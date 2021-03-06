Новосибирцы скупают тюльпаны к 8 Марта — фоторепортаж из магазина

Жители Новосибирска начали закупать тюльпаны к 8 Марта
Новосибирцы начали скупать цветы к Международному женскому дню. Сейчас рядом с прилавками уже наблюдается ажиотаж, но пик спроса продавцы ожидают вечером 7 марта и в день самого праздника.
Фотокорреспондент НГС побывал в гипермаркете «Ашан». Посмотрите, как хранятся цветы и как их выбирают покупатели.
Сегодня утром новосибирские военные поздравили сибирячек у входа в метро. Женщинам подарили тюльпаны, а духовой оркестр устроил для них небольшой концерт.