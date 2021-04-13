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«Точно весна наступила»: жители Новосибирска пожаловались на неприятный запах

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении качества воздуха

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Уровень загрязнения в городе оценивается <nobr class="_">в 6 из 10 баллов</nobr>

Уровень загрязнения в городе оценивается в 6 из 10 баллов

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В Новосибирске горожане жалуются на едкий запах

Вечером во вторник, 13 апреля, жители правого берега пожаловались на едкий химический запах в воздухе.

— Живу в районе площади Калинина. Как только приходит тепло, сразу в воздухе появляется узнаваемый для многих новосибирцев неприятный запах. Вот и сегодня почувствовала нотки Кудряшовского свинокомплекса в воздухе. Ну всё, значит, точно весна наступила, — написала читательница НГС.

Новосибирцы также сообщают об аналогичной проблеме около ТРЦ «Галерея» и в районе Нарымского сквера.

— В районе Нарымской нечем дышать. С 19 часов и с усилением к 23 часам ужасный запах с улицы. Квартира на 16-м этаже Дуси Ковальчук буквально пропахла фекальным запахом с улицы, — сообщила еще одна читательница.

Сервис CityAir оценивает уровень загрязнения в Новосибирске на 6 баллов из 10.

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Ранее синоптики предупреждали новосибирцев, что качество воздуха в городе ухудшится.

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вонь в городенеприятный запах
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