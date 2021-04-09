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В Новосибирске назначены даты репетиций парада Победы в центре города

Кроме того, власти уже назвали время, в которое ожидается парад 9 Мая

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В параде примут участие более <nobr class="_">2000 человек</nobr>

В параде примут участие более 2000 человек

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Генеральные репетиции парада в центре Новосибирска проведут 5 и 7 мая

Новосибирские военные объявили даты генеральных репетиций парада в центре города — они состоятся 5 и 7 мая.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, в них примут участие более 2000 военных и свыше 50 единиц военной техники.

При этом первые тренировки к параду 9 Мая в городе уже прошли. Их провели на плацу Новосибирского военного училища. В тренировке приняли участие более 1500 курсантов, служащих Центрального военного округа, соединений противовоздушной обороны, внутренних войск МВД и Национальной гвардии.

— Репетиция проходила с соблюдением всего сценария проведения торжественного мероприятия, — сообщает ЦВО.

Генеральные репетиции парада проведут 5 и 7 мая в центре Новосибирска.

По данным «Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска», 9 мая праздничный парад ожидается в 10:00. Документ пока не утвержден

Ранее стало известно, что Новосибирск готовится к параду со зрителями. Военным, которые будут участвовать в мероприятии, поставят прививки от коронавируса. Это сделают с их согласия.

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9 МаяограниченияпарадпраздникДень Победы
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