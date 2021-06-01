Сибирячка отсудила у «Почты России» деньги за отправку посылки, которую таможня не пустила во Францию

Сибирячка вернула деньги за не доставленную во Францию посылку
Жительница Новосибирска Алина Ткаченко вместе с юристом-третьекурсником НГУ Даниилом Крейсом выиграли суд против «Почты России» и вернули деньги за недоставленную посылку.
Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, которое было вынесено в пользу «Почты». Теперь «Почта России» должна вернуть девушке сумму за пересылку, которой не было, заплатить штраф и компенсацию.
Заплатила за пересылку 3720 рублей
Алина Ткаченко хотела отправить посылку подруге во Францию
— Там были детские книжки, детские сережки, картина, которую я сама сделала. Милые вещицы в подарок. За пересылку я отдала 3720 рублей. Проверила всё содержимое, проверила декларацию, которую я составила, то есть перечень всех товаров, которые были в посылке. Работницу почты ничего не смутило, кроме чая, который я выложила, чтобы не было претензий на таможне, — рассказывает девушка.
Через пару дней посылку девушке вернул курьер. Деньги же, которые Алина заплатила за пересылку, она не получила.
— Пошла с этой посылкой на почту. Прихожу, спрашиваю, почему посылку вернули. Они на меня смотрят, вылупили глаза: «Мы ничего не знаем, идите в таможню, звоните, разбирайтесь». Я написала заявление на «Почту России» о том, что мне нужно вернуть мои 3720 рублей, написала в таможню заявление. Мне никто не ответил, вообще ни одного письма. Через месяц я повторно отправила заявление, мне, опять же, никто не ответил. После того как на второе заявление никто не отвечал, мы с моим знакомым подали в суд на них, — рассказала Алина Ткаченко.
Защитником девушки выступил третьекурсник НГУ Даниил Крейс. Он взялся за это дело из желания получить практику. В результате студент уверен не был, особенно после проигрыша в первом суде.
— На первое заседание «Почта России» не явилась, на втором их тоже не было. Они никак не отвечали на запросы судьи, отвечала только таможня. Судья хотела понять, почему посылку вернули. Таможня ответила, что в таможенной декларации было указано слово «картина», а если указано слово «картина», то нужно эту картину осматривать на предмет ее культурной ценности. То есть, например, это какой-то оригинал, а я его вывожу из страны. Но эту картину я сама сделала в технике декупаж. Она не несет никакой культурной ценности, — поделилась девушка.
На втором судебном заседании судья в иске отказала и посоветовала внимательнее составлять таможенную декларацию. После этого Алина и Даниил подали апелляционную жалобу.
— Если посылка возвращается, денежные средства они обязаны вернуть за вычетом фактически понесенных расходов. Нам они ничего не сообщили, в суд никаких документов не предоставили, а значит, предполагается, что никаких расходов они не понесли, — рассказал Даниил Крейс.
Вернут в 5 раз больше
Третье судебное заседание — уже на стадии апелляции — состоялось
— Вернуть должны 3720 за посылку. Далее у нас по закону о защите прав потребителей насчитывается неустойка, она составила тоже 3700. Дальше компенсация морального вреда 3000 рублей, штраф под 4000 рублей. По закону о защите прав потребителей с «Почты России» взыскивается штраф, это наказание, мера пресечения, и все эти деньги перечисляются истцу. Еще 7500 рублей за мои услуги, — рассказал защитник девушки.
Изначально ни Даниил, ни истица не собирались доводить дело до суда. Они несколько месяцев отправляли письма в «Почту России», но в ответ их просто игнорировали. Сейчас из-за решения суда игнорировать их невозможно.
— Вообще в таких случаях никто не подает на «Почту России», считают, что бесполезно что-то просить. Почта просто забирает деньги, не отвечает на заявления. Сколько я общалась с людьми пострадавшими, у кого деньги не вернули или посылку потеряли, работники почты просто игнорируют, не отвечают. Они на два мои заявления не ответили, в суд не явились. Никто не верил, что я выиграю. Мои знакомые говорили, что суд откажет, это все-таки «Почта России», огромная организация, — говорит Алина.
Что ответила «Почта России»
На запрос НГС в «Почте России» сообщили, что о судебном решении знают. В этом году это первое такое дело, и «Почта России» редко сталкивается с похожими судебными решениями.
— Первый суд вынес по данному делу решение в пользу УФПС Новосибирской области.
В феврале этого года посылка из Германии месяц прождала новосибирца на почте и вернулась отправителю. Получатель о посылке не знал, так как это было сюрпризом, и не мог проверить ее трек-номер.