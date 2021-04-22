Готовимся снимать куртки. Как изменится погода в Новосибирске до конца недели?

Еще вчера в Новосибирске шел снег и дул порывистый ветер. Но сегодня в город вернулось весеннее солнце. И синоптики предупредили, что в ближайшие несколько дней температура воздуха будет постепенно повышаться. Мы сравнили данные трех погодных сервисов, чтобы узнать, что ждет новосибирцев в ближайшие три дня.

По данным «Яндекс.Погоды», уже завтра воздух прогреется до 8 градусов , однако ночью всё еще будет достаточно прохладно. В субботу, 24 апреля , в городе будет уже +10, а в воскресенье придет настоящая весна — будет ясно и солнечно, днем — до +13 градусов , ночью — до +6.