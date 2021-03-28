Суд признал незаконным содержание в СИЗО пожилого свидетеля Иеговы, осужденного на 6 лет колонии в Новосибирске

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово признал незаконным содержание 66-летнего жителя Новосибирска Юрия Савельева в СИЗО. Об этом сообщается на сайте «Свидетели Иеговы в России». Савельева осудили в декабре 2020 года — его признали виновным в основании деятельности экстремистской организации «Свидетелей Иеговы».



Суд удовлетворил последнюю из четырех кассационных жалоб защиты Юрия Савельева и постановил, что пенсионера незаконно держали под арестом с 22 октября 2019 года по 16 декабря 2020 года во время рассмотрения дела судом первой инстанции.