Готовимся снимать куртки. Как изменится погода в Новосибирске до конца недели?

До конца недели в Новосибирске потеплеет
Еще вчера в Новосибирске шел снег и дул порывистый ветер. Но сегодня в город вернулось весеннее солнце. И синоптики предупредили, что в ближайшие несколько дней температура воздуха будет постепенно повышаться. Мы сравнили данные трех погодных сервисов, чтобы узнать, что ждет новосибирцев в ближайшие три дня.
По данным «Яндекс.Погоды», уже завтра воздух прогреется до
Сайт «Гисметео» также прогнозирует постепенное потепление до конца этой недели с отрицательными ночными температурами. Завтра в городе ожидается до
По данным центра «Фобос», прогноз погоды чуть менее оптимистичный. Завтра ожидается температура всего около
Погода в Сибири непредсказуема. Еще на прошлой неделе в городе было по-летнему тепло. Посмотрите 15 кадров, как новосибирцы встретили первый жаркий день.