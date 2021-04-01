В мэрии объяснили, почему у детского сада в Новосибирске собралась толпа родителей

Сотрудники мэрии заявили, что длинная очередь у детского сада «Степашка» собралась по вине родителей — мамы и папы будущих дошколят пришли за путевками не к тому времени.



— В соответствии с утвержденным главой администрации Ленинского района графиком 30 марта с 11:30 до 14:00 происходила выдача путевок — направлений для детей, распределенных в детские сады № 95 и № 360 . По телефону родители детей были заранее предупреждены и приглашены на определенное время. Вместе с тем, некоторые родители приняли самостоятельное решение прийти раньше намеченного времени, — говорится в официальном ответе на запрос НГС.