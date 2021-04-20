В Новосибирске суд закрыл центр, в котором зимой чуть не сгорели 32 профессиональные попрошайки

Дзержинский районный суд Новосибирска закрыл Центр восстановления личности на улице Седова по просьбе прокуратуры. Ведомство провело проверку после пожара, который произошел
— Указанное помещение является объектом незавершенного строительства. По информации директора, в помещение поселяются с целью проживания граждане, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, где проходят социальную реабилитацию. В настоящее время в помещении проживает около 30 таких граждан, — говорится на сайте суда.
Проверка полиции установила, что дом не соответствует правилам пожарной безопасности.
— Таким образом, проживание граждан в нежилом помещении — объекте незавершенного строительства на улице Седова — противоречит требованиям жилищного законодательства, нарушает права и законные интересы граждан, подвергая их риску. Вынесено заочное решение суда об удовлетворении исковых требований прокурора Дзержинского района к общественной организации Новосибирской области «Центр восстановления личности», — добавили в суде.
Работу организации в Новосибирске запретили, но решение суда пока в законную силу не вступило. Сейчас ни в одном справочнике не содержится ни телефонов, ни электронной почты компании.
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