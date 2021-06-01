Сибирячка отсудила у «Почты России» деньги за отправку посылки, которую таможня не пустила во Францию

— Там были детские книжки, детские сережки, картина, которую я сама сделала. Милые вещицы в подарок. За пересылку я отдала 3720 рублей. Проверила всё содержимое, проверила декларацию, которую я составила, то есть перечень всех товаров, которые были в посылке. Работницу почты ничего не смутило, кроме чая, который я выложила, чтобы не было претензий на таможне, — рассказывает девушка.

Через пару дней посылку девушке вернул курьер. Деньги же, которые Алина заплатила за пересылку, она не получила.

— Пошла с этой посылкой на почту. Прихожу, спрашиваю, почему посылку вернули. Они на меня смотрят, вылупили глаза: «Мы ничего не знаем, идите в таможню, звоните, разбирайтесь». Я написала заявление на «Почту России» о том, что мне нужно вернуть мои 3720 рублей, написала в таможню заявление. Мне никто не ответил, вообще ни одного письма. Через месяц я повторно отправила заявление, мне, опять же, никто не ответил. После того как на второе заявление никто не отвечал, мы с моим знакомым подали в суд на них, — рассказала Алина Ткаченко.