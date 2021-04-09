В Новосибирске назначены даты репетиций парада Победы в центре города

Генеральные репетиции парада в центре Новосибирска проведут
Новосибирские военные объявили даты генеральных репетиций парада в центре города — они состоятся
По информации пресс-службы Центрального военного округа, в них примут участие более 2000 военных и свыше 50 единиц военной техники.
При этом первые тренировки к параду
— Репетиция проходила с соблюдением всего сценария проведения торжественного мероприятия, — сообщает ЦВО.
Генеральные репетиции парада проведут
По данным «Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска»,
Ранее стало известно, что Новосибирск готовится к параду со зрителями. Военным, которые будут участвовать в мероприятии, поставят прививки от коронавируса. Это сделают с их согласия.