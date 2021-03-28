Суд признал незаконным содержание в СИЗО пожилого свидетеля Иеговы, осужденного на 6 лет колонии в Новосибирске

Суд признал незаконным содержание в СИЗО свидетеля Иеговы в Новосибирске
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово признал незаконным содержание 66-летнего жителя Новосибирска Юрия Савельева в СИЗО. Об этом сообщается на сайте «Свидетели Иеговы в России». Савельева осудили в декабре 2020 года — его признали виновным в основании деятельности экстремистской организации «Свидетелей Иеговы».
Суд удовлетворил последнюю из четырех кассационных жалоб защиты Юрия Савельева и постановил, что пенсионера незаконно держали под арестом с 22 октября 2019 года по 16 декабря 2020 года во время рассмотрения дела судом первой инстанции.
16 декабря 2020 года Ленинский районный суд Новосибирска признал Юрия Савельева виновным по ч. 1 ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). 66-летнему мужчине дали 6 лет колонии, до этого он находился в СИЗО.
— Установлено, что с июля 2017-го по сентябрь 2018 года 66-летний мужчина, находясь в своей квартире в Ленинском районе города Новосибирска, организовывал религиозные собрания, на которых руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видеоматериалов, а также проведением религиозных обрядов в целях пропаганды деятельности Местной христианской религиозной организации Свидетелей Иеговы* «Заречная, Новосибирск» (признана судом экстремистской), — рассказала тогда подробности дела старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Савельев был задержан в 2018 году, вместе с еще 15 участниками религиозной организации «Свидетели Иеговы».
— За свои 66 лет я никогда не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности. Я против любой формы насилия: будь то словесное, психологическое или физическое. За 40 лет трудового стажа неоднократно награждался премиями, грамотами, был на доске почета цеха и завода. Имею положительные характеристики от родных, соседей и друзей, — цитирует сайт организации слова Юрия Савельева на суде в Новосибирске.
*В 2017 году Верховный суд признал «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской организацией, ликвидировал ее и запретил деятельность на территории России. Все организации «Свидетелей Иеговы» внесли в список запрещенных.