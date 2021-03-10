Новосибирск накроет метель с сильным ветром — это продлится минимум сутки

Во второй половине ночи
Днем метель и мокрый снег продолжатся. Погода будет способствовать образованию гололеда.
Сегодня мэрия назвала дороги, которые специально чистили к приезду премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Проверьте свои догадки.
Ветер будет достигать 18 метров в секунду
Во второй половине ночи
Днем метель и мокрый снег продолжатся. Погода будет способствовать образованию гололеда.
Сегодня мэрия назвала дороги, которые специально чистили к приезду премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Проверьте свои догадки.
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