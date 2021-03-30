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«Мы не можем всех запустить»: в Новосибирске у детского сада собралась толпа родителей за путевками

В учреждении сегодня выдают путевки, но внутрь пускают только по несколько человек

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Многие родители пришли с детьми, потому что их не с кем оставить

Многие родители пришли с детьми, потому что их не с кем оставить

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В Новосибирске у детского сада собралась толпа родителей из-за путевок

В Новосибирске у детского сада «Степашка» на улице Степной выстроилась длинная очередь из родителей — они рассчитывают получить путевки.

— Нам сказали прийти к 11:30. Мы стоим. Видимо, администрация так распределила выдавать сейчас, — рассказала читательница НГС около 12 часов дня. — Все на улице с детками стоим. Всех держат на улице.

Внутрь родителей запускают по очереди — в детском саду не видят в этом проблемы.

— Путевки выдаем. Мы не можем всех запустить в детский сад. Тем более сейчас пандемия. На улице тепло, родители говорят: «Нет, мы с удовольствием постоим». И по несколько человек быстро заходят и выходят, — рассказала корреспонденту НГС заведующая детским садом Вера Кузикова. — Родители не толпой стоят, а соблюдают социальную дистанцию.

На вопрос корреспондента НГС о том, почему родителей пригласили на одно время, заведующая детским садом сказала, что ничего страшного не случилось и в течение часа все путевки будут розданы.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию с очередью.

Путевки в детские сады в Новосибирске начали выдавать 15 марта, в этом году детсады примут 23 тысячи новых воспитанников.

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детский садочередь
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