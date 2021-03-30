Двух погибших медиков из Новосибирска включили в федеральный «Список памяти»

Двух погибших медиков из Новосибирска включили в «Список памяти»
В федеральном «Списке памяти» погибших при пандемии коронавируса медицинских работников появились фамилии двух сотрудников из Новосибирска — директор Международного томографического центра
Константин Иванов умер
— Он вел активнейшие исследования в области спиновой химии, развития методов ядерной гиперполяризации. Он был в центре проектов по формированию международных программ по методам повышения чувствительности ЯМР и крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития России. Он принадлежал к кругу признанных специалистов как в России, так и за рубежом. Общительный и добрый человек, всегда готовый помочь своим ученикам и коллегам, Константин Львович навсегда останется в памяти всех, кто его знал и кому посчастливилось работать вместе с ним, — говорится на сайте Международного томографического центра
58-летняя Елена Кочеткова умерла в ноябре 2020 года. На сайте Prodoctorov говорится о том, что у нее более
НГС тоже собирает свой список памяти погибших новосибирских медиков — в нем уже более