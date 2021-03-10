10 марта среда
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 74.26
eur 88.17
Тема дняИстория сибирячки, которая сделала ЭКО в 48 лет

Все новости

Все новости

Новосибирск накроет метель с сильным ветром — это продлится минимум сутки

Ветер будет достигать 18 метров в секунду

633
1Обсудить

Поделиться

Погода будет способствовать образованию гололеда

Погода будет способствовать образованию гололеда

Поделиться

Во второй половине ночи 11 марта в Новосибирске начнет идти мокрый снег, местами метель, сообщает Западно-Сибирское УГМС. Синоптики прогнозируют отложение мокрого снега. Ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с, но временами порывы будут доходить до 18 м/с. Ночью -6... -8 градусов, к утру потеплеет до 0... -2 градусов, такая температура сохранится в течение дня.

Днем метель и мокрый снег продолжатся. Погода будет способствовать образованию гололеда.

Сегодня мэрия назвала дороги, которые специально чистили к приезду премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Проверьте свои догадки.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

метельпогодапрогноз погодысильный ветер
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...