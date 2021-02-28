Военнослужащие, которые будут участвовать в параде 9 Мая-2021, поставили прививки от коронавируса

В Новосибирске приступили к вакцинации военнослужащих, участвующих в параде 9 Мая. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
В ведомстве уточнили, что вакцинированы те, кто пройдет в составе пеших и механизированных колонн по главной площади города.
— Прививка от COVID-19 была поставлена военнослужащим с их письменного согласия. Перед вакцинацией солдаты и офицеры прошли медицинский осмотр у терапевта и сдали тест на антитела к коронавирусной инфекции. С вакцинируемыми были проведены беседы с доведением до них информации о COVID-19, — пояснили в пресс-службе.
В Центральном военном округе также добавили, что после введения вакцины военнослужащие в течение 30 минут находились под контролем врачей.
В пятницу, 26 февраля, на НГС вышел материал о том, почему некоторые ученые сомневаются в эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектора». Подробнее об этом читайте в нашем материале.