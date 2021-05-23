Мама спящей Дарьяны из Новосибирска стала победительницей фитнес-конкурса

Программа марафона включала в себя ежедневные лекции или спортивные занятия с профессиональным тренером онлайн. Также проходили очные встречи, мастер-классы и тренировки на открытом воздухе. А еще был шагай-челлендж: команда Новосибирска против команды Москвы. На протяжении восьми дней команды двух городов должны были фиксировать пройденные шаги фитнес-браслетом.



— Победила команда из Москвы, но наша команда отстала всего на несколько сотен шагов. Это было испытание на волю и выдержку. В последний день я прошла 61 тысячу шагов. Это было непросто. Но я составила план, сколько нужно пройти в каждый час, и придерживалась его. На следующий день поднялась температура. Видимо, нагрузка оказалась слишком большой для меня.