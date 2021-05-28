Директор спортцентра в Новосибирске задекларировал два катера, «Порше» и 37,5 миллиона

Директор спортцентра в Новосибирске задекларировал
Департамент спорта, культуры и молодежной политики озвучил доходы директоров профильных учреждений за
Кто возглавил список
Лидером по доходам стал Михаил Безверхов — бывший директор парка «Берёзовая роща», а ныне директор Центра игровых видов спорта. За прошлый год он заработал
Список транспорта, которым владеет директор центра, также внушителен: в декларации указаны автомобили Toyota Land
У супруги Михаила Безверхова — Porche Maсan. За прошедший год, согласно документу, она не заработала ничего, список ее недвижимости также пуст.
Где еще работает Михаил Безверхов
Помимо работы в Центре игровых видов спорта, подведомственном мэрии, Михаил Безверхов имеет 100% долю в ООО «Стройстекло» (торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах). По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 50% у него есть в компаниях «
У кого еще в декларации нашлись огромные доходы
В целом доходы, задекларированные руководителями муниципальных учреждений, составляют порядка 1,5–3 миллионов рублей. Выделяется в этом списке директор детской художественной школы
Корреспондент НГС связался с Еленой Вавиловой, чтобы уточнить, в какой сфере работает ее муж, указавший такой внушительный доход.
— Конечно, он руководитель, не просто же так он декларирует. Он работает во многих сферах, не в одной точно. У него страховой бизнес, потом еще какой-то… затрудняюсь сейчас это вам прокомментировать, — отметила директор школы.
Ранее о своих доходах отчитались первые лица города и области: губернатор Андрей Травников задекларировал около