Какой будет первая неделя лета? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске

Несмотря на то что уже во вторник начинается календарное лето, погода в Новосибирске остается неустойчивой. В город то приходит жара, то, наоборот, заморозки. Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы узнать, какой будет первая летняя неделя.

Так, по данным «Яндекс.Погоды», завтра в городе ожидается настоящая жара: воздух прогреется до +27 градусов по Цельсию. Тепло продержится до пятницы, 4 июня, однако потом станет облачно и дождливо, дневная температура опустится до +14 градусов.