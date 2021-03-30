Двух погибших медиков из Новосибирска включили в федеральный «Список памяти»

В федеральном «Списке памяти» погибших при пандемии коронавируса медицинских работников появились фамилии двух сотрудников из Новосибирска — директор Международного томографического центра СО РАН Константин Иванов и заведующая педиатрическим отделением «ЕвроМедКлиники» Елена Кочеткова.



Константин Иванов умер 5 марта 2021 года. Он был доктором физико-математических наук, профессором РАН, лауреатом премии Лаукина в области ЯМР (ядерный магнитный резонанс) и МРТ.