В Новосибирск на поезде привезли военную технику на парад — показываем, что перебросили в город

В Новосибирске военную технику для парада 9 Мая привезли на поезде. Состав был замечен сегодня, 11 апреля, около 12:00. Обозреватель НГС Стас Соколов успел сделать фотографии.
Смотрим, что привезли в наш город.
В 2021 году в параде будут задействованы более 50 единиц техники.
— Впервые в состав механизированной колонны включены многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КРВД) и тяжелый механизированный мост ТММ-3М2 на базе автомобиля КамАЗ, — сообщили в пресс-службе ЦВО.
Зрители смогут увидеть также: боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», «Панцирь-1С», бронированные автомобили специального назначения «Тигр», в том числе с беспилотными летательными аппаратами «Элерон», ракетные системы залпового огня «Град», бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т-72Б3М, боевые машины «Урал» с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК».
На прошлой неделе новосибирские военные объявили даты генеральных репетиций парада в центре города — они состоятся 5 и 7 мая.
Ранее стало известно, что Новосибирск готовится к параду со зрителями. Военным, которые будут участвовать в мероприятии, поставят прививки от коронавируса. Это сделают с их согласия.