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Военнослужащие, которые будут участвовать в параде 9 Мая-2021, поставили прививки от коронавируса

Прививки солдатам ставят с их согласия

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Вакцинировались те, кто пойдут в составе пеших и механизированных колонн по главной площади города

Вакцинировались те, кто пойдут в составе пеших и механизированных колонн по главной площади города

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В Новосибирске приступили к вакцинации военнослужащих, участвующих в параде 9 Мая. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В ведомстве уточнили, что вакцинированы те, кто пройдет в составе пеших и механизированных колонн по главной площади города.

— Прививка от COVID-19 была поставлена военнослужащим с их письменного согласия. Перед вакцинацией солдаты и офицеры прошли медицинский осмотр у терапевта и сдали тест на антитела к коронавирусной инфекции. С вакцинируемыми были проведены беседы с доведением до них информации о COVID-19, — пояснили в пресс-службе.

В Центральном военном округе также добавили, что после введения вакцины военнослужащие в течение 30 минут находились под контролем врачей.

В пятницу, 26 февраля, на НГС вышел материал о том, почему некоторые ученые сомневаются в эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектора». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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военныевакцина от COVID-19
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