополнительное время, а я поставил на основное. Я был в шоке, что проиграл эти деньги. Подумал: «Ну на фиг, я это трогать не буду».



Все приходят в мир ставок через друзей. Только твои друзья могут тебя подтолкнуть к этому. Спустя два года, когда я уже учился в универе, ко мне заехал жить мой кореш, который лет с 14, а может, даже с 12 ставит. Я помню, он еще тогда какие-то последние свои деньги ставил. Я ему говорил: «Да не надо, ты чего», потому что уже обжегся раз на этом. На мои советы ему было ***** (по фиг), он закинул все деньги, а я такой: «Ну ты даешь, смотри, как надо». И закинул 500 рублей и каким-то чудом оказался в плюсе — вышло 800. А друг все 1,5 тысячи проиграл. Свои деньги я вывел сразу и где-то еще месяца два в спокойном режиме ставил, распределял по матчам, но без особой аналитики, буквально тыкал наугад. У меня пошла хорошая полоса, может, пару тыщенок поднял. А потом забил — совсем даже не думал о ставках.

