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На выходных в Новосибирске и области ударят заморозки

Аналогичная ситуация может повториться на следующих выходных

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Последнее время погода в регионе удивляет своими кульбитами

Последнее время погода в регионе удивляет своими кульбитами

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Заморозки ждут Новосибирск на этих выходных

В эти выходные в Новосибирске и Новосибирской области синоптики обещают заморозки. Местами воздух остынет до -2 градусов.

По информации Западно-Сибирского УГМС, на территории Новосибирска заморозки будут зафиксированы 29 мая, по области — 29 и 30 мая. Аналогичные погодные условия прогнозируют нашим соседям из Томской, Кемеровской областей и Алтайского края.

Согласно прогнозам погодных сервисов, суббота, 29 мая, станет для жителей НСО последним холодным днем этого периода. Ночью будет не выше +8, днем — около +15 градусов. Уже в воскресенье, 30 мая, ощутимо потеплеет. Ночью термометры покажут выше +10, днем — выше +20 градусов.

Скоро погода вновь пойдет на лад, но к концу рабочей недели опять похолодает

Скоро погода вновь пойдет на лад, но к концу рабочей недели опять похолодает

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Однако потепление будет радовать недолго — на следующих выходных будет снова не летняя погода.

Аналогичный прогноз дает сервис «Гисметео». На следующих выходных он тоже обещает резкое похолодание

Аналогичный прогноз дает сервис «Гисметео». На следующих выходных он тоже обещает резкое похолодание

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Не стоит унывать — после похолодания регион снова ждет теплая, вернее, аномально жаркая погода. Это случится совсем скоро. Между тем новосибирцы в этом году уже успели позагорать на местных пляжах. Смотрите, как это было.

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