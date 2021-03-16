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В Новосибирске начали выдавать путевки в детсады — ребенка можно отправить в сад уже с 1 июня

В этом году из садов выпустят 19 тысяч будущих школьников

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В очереди на получение места в детском саду сейчас больше <nobr class="_">36 тысяч</nobr> детей

В очереди на получение места в детском саду сейчас больше 36 тысяч детей

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В Новосибирске начали выдавать путевки в детский сад

В Новосибирске начали выдавать путевки в детские сады — в этом году детсады примут 23 тысячи новых воспитанников.

— С 15 марта мы начали активно выдавать путевки. Их территориально выдают во всех районах города, во всех округах, в районных отделах образования, — сообщил начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

По его словам, в этом году из детских садов выпустятся 19 тысяч детей, а набрать планируют на 4 тысячи больше. Всего в очереди на получение путевки в детский сад — 36 тысяч детей в возрасте от рождения до 7 лет.

Рамиль Ахметгареев подчеркнул, что количество мест выросло за счет строительства новых детских садов.

— В конце года мы завершили строительство 10 новых садов, которые как раз комплектуются именно в этот период. Это как раз те самые дополнительные места, которые появились в Новосибирске. Еще строим 2 объекта на 530 мест, — пояснил начальник департамента образования.

По его словам, в этом году, чтобы не создавать очереди, стали чаще использовать электронные варианты путевок: путевку отправляют в детский сад, а родителям сообщают, когда путевка уже будет на месте. Отправить ребенка в детский сад можно будет уже с 1 июня.

— С 1 июня детские сады будут работать, исключение будут составлять только те дошкольные учреждения, в которых будет проводиться ремонт жизнеобеспечивающих составляющих: пищеблоков, систем отопления и т. д., — рассказал начальник департамента. Вся информация о работе сада должна быть на сайте организации.

Тенденцией 2021 года в Новосибирске назвали рост спроса на обмен путевками внутри города.

— За 2 с небольшим месяца с начала нового года было 532 перевода, — отметил Рамиль Ахметгареев.

Если вам предстоит отдать ребенка в детский сад, почитайте советы психолога о том, как избежать стресса.

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детский садпутевки в детский сад
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