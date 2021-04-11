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В Новосибирск на поезде привезли военную технику на парад — показываем, что перебросили в город

В параде примут участие более 50 единиц техники

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Сегодня можно было увидеть мини-парад на железнодорожном мосту

Сегодня можно было увидеть мини-парад на железнодорожном мосту

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В Новосибирске военную технику для парада 9 Мая привезли на поезде. Состав был замечен сегодня, 11 апреля, около 12:00. Обозреватель НГС Стас Соколов успел сделать фотографии.

Смотрим, что привезли в наш город.

Технику привезли сегодня днем

Технику привезли сегодня днем

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В 2021 году в параде будут задействованы более 50 единиц техники.

— Впервые в состав механизированной колонны включены многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КРВД) и тяжелый механизированный мост ТММ-3М2 на базе автомобиля КамАЗ, — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Зрители смогут увидеть также: боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», «Панцирь-1С», бронированные автомобили специального назначения «Тигр», в том числе с беспилотными летательными аппаратами «Элерон», ракетные системы залпового огня «Град», бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т-72Б3М, боевые машины «Урал» с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК».

В 2021 году в параде будут задействованы более 50 единиц техники

В 2021 году в параде будут задействованы более 50 единиц техники

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На прошлой неделе новосибирские военные объявили даты генеральных репетиций парада в центре города — они состоятся 5 и 7 мая.

Ранее стало известно, что Новосибирск готовится к параду со зрителями. Военным, которые будут участвовать в мероприятии, поставят прививки от коронавируса. Это сделают с их согласия.

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9 Маяпарад Победы
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