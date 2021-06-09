Банк «Открытие» нашел у матери-одиночки несуществующую квартиру под Белгородом и отказал в ипотечных каникулах

Банк «Открытие» в очередной раз отказал в ипотечных каникулах матери-одиночке Ольге Леонтьевой, которая потеряла работу из-за проблем со здоровьем. НГС рассказал историю этой женщины 27 мая. Ольга Леонтьева не смогла вовремя погасить ипотечный кредит и попыталась взять ипотечные каникулы, но банк отказывал ей в этом и подводил к продаже квартиры.



Изначально в «Открытии» не сообщали женщине причин отказа в каникулах, а на запрос корреспондента НГС ответили, что заемщица дважды просила отсрочку, но не предоставляла в комплекте документов выписку из ЕГРН. Сама Леонтьева категорично заявила, что это неправда, и даже продемонстрировала журналисту необходимую справку.