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В мэрии объяснили, почему у детского сада в Новосибирске собралась толпа родителей

Чиновники утверждают, что родители дошколят пришли за путевками в детсад раньше назначенного времени

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Родителей запускали в здание по очереди — из-за пандемии и действующих ограничений

Родителей запускали в здание по очереди — из-за пандемии и действующих ограничений

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Сотрудники мэрии заявили, что длинная очередь у детского сада «Степашка» собралась по вине родителей — мамы и папы будущих дошколят пришли за путевками не к тому времени.

— В соответствии с утвержденным главой администрации Ленинского района графиком 30 марта с 11:30 до 14:00 происходила выдача путевок — направлений для детей, распределенных в детские сады № 95 и № 360. По телефону родители детей были заранее предупреждены и приглашены на определенное время. Вместе с тем, некоторые родители приняли самостоятельное решение прийти раньше намеченного времени, — говорится в официальном ответе на запрос НГС.

В мэрии добавили, что в детсаду решили начать выдавать путевки раньше времени, чтобы не задерживать уже пришедших родителей.

— Выдача путевок-направлений началась раньше назначенного времени и производилась специалистами отдела образования Ленинского района с соблюдением всех санитарных норм. При выдаче присутствовали заведующие дошкольных учреждений: Кузикова В. В. и Жаркова Т. Н. Руководители отвечали на вопросы родителей будущих воспитанников. За истекший период 134 родителя получили путевки-направления, — объяснили в мэрии.

Путевки в детские сады в Новосибирске начали выдавать 15 марта, в этом году детсады примут 23 тысячи новых воспитанников.

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детский садочередь
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