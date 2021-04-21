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Путин присвоил награды и почетные звания восьми новосибирцам — изучаем, кому и за что

Указ опубликован на сайте правовой информации

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В список попали два работника сельского хозяйства и шесть медиков

В список попали два работника сельского хозяйства и шесть медиков

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами. В список попали восемь жителей Новосибирской области.

За заслуги в развитии сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили доярка и тракторист ЗАО племзавода «Ирмень» Елена Кайгородова и Сергей Лысенко.

Также наград удостоились шесть медиков из Новосибирской области. За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, медалью Луки Крымского наградили четырех работников центра анестезиологии и реанимации ЧУЗ «Клиническая больница "РЖД-Медицина"» — медсестер Анастасию Воробьёву и Надежду Севостьянову и врачей Александра Бусина и Фёдора Никольского.


За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу завотделением ФГБУЗ «Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» Олег Мельников удостоился почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации», а директор этого медицинского центра Оксана Стрельченко получила звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

В конце марта награды от Владимира Путина получили трое новосибирцев.

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Владимир Путиннаградыуказ президента
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