Новосибирцы скупают тюльпаны к 8 Марта — фоторепортаж из магазина

Новосибирцы начали скупать цветы к Международному женскому дню. Сейчас рядом с прилавками уже наблюдается ажиотаж, но пик спроса продавцы ожидают вечером 7 марта и в день самого праздника.

Фотокорреспондент НГС побывал в гипермаркете «Ашан». Посмотрите, как хранятся цветы и как их выбирают покупатели.