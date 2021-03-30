30 марта вторник
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 6/10
usd 75.83
eur 89.35
Тема дняЭксперимент НГС: изучаем сон в лаборатории

Все новости

Все новости

Двух погибших медиков из Новосибирска включили в федеральный «Список памяти»

Всего в федеральном списке 24 медика из Новосибирской области

296
1Обсудить

Поделиться

Всего в федеральном списке <nobr class="_">24 медика</nobr> из Новосибирской области

Всего в федеральном списке 24 медика из Новосибирской области

Поделиться

Двух погибших медиков из Новосибирска включили в «Список памяти»

В федеральном «Списке памяти» погибших при пандемии коронавируса медицинских работников появились фамилии двух сотрудников из Новосибирска — директор Международного томографического центра СО РАН Константин Иванов и заведующая педиатрическим отделением «ЕвроМедКлиники» Елена Кочеткова.

Константин Иванов умер 5 марта 2021 года. Он был доктором физико-математических наук, профессором РАН, лауреатом премии Лаукина в области ЯМР (ядерный магнитный резонанс) и МРТ.

— Он вел активнейшие исследования в области спиновой химии, развития методов ядерной гиперполяризации. Он был в центре проектов по формированию международных программ по методам повышения чувствительности ЯМР и крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития России. Он принадлежал к кругу признанных специалистов как в России, так и за рубежом. Общительный и добрый человек, всегда готовый помочь своим ученикам и коллегам, Константин Львович навсегда останется в памяти всех, кто его знал и кому посчастливилось работать вместе с ним, — говорится на сайте Международного томографического центра СО РАН.

58-летняя Елена Кочеткова умерла в ноябре 2020 года. На сайте Prodoctorov говорится о том, что у нее более 35 лет стажа. Ранее она работала городской поликлинике № 2 врачом-педиатром. В «ЕвроМедКлинике» журналисту НГС не дали более подробной информации о своем сотруднике, сославшись на то, что такие вопросы может комментировать только семья.

НГС тоже собирает свой список памяти погибших новосибирских медиков — в нем уже более 20 человек.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

смертькоронавирускоронавирус в НовосибирскеСписок памяти
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...