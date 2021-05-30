Какой будет первая неделя лета? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске

Какая погода ждет жителей Новосибирска в первую неделю лета
Несмотря на то что уже во вторник начинается календарное лето, погода в Новосибирске остается неустойчивой. В город то приходит жара, то, наоборот, заморозки. Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы узнать, какой будет первая летняя неделя.
Так, по данным «Яндекс.Погоды», завтра в городе ожидается настоящая жара: воздух прогреется до +27 градусов по Цельсию. Тепло продержится до пятницы, 4 июня, однако потом станет облачно и дождливо, дневная температура опустится до +14 градусов.
Сайт Gismeteo.ru сообщает, что на неделе в Новосибирске будет тепло и солнечно, в среду, 3 июня, возможна жара до +29 градусов. Однако уже в пятницу температура начнет постепенно снижаться до
По данным центра «Фобос», в ближайшие дни осадков не ожидается. Температура воздуха будет держаться на отметке
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