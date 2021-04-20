В Новосибирске суд закрыл центр, в котором зимой чуть не сгорели 32 профессиональные попрошайки

Дзержинский районный суд Новосибирска закрыл Центр восстановления личности на улице Седова по просьбе прокуратуры. Ведомство провело проверку после пожара, который произошел 5 февраля . Спасателям удалось потушить огонь. Из дома спасли 32 человека . По данным источника НГС, в доме жили профессиональные попрошайки.

— Указанное помещение является объектом незавершенного строительства. По информации директора, в помещение поселяются с целью проживания граждане, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, где проходят социальную реабилитацию. В настоящее время в помещении проживает около 30 таких граждан, — говорится на сайте суда.