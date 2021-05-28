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Директор спортцентра в Новосибирске задекларировал два катера, «Порше» и 37,5 миллиона

Прежде Михаил Безверхов возглавлял парк «Берёзовая роща»

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Михаил Безверхов возглавил Центр игровых видов спорта в <nobr class="_">2017 году</nobr>

Михаил Безверхов возглавил Центр игровых видов спорта в 2017 году

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Директор спортцентра в Новосибирске задекларировал 37,5 млн рублей дохода

Департамент спорта, культуры и молодежной политики озвучил доходы директоров профильных учреждений за 2020 год. В список попали более 100 руководителей спортивных муниципальных центров и профильных школ — деклараций с большими суммами оказалось немного.

Кто возглавил список

Лидером по доходам стал Михаил Безверхов — бывший директор парка «Берёзовая роща», а ныне директор Центра игровых видов спорта. За прошлый год он заработал 37,5 млн рублей. Михаилу Безверхову принадлежат 5 земельных участков (от 870 до 2000 «квадратов»), две квартиры (51 и 56 «квадратов»), дом сторожа, объект незавершенного строительства (почти 300 «квадратов»), два гаража (один в долевой собственности) и нежилое здание (около 125 «квадратов»).

Список транспорта, которым владеет директор центра, также внушителен: в декларации указаны автомобили Toyota Land Cruizer 200, Porche Cayenne, Mersedes-Benz, мотоцикл Harley-Davidson, снегоход Ski-doo, мотовездеход Can-Am Qutlander Max и два катера («КЖ проект 327» и «Alumagraft 185»).

У супруги Михаила Безверхова — Porche Maсan. За прошедший год, согласно документу, она не заработала ничего, список ее недвижимости также пуст.

Где еще работает Михаил Безверхов

Помимо работы в Центре игровых видов спорта, подведомственном мэрии, Михаил Безверхов имеет 100% долю в ООО «Стройстекло» (торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах). По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 50% у него есть в компаниях «Норд К» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом) и «Шаманита» (торговля оптовая одеждой и обувью). Он также является совладельцем в ООО «Тягунский мехкарьер» (Алтайский край) и Федерации тенниса Новосибирской области.

У кого еще в декларации нашлись огромные доходы

В целом доходы, задекларированные руководителями муниципальных учреждений, составляют порядка 1,5–3 миллионов рублей. Выделяется в этом списке директор детской художественной школы № 3 «Снегири» Елена Вавилова, чей супруг заработал за год 377,1 млн рублей. Доход самой Елены Вавиловой — 1,3 млн рублей. Ей также принадлежат квартира (138 кв. м), подземная автостоянка (1,3 тыс. кв. м) и автомобиль Jaguar E-Pace, ее супругу (имя в декларации не указано) — земельный участок (1 тыс. кв. м), гостевой дом (более 200 кв. м) и стояночное место.

Корреспондент НГС связался с Еленой Вавиловой, чтобы уточнить, в какой сфере работает ее муж, указавший такой внушительный доход.

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— Конечно, он руководитель, не просто же так он декларирует. Он работает во многих сферах, не в одной точно. У него страховой бизнес, потом еще какой-то… затрудняюсь сейчас это вам прокомментировать, — отметила директор школы.

Ранее о своих доходах отчитались первые лица города и области: губернатор Андрей Травников задекларировал около 5 млн рублей дохода в 2020 году, мэр Анатолий Локоть — 4,2 млн рублей.

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