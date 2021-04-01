В мэрии объяснили, почему у детского сада в Новосибирске собралась толпа родителей

Сотрудники мэрии заявили, что длинная очередь у детского сада «Степашка» собралась по вине родителей — мамы и папы будущих дошколят пришли за путевками не к тому времени.
— В соответствии с утвержденным главой администрации Ленинского района графиком
В мэрии добавили, что в детсаду решили начать выдавать путевки раньше времени, чтобы не задерживать уже пришедших родителей.
— Выдача путевок-направлений началась раньше назначенного времени и производилась специалистами отдела образования Ленинского района с соблюдением всех санитарных норм. При выдаче присутствовали заведующие дошкольных учреждений:
Путевки в детские сады в Новосибирске начали выдавать