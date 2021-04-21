Путин присвоил награды и почетные звания восьми новосибирцам — изучаем, кому и за что

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами. В список попали восемь жителей Новосибирской области.
За заслуги в развитии сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медали ордена «За заслуги перед Отечеством»
Также наград удостоились шесть медиков из Новосибирской области. За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу завотделением ФГБУЗ «Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» Олег Мельников удостоился почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации», а директор этого медицинского центра Оксана Стрельченко получила звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».
В конце марта награды от Владимира Путина получили трое новосибирцев.