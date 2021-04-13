«Точно весна наступила»: жители Новосибирска пожаловались на неприятный запах

В Новосибирске горожане жалуются на едкий запах
Вечером во вторник, 13 апреля, жители правого берега пожаловались на едкий химический запах в воздухе.
— Живу в районе площади Калинина. Как только приходит тепло, сразу в воздухе появляется узнаваемый для многих новосибирцев неприятный запах. Вот и сегодня почувствовала нотки Кудряшовского свинокомплекса в воздухе. Ну всё, значит, точно весна наступила, — написала читательница НГС.
Новосибирцы также сообщают об аналогичной проблеме около ТРЦ «Галерея» и в районе Нарымского сквера.
— В районе Нарымской нечем дышать.
Сервис CityAir оценивает уровень загрязнения в Новосибирске
Ранее синоптики предупреждали новосибирцев, что качество воздуха в городе ухудшится.