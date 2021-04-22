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Готовимся снимать куртки. Как изменится погода в Новосибирске до конца недели?

С каждым днем температура воздуха будет расти

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В ближайшие дни осадков в городе не ожидается

В ближайшие дни осадков в городе не ожидается

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До конца недели в Новосибирске потеплеет

Еще вчера в Новосибирске шел снег и дул порывистый ветер. Но сегодня в город вернулось весеннее солнце. И синоптики предупредили, что в ближайшие несколько дней температура воздуха будет постепенно повышаться. Мы сравнили данные трех погодных сервисов, чтобы узнать, что ждет новосибирцев в ближайшие три дня.

По данным «Яндекс.Погоды», уже завтра воздух прогреется до 8 градусов, однако ночью всё еще будет достаточно прохладно. В субботу, 24 апреля, в городе будет уже +10, а в воскресенье придет настоящая весна — будет ясно и солнечно, днем — до +13 градусов, ночью — до +6.

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Сайт «Гисметео» также прогнозирует постепенное потепление до конца этой недели с отрицательными ночными температурами. Завтра в городе ожидается до +8 градусов, в субботу — до +9, в воскресенье — до +11. Все эти дни в Новосибирске осадков не ожидается.

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По данным центра «Фобос», прогноз погоды чуть менее оптимистичный. Завтра ожидается температура всего около +6 градусов, в субботу — до +8. А в ближайшее воскресенье воздух прогреется до +10 градусов по Цельсию. Причем ночью сервис обещает плюсовы температуры.

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Погода в Сибири непредсказуема. Еще на прошлой неделе в городе было по-летнему тепло. Посмотрите 15 кадров, как новосибирцы встретили первый жаркий день.

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