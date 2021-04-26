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Михаил Рязанцев

Координатор движения "Искалеченный Новосибирск"
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Михаил Рязанцев

Координатор движения "Искалеченный Новосибирск"

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«Это очень вредная идея»: почему льготы на новые гостиницы в Шерегеше (и не только) сработают в ущерб городу

Колонка координатора «Искалеченного Новосибирска» Михаила Рязанцева в ответ на заявления Владимира Путина

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К 2023 году Новосибирску не помешают новые комфортабельные отели, но Михаил Рязанцев опасается, что «под шумок» в городе появятся и проблемные здания

К 2023 году Новосибирску не помешают новые комфортабельные отели, но Михаил Рязанцев опасается, что «под шумок» в городе появятся и проблемные здания

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В послании Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин, помимо прочего, анонсировал программу льготных кредитов на строительство гостиниц: ставка по таким кредитам составит всего 3–5%. И хотя среди пилотных проектов президент Новосибирскую область не назвал (зато туда попал, например, Шерегеш), программа, очевидно, распространится на всю Россию. Но, как у любой медали, у нее может оказаться две стороны. Какой может стать вторая — в колонке для НГС рассуждает координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.

С удивлением узнал, что Владимир Путин предложил субсидировать строительство гостиниц. Год назад у нас также началось субсидирование ипотечного кредитования, и ни к чему хорошему это не привело.

Во-первых, любое субсидирование приводит к искажению рынка и поведения игроков. У застройщиков появляется мотивация строить какое угодно здание под видом гостиницы. Если условием получения выгодного финансирования является разрешение на строительство или пригодный земельный участок, то будут строить по документам одно, а по факту другое и использовать так, как выгоднее.

В Новосибирске полно примеров, когда в только что построенных одноэтажных гостиницах, автостоянках и спортивных залах почти сразу открывались магазины. Когда жилой комплекс начинали строить под видом научно-исследовательского института. Предполагаю, что субсидирование только усугубит подобную практику строительства зданий-перевертышей.

Во-вторых, с апартаментами есть проблемы. Фактически вместо них появляются жилые комплексы без социальной инфраструктуры, стоянок, объектов благоустройства, отдыха для жителей — эрзац-жилье, которое продают под видом апартаментов. С субсидиями застройщикам станет еще выгоднее строить такой заменитель жилья без соблюдения нормативов.

Генплан Новосибирска сегодня разделяет зоны коммерческой, жилой и смешанной застройки, показывает, где можно строить жилье, а где нельзя. Но апартаменты будут строить там, где жилье не предполагается, в зоне любой коммерческой застройки, кроме, может, промышленной. А значит, и инфраструктуры там не предполагается. У нас и так жители обычно на слушаниях говорят: «Ну куда тут строить? У нас в этом месте социальных объектов нет», — и так везде, по всему городу.

Субсидировать какие-то коммерческие проекты — это в принципе очень вредная идея. Рынок может сам разобраться, что сейчас востребовано. Субсидии стоило бы направить на строительство детских садов и школ. Если муниципалитет не может построить их сам — пусть хотя бы какую-то часть строит в кредит. Да, у нас и регион, и город в долгах, но так хотя бы часть долга перешла на другой уровень, раз субсидии из федерального бюджета. Уже хорошая поддержка.

У нас ведь нет проблем со строительством чего-то коммерческого. Проблемы у нас со строительством социальной и инженерной инфраструктуры, дорог. Может, как-то иначе пора расставить приоритеты?

С апартаментами как подменой жилья власти вроде пытаются бороться, но методы у них немного странные, считают эксперты. При этом для города проблема обострилась настолько, что ее начали обсуждать в горсовете.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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Владимир Путинапартаментыгостиницыновостройки
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