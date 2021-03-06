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Новосибирцы скупают тюльпаны к 8 Марта — фоторепортаж из магазина

Также для сибирячек покупают розы и лилии

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Цветы продаются с первых дней марта

Цветы продаются с первых дней марта

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Жители Новосибирска начали закупать тюльпаны к 8 Марта

Новосибирцы начали скупать цветы к Международному женскому дню. Сейчас рядом с прилавками уже наблюдается ажиотаж, но пик спроса продавцы ожидают вечером 7 марта и в день самого праздника.

Фотокорреспондент НГС побывал в гипермаркете «Ашан». Посмотрите, как хранятся цветы и как их выбирают покупатели.

До начала продаж тюльпаны лежат в коробках, которые помещены в холодильник. После того как бутон распускается в воде, он может простоять около недели

До начала продаж тюльпаны лежат в коробках, которые помещены в холодильник. После того как бутон распускается в воде, он может простоять около недели

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По словам Александра Чиркунова, директора «Ашана», самые популярные цветы перед 8&nbsp; Марта — тюльпаны. За ними следуют розы и лилии

По словам Александра Чиркунова, директора «Ашана», самые популярные цветы перед 8  Марта — тюльпаны. За ними следуют розы и лилии

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4 марта, перед корпоративами, тюльпаны массово покупали предприятия, чтобы поздравить сотрудниц

4 марта, перед корпоративами, тюльпаны массово покупали предприятия, чтобы поздравить сотрудниц

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Сейчас в магазинах можно найти цветы на любой вкус

Сейчас в магазинах можно найти цветы на любой вкус

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Часто весной люди покупают растения в горшках, чтобы поставить их дома

Часто весной люди покупают растения в горшках, чтобы поставить их дома

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Покупатели могут выбирать тюльпаны разных видов и цветов

Покупатели могут выбирать тюльпаны разных видов и цветов

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Традиционно большой спрос на цветы наблюдается утром 8 Марта

Традиционно большой спрос на цветы наблюдается утром 8 Марта

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Растениям нужен особый уход

Растениям нужен особый уход

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Больше всего востребованы букеты тюльпанов на 5 штук, их чаше всего покупают для поздравления сотрудниц

Больше всего востребованы букеты тюльпанов на 5 штук, их чаше всего покупают для поздравления сотрудниц

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Сегодня утром новосибирские военные поздравили сибирячек у входа в метро. Женщинам подарили тюльпаны, а духовой оркестр устроил для них небольшой концерт.

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8 Марта«Ашан»тюльпаны
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