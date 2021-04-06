НЗХК потребовал от рабочих справки о вакцинации от ковида — без них не будет путевок на отдых и лечение

Новосибирский завод НЗХК потребовал от рабочих справки о вакцинации от COVID-19
В Новосибирске на заводе ПАО «НЗХК» от работников потребовали справки о вакцинации от COVID-19 или о наличии антител для выдачи путевок на санаторно-курортное лечение от профсоюза.
В редакцию НГС прислали копию документа за подписью председателя первичной профсоюзной организации ОАО «НЗХК».
— В связи с распоряжением генерального директора ПАО «НЗХК» с 1 апреля
Объявление разместил профсоюз завода, который, тем не менее, не согласен с распоряжением.
— Я согласен с тем, что вакцинация добровольна. Но сейчас комментировать данный момент я не буду, потому что мы ждем правовое заключение на это распоряжение, — рассказал корреспонденту НГС председатель профсоюза Александр Хлебников.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос на НЗХК с просьбой объяснить ситуацию.
Адвокат по медицинским делам Юлия Казанцева объяснила, что в России вакцинация добровольная, но есть список профессий, представителей которых можно отстранить от работы за отказ от вакцинации. Подробнее об этом вы можете почитать здесь.
Вчера в новосибирском МФК «Сан Сити» заработал первый мобильный пункт вакцинации: желающие могут привиться здесь по записи и в порядке живой очереди. Его открыли на четвертом этаже рядом с фуд-кортом.