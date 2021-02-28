Военнослужащие, которые будут участвовать в параде 9 Мая-2021, поставили прививки от коронавируса

В Новосибирске приступили к вакцинации военнослужащих, участвующих в параде 9 Мая. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.



В ведомстве уточнили, что вакцинированы те, кто пройдет в составе пеших и механизированных колонн по главной площади города.

— Прививка от COVID-19 была поставлена военнослужащим с их письменного согласия. Перед вакцинацией солдаты и офицеры прошли медицинский осмотр у терапевта и сдали тест на антитела к коронавирусной инфекции. С вакцинируемыми были проведены беседы с доведением до них информации о COVID-19, — пояснили в пресс-службе.