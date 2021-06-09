Банк «Открытие» нашел у матери-одиночки несуществующую квартиру под Белгородом и отказал в ипотечных каникулах

Банк «Открытие» в очередной раз отказал в ипотечных каникулах матери-одиночке Ольге Леонтьевой, которая потеряла работу из-за проблем со здоровьем. НГС рассказал историю этой женщины 27 мая. Ольга Леонтьева не смогла вовремя погасить ипотечный кредит и попыталась взять ипотечные каникулы, но банк отказывал ей в этом и подводил к продаже квартиры.
Изначально в «Открытии» не сообщали женщине причин отказа в каникулах, а на запрос корреспондента НГС ответили, что заемщица дважды просила отсрочку, но не предоставляла в комплекте документов выписку из ЕГРН. Сама Леонтьева категорично заявила, что это неправда, и даже продемонстрировала журналисту необходимую справку.
В очередной раз отказав женщине в каникулах, банк вручил ей официальное уведомление, в котором сообщалось, что ее ипотечная квартира — не единственное жилье. В этом уведомлении со ссылкой на выписку ЕГРН банк пишет, что в ее собственности квартира на Кубовой (которая в ипотеке), дом в садоводческом товариществе «Пенсионер», а также квартира в Белгородской области.
По поводу дачи в обществе «Пенсионер» Леонтьева ранее рассказывала, что здание непригодно для проживания, так как не достроено. Также оно выставлено на продажу, чтобы погасить кредиты. Женщина предоставила НГС свежие фотографии этого дома, по которым видно, что жить там нельзя.
Леонтьева заявила, что не имеет отношения к квартире в Белгородской области — в той выписке, что она заказывала сама, таких данных нет.
— Я понятия не имею, почему банк решил, что это моя квартира. У меня никогда не было в Белгороде квартиры. Была бы, я там бы жила. В выписке из ЕГРН, которую я предоставила и банку, и вам, четко видно, что этой квартиры у меня нет, — недоумённо заметила Ольга Леонтьева в разговоре с НГС.
По поводу странной белгородской квартиры банк в официальном ответе на запрос корреспондента НГС признался в ошибке.
— Квартира в Белгороде клиенту не принадлежит. В уведомлении, которое банк направил клиенту, допущена опечатка. Но, тем не менее, наличие в выписке из ЕГРН в собственности заемщика помимо предмета ипотеки иного объекта с назначением «жилое» в силу закона является основанием для отказа в предоставлении ипотечных каникул. Согласно данному документу, у заемщика в собственности находится несколько объектов с назначением «жилое», — сообщили корреспонденту НГС из «Открытия» в письменном ответе.
Пресс-секретарь банка «Открытие» Лариса Кузнецова пояснила, что ошибка произошла из-за того, что был взят шаблон.
— Совпадение же имен и отчеств очень часто бывает. Но, видите, на суть дела она все равно никак не повлияла. Все остальное там на документах основано. В Росреестре дом в садовом товариществе «Пенсионер» зарегистрирован как жилой объект, — говорит Кузнецова.
По данным системы «Контур.Фокус», квартира в Белгороде по указанному адресу принадлежит мужчине, который является единственным собственником этого помещения. Более того, за весь период перехода прав на этот объект недвижимости среди собственников не нашлось ни одного человека, у кого была бы схожа с Леонтьевой Ольгой Борисовной фамилия или хотя бы имя с отчеством.
В конце февраля НГС рассказал аналогичную историю с ипотечной квартирой и кредитом в банке ВТБ. После широкой огласки банк пошел навстречу клиенту и заключил с ним мировое соглашение по просроченной ипотеке.