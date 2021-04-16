В Новосибирске повышается уровень воды в Туле. Будут ли эвакуировать местных жителей?

В Новосибирске повышается уровень воды в реке Туле
В Новосибирской области повышается уровень реки Тулы, которая проходит через Новосибирск — рядом с ней выставили посты, если жилые дома начнет топить, то людей эвакуируют. В МЧС сообщают, что в регионе есть места с более напряженной ситуацией, чем в районе Тулы.
— Река может нам преподнести проблемы. Уже было однажды, когда сорвало шандоры. И тогда волна пришла, и мы боролись с последствиями в Кировской и Ленинском районе. Тогда пострадали постройки, мосты, были эвакуации с садовых участков. Эта история больше ни разу не повторялась. Сейчас там всё исправно. Тем не менее обилие снега и температурный режим его таяния вызвали большой подъем воды в реке Туле. Выставлены посты и принимаются меры. Сейчас речь о какой-то чрезвычайной ситуации не идет, — рассказал сегодня во время пресс-конференции мэр Анатолий Локоть.
Он надеется, что уровень воды в Туле начнет постепенно спадать в течение одного-двух дней, а возможно и в ближайшие часы.
— Никого пока не выселяем, хотя контакты с жителями поддерживаем. Мы находимся на связи с теми, кого нужно будет предупредить и предоставить возможность для эвакуации в случае обострения ситуации.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что самая напряженная ситуация в регионе сейчас в Кочковском и Красноозерском районах, где вскрывается река Карасук. А река Тула пока не вызывает таких больших опасений.
— По Туле: уровень воды повышается, локально возникает такая ситуация из-за таяния снега. Ситуация держится на контроле, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пока в области нет населенных пунктов, где пришлось бы из-за паводка эвакуировать людей.
В сентябре прошлого года на дамбе реки Тулы закончился капитальный ремонт. В начале апреля наш фотограф Александр Ощепков побывал на месте, чтобы посмотреть, как она выглядит в преддверии предстоящего паводка.
Ранее начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер рассказал о населенных пунктах Новосибирской области, которые может затопить во время паводка этой весной. Как менялся уровень воды в реке Обь в разные года — посмотрите в нашей инфографике.