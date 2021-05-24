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Губернатор НСО рассказал, как повлияли длинные майские выходные на заболеваемость коронавирусом

Снизить цифры, по мнению Андрея Травникова, сможет только более масштабная вакцинация

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На протяжении двух месяцев статистика по ковиду остается стабильной

На протяжении двух месяцев статистика по ковиду остается стабильной

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании рассказал, что длинные праздники никак не повлияли на статистику по коронавирусу.

— Уже больше двух месяцев статистика по выявляемости коронавируса не меняется, при этом мы увеличили глубину диагностики. Эта стабильность подтверждается и другими цифрами — не растем мы и по ОРВИ, и по внебольничным пневмониям. Мы находимся на уровне естественного фона, и снизиться дальше можно только с масштабной вакцинацией, — уверен Андрей Травников. — Прошло ровно две недели с длинных праздников, и видим, что это никак не повлияло на заболеваемость. Как видим, роста не произошло. Это говорит о том, что проводимые нами мероприятия — правильные. Единственно, где нужно усилиться, — в вакцинации.

На прошлой неделе стало известно, что на Новосибирском заводе полупроводниковых приборов с ОКБ решили выплатить премии сотрудникам, которые сделают прививку от коронавируса. Также в Новосибирске открылось два новых мобильных пункта вакцинации — в «МЕГЕ» и ТЦ «Река».

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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