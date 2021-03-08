Торговцы тюльпанами на своих машинах оккупировали тротуары Новосибирска

Сегодня с утра в разных районах Новосибирска продавцы тюльпанов развернули свою торговлю. Как правило, цветы продают из автомобилей, припаркованных в местах скопления людей, у торговых центров. Многие торговцы не стесняются заезжать в пешеходные зоны — вот, например, «Тойота» прямо на остановке.

— Остановка «Улица Красина» — тюльпанами второй день торгуют прямо на остановке, выйти из транспорта невозможно. Куда смотрят ГИБДД и дежурные в администрации Дзержинского района — непонятно, — пишет в редакцию НГС читательница Алеся.