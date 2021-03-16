В Новосибирске начали выдавать путевки в детсады — ребенка можно отправить в сад уже с 1 июня

В Новосибирске начали выдавать путевки в детские сады — в этом году детсады примут 23 тысячи новых воспитанников.



— С 15 марта мы начали активно выдавать путевки. Их территориально выдают во всех районах города, во всех округах, в районных отделах образования, — сообщил начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

По его словам, в этом году из детских садов выпустятся 19 тысяч детей, а набрать планируют на 4 тысячи больше. Всего в очереди на получение путевки в детский сад — 36 тысяч детей в возрасте от рождения до 7 лет.