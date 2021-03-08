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Торговцы тюльпанами на своих машинах оккупировали тротуары Новосибирска

С утра 8 Марта на улицах появились десятки машин, с которых торгуют цветами

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Торговля цветами на остановке

Торговля цветами на остановке

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Сегодня с утра в разных районах Новосибирска продавцы тюльпанов развернули свою торговлю. Как правило, цветы продают из автомобилей, припаркованных в местах скопления людей, у торговых центров. Многие торговцы не стесняются заезжать в пешеходные зоны — вот, например, «Тойота» прямо на остановке.

— Остановка «Улица Красина» — тюльпанами второй день торгуют прямо на остановке, выйти из транспорта невозможно. Куда смотрят ГИБДД и дежурные в администрации Дзержинского района — непонятно, — пишет в редакцию НГС читательница Алеся.

«Ока» на тротуаре

«Ока» на тротуаре

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Еще один пример — перекресток улицы Красина и проспекта Дзержинского, здесь припарковалась «Ока», украшенная воздушными шариками.

6 марта мы рассказывали, как новосибирцы начали скупать цветы к празднику, — смотрите фоторепортаж.

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8 Мартатюльпаны
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