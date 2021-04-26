«Это очень вредная идея»: почему льготы на новые гостиницы в Шерегеше (и не только) сработают в ущерб городу

С удивлением узнал, что Владимир Путин предложил субсидировать строительство гостиниц. Год назад у нас также началось субсидирование ипотечного кредитования, и ни к чему хорошему это не привело.



Во-первых, любое субсидирование приводит к искажению рынка и поведения игроков. У застройщиков появляется мотивация строить какое угодно здание под видом гостиницы. Если условием получения выгодного финансирования является разрешение на строительство или пригодный земельный участок, то будут строить по документам одно, а по факту другое и использовать так, как выгоднее.



В Новосибирске полно примеров, когда в только что построенных одноэтажных гостиницах, автостоянках и спортивных залах почти сразу открывались магазины. Когда жилой комплекс начинали строить под видом научно-исследовательского института. Предполагаю, что субсидирование только усугубит подобную практику строительства зданий-перевертышей.



Во-вторых, с апартаментами есть проблемы. Фактически вместо них появляются жилые комплексы без социальной инфраструктуры, стоянок, объектов благоустройства, отдыха для жителей — эрзац-жилье, которое продают под видом апартаментов. С субсидиями застройщикам станет еще выгоднее строить такой заменитель жилья без соблюдения нормативов.

