«Мы не можем всех запустить»: в Новосибирске у детского сада собралась толпа родителей за путевками

В Новосибирске у детского сада собралась толпа родителей из-за путевок
В Новосибирске у детского сада «Степашка» на улице Степной выстроилась длинная очередь из родителей — они рассчитывают получить путевки.
— Нам сказали прийти к 11:30. Мы стоим. Видимо, администрация так распределила выдавать сейчас, — рассказала читательница НГС около 12 часов дня. — Все на улице с детками стоим. Всех держат на улице.
Внутрь родителей запускают по очереди — в детском саду не видят в этом проблемы.
— Путевки выдаем. Мы не можем всех запустить в детский сад. Тем более сейчас пандемия. На улице тепло, родители говорят: «Нет, мы с удовольствием постоим». И по несколько человек быстро заходят и выходят, — рассказала корреспонденту НГС заведующая детским садом Вера Кузикова. — Родители не толпой стоят, а соблюдают социальную дистанцию.
На вопрос корреспондента НГС о том, почему родителей пригласили на одно время, заведующая детским садом сказала, что ничего страшного не случилось и в течение часа все путевки будут розданы.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию с очередью.
Путевки в детские сады в Новосибирске начали выдавать