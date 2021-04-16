В Новосибирске повышается уровень воды в Туле. Будут ли эвакуировать местных жителей?

В Новосибирской области повышается уровень реки Тулы, которая проходит через Новосибирск — рядом с ней выставили посты, если жилые дома начнет топить, то людей эвакуируют. В МЧС сообщают, что в регионе есть места с более напряженной ситуацией, чем в районе Тулы.

— Река может нам преподнести проблемы. Уже было однажды, когда сорвало шандоры. И тогда волна пришла, и мы боролись с последствиями в Кировской и Ленинском районе. Тогда пострадали постройки, мосты, были эвакуации с садовых участков. Эта история больше ни разу не повторялась. Сейчас там всё исправно. Тем не менее обилие снега и температурный режим его таяния вызвали большой подъем воды в реке Туле. Выставлены посты и принимаются меры. Сейчас речь о какой-то чрезвычайной ситуации не идет, — рассказал сегодня во время пресс-конференции мэр Анатолий Локоть.