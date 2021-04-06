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НЗХК потребовал от рабочих справки о вакцинации от ковида — без них не будет путевок на отдых и лечение

Профсоюз завода выясняет, насколько законно распоряжение

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Сотрудников НЗХК попросили сделать прививки от ковида, чтобы получить путевки в санаторий

Сотрудников НЗХК попросили сделать прививки от ковида, чтобы получить путевки в санаторий

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Новосибирский завод НЗХК потребовал от рабочих справки о вакцинации от COVID-19

В Новосибирске на заводе ПАО «НЗХК» от работников потребовали справки о вакцинации от COVID-19 или о наличии антител для выдачи путевок на санаторно-курортное лечение от профсоюза.

В редакцию НГС прислали копию документа за подписью председателя первичной профсоюзной организации ОАО «НЗХК».

— В связи с распоряжением генерального директора ПАО «НЗХК» с 1 апреля 2021 года выдача путевок работникам ПАО «НЗХК» будет осуществляться только при предоставлении справки о вакцинации против COVID-19 или положительного результата лабораторного исследования по определению антител IgG к COVID-19 сроком не более 6 месяцев, — говорится в документе.

Объявление разместил профсоюз завода, который, тем не менее, не согласен с распоряжением.

— Я согласен с тем, что вакцинация добровольна. Но сейчас комментировать данный момент я не буду, потому что мы ждем правовое заключение на это распоряжение, — рассказал корреспонденту НГС председатель профсоюза Александр Хлебников.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос на НЗХК с просьбой объяснить ситуацию.

Адвокат по медицинским делам Юлия Казанцева объяснила, что в России вакцинация добровольная, но есть список профессий, представителей которых можно отстранить от работы за отказ от вакцинации. Подробнее об этом вы можете почитать здесь.

Вчера в новосибирском МФК «Сан Сити» заработал первый мобильный пункт вакцинации: желающие могут привиться здесь по записи и в порядке живой очереди. Его открыли на четвертом этаже рядом с фуд-кортом.

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