НЗХК потребовал от рабочих справки о вакцинации от ковида — без них не будет путевок на отдых и лечение

В Новосибирске на заводе ПАО «НЗХК» от работников потребовали справки о вакцинации от COVID-19 или о наличии антител для выдачи путевок на санаторно-курортное лечение от профсоюза.



В редакцию НГС прислали копию документа за подписью председателя первичной профсоюзной организации ОАО «НЗХК».