Мама спящей Дарьяны из Новосибирска стала победительницей фитнес-конкурса

Героиня недавней публикации НГС Анастасия Соколова, мать семилетней Дарьяны, которая почти не реагирует на мир, успешно завершила участие в бесплатном трехмесячном спортивном марафоне «РеФорма» — он длился с
Марафон был создан для матерей особенных детей — таких, какой, в частности, является старшая дочь Анастасии Дарьяна, у которой диагностировали синдром Веста.
— В проект я попала почти случайно. Подруга посоветовала подать заявку. Я сначала скептически отнеслась. Когда мне этим заниматься? Но заявку все-таки подала. Когда пришел ответ, что меня приняли, я всё еще сомневалась. Один час в день... Да где мне взять этот час?! Оказалось, что лекции слушать можно, не отвлекаясь от домашних дел. А тренировки — это просто такой заряд энергии, которого у меня не было уже давно. А тренировки на открытом воздухе — это просто невероятный опыт! Это очень здорово! Мы ходили на них всей семьей и даже Дарьяну брали с собой. Онлайн-тренировки проходили дважды в неделю. По средам — общая физическая подготовка, по пятницам чередовались пилатес, йога, растяжка и зумба, — рассказала НГС Анастасия.
Программа марафона включала в себя ежедневные лекции или спортивные занятия с профессиональным тренером онлайн. Также проходили очные встречи, мастер-классы и тренировки на открытом воздухе. А еще был шагай-челлендж: команда Новосибирска против команды Москвы. На протяжении восьми дней команды двух городов должны были фиксировать пройденные шаги фитнес-браслетом.
— Победила команда из Москвы, но наша команда отстала всего на несколько сотен шагов. Это было испытание на волю и выдержку. В последний день я прошла 61 тысячу шагов. Это было непросто. Но я составила план, сколько нужно пройти в каждый час, и придерживалась его. На следующий день поднялась температура. Видимо, нагрузка оказалась слишком большой для меня.
Из плюсов от участия Анастасия выделила улучшение внешнего вида и подъем энергии:
— Кураторы и организаторы на протяжении трех месяцев вели нас, мотивировали, вдохновляли. Все девочки похорошели, похудели, напитались новыми знаниями и энергией, просто отвлеклись от быта и вспомнили про себя. И оказалось, что один час в день есть! И его можно провести с пользой для себя. А еще за время проекта наша семья изменила режим дня на утренний. Мы полностью отказались от колбасных изделий, сосисок, полуфабрикатов. Ввели в рацион много овощей. Кардинальные изменения произошли после лекций о питании и пищевых привычках.
За первое место в личном зачете Анастасия получила от организаторов набор косметики, набор витаминов и функционального питания на месяц, а также личное онлайн-сопровождение куратора «РеФормы» в течение месяца.
— Я хочу сказать, что есть программы, которые помогают мамам и семьям с особыми детками, с приемными детками и многодетным родителям. Что замыкаться в себе и в проблеме — это не выход. Избавляться от проблемы (отдавать больных детей) — это не выход! Это всё вопрос выбора человека и его духовного и душевного роста. Предлагать отдать особенного ребенка может только тот, кто никогда не был в этой ситуации. Еще я хочу ответить комментаторам предыдущей статьи о моей семье — тем, кто предлагает избавляться от таких детей. Такие дети меняют родителей. Система ценностей меняется полностью. И потом, оставить больного ребенка... Ведь каждый из нас может стать беспомощным в любой момент. Жизнь непредсказуема, — говорит Анастасия.
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