На выходных в Новосибирске и области ударят заморозки

Заморозки ждут Новосибирск на этих выходных
В эти выходные в Новосибирске и Новосибирской области синоптики обещают заморозки. Местами воздух остынет
По информации Западно-Сибирского УГМС, на территории Новосибирска заморозки будут зафиксированы
Согласно прогнозам погодных сервисов, суббота,
Однако потепление будет радовать недолго — на следующих выходных будет снова не летняя погода.
Не стоит унывать — после похолодания регион снова ждет теплая, вернее, аномально жаркая погода. Это случится совсем скоро. Между тем новосибирцы в этом году уже успели позагорать на местных пляжах. Смотрите, как это было.