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Какой будет первая неделя лета? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске

В город придет жара, но ненадолго

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Будет время, чтобы погреться на солнышке

Будет время, чтобы погреться на солнышке

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Какая погода ждет жителей Новосибирска в первую неделю лета

Несмотря на то что уже во вторник начинается календарное лето, погода в Новосибирске остается неустойчивой. В город то приходит жара, то, наоборот, заморозки. Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы узнать, какой будет первая летняя неделя.

Так, по данным «Яндекс.Погоды», завтра в городе ожидается настоящая жара: воздух прогреется до +27 градусов по Цельсию. Тепло продержится до пятницы, 4 июня, однако потом станет облачно и дождливо, дневная температура опустится до +14 градусов.

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Сайт Gismeteo.ru сообщает, что на неделе в Новосибирске будет тепло и солнечно, в среду, 3 июня, возможна жара до +29 градусов. Однако уже в пятницу температура начнет постепенно снижаться до +16... +13 градусов, на смену солнцу придут дожди и грозы.

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По данным центра «Фобос», в ближайшие дни осадков не ожидается. Температура воздуха будет держаться на отметке +24... +26 градусов по Цельсию. В пятницу, 4 июня, в городе может похолодать до +17, а в субботу — до +12 градусов (кстати, это единственный день, когда может пойти дождь).

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жаралетопогода в Новосибирске
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