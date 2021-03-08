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Фотопроект к 8 Марта: редакция НГС подарила розы женщинам разных профессий (посмотрите, как менялось их настроение)

Среди них кондуктор трамвая, водитель троллейбуса, продавщица пян-се и проводница

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Несмотря на маски, которые теперь сопровождают нас в общественных местах, мы смогли разглядеть в глазах наших героинь радость и удивление от неожиданного сюрприза

Несмотря на маски, которые теперь сопровождают нас в общественных местах, мы смогли разглядеть в глазах наших героинь радость и удивление от неожиданного сюрприза

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Редакция НГС поздравила сибирячек разных профессий с 8 Марта

В этом году с первых дней весны столбик термометра наконец-то стал подбираться к нулевым температурам. Горожане развязали теплые шарфы и как будто бы замедлили шаг, возвращаясь с работы, ведь спешить в тепло из-за лютых морозов им уже не приходится. Каждому из нас уже привычно, что с приходом весны в доме появляются яркие тюльпаны, всех женщин благодарят за красоту и желают счастья. В теплый мартовский день накануне 8 Марта команда НГС решила сфотографировать женщин разных профессий, не самых престижных (продавщицы, водители трамваев, кондукторы), в их привычной обстановке, а потом подарить им цветы. И после этого тоже сфотографировали. Смотрите в нашем праздничном фоторепортаже, как меняется настроение женщины до того, как она получает цветы, и ее реакцию после.

Светлана, кондуктор трамвая № 13

Мы зашли на стадионе «Спартак» в полупустой трамвай, который только отошел от конечной. Кондуктор неторопливо переходила от одного пассажира к другому. Когда мы попросили Светлану сфотографироваться, женщина смущенно отвела взгляд и засмеялась. На фотографии она задумчиво смотрит в сторону (первое фото). Когда мы поздравили ее с наступающим 8 Марта и вручили розу, женщина сдержанно улыбнулась.

— Спасибо большое, это очень неожиданно, — поблагодарила нас Светлана.

Светлана уже более 8 лет работает кондуктором в легендарном трамвае <nobr class="_">№ 13</nobr>. Самое любимое место на маршруте&nbsp;— остановка у ТЦ&nbsp;«Галерея». На ней всегда садятся молодые ребята, с ними атмосфера в трамвае оживает

Светлана уже более 8 лет работает кондуктором в легендарном трамвае № 13. Самое любимое место на маршруте — остановка у ТЦ «Галерея». На ней всегда садятся молодые ребята, с ними атмосфера в трамвае оживает

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После разговора с нами женщина отошла к своему сиденью и бережно положила туда подаренную розу. Мы проехали еще одну остановку, но Светлана не обернулась. Она задумчиво продолжила смотреть на виды города, которые мелькают из окон ее трамвая.

Людмила, водитель троллейбуса № 23

На конечной остановке главного вокзала мы ищем взглядом в окнах троллейбусов женщин-водительниц. В одном из них замечаем жизнерадостную женщину в ярко-желтом свитере, которая увлеченно разговаривает со своей напарницей. Постучали в двери и спросили, какой маршрут у 23-го троллейбуса.

Лариса 33 года работает водителем троллейбуса, сейчас она водит на 23-м маршруте

Лариса 33 года работает водителем троллейбуса, сейчас она водит на 23-м маршруте

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Лариса долго не соглашалась на фотографию&nbsp;

Лариса долго не соглашалась на фотографию 

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Оксана, продавщица легендарного пян-се

На площади перед главным вокзалом ищем известную продавщицу пян-се, но найти ее сразу не удается. Фотограф замечает, что из-за сугроба на площади идет пар. Обходим сугроб и натыкаемся на тележку и саму продавщицу, заметную благодаря своей яркой куртке. Женщина сразу соглашается на фотографию.

Оксана продает пян-се на площади у вокзала уже 8 лет и выходит работать даже в лютые морозы.&nbsp;Вокруг нее всегда люди, с которыми она охотно общается<br>

Оксана продает пян-се на площади у вокзала уже 8 лет и выходит работать даже в лютые морозы. Вокруг нее всегда люди, с которыми она охотно общается

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Оксана начала улыбаться сразу же, как мы подарили розу<br>

Оксана начала улыбаться сразу же, как мы подарили розу

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Елена, проводница поезда «Новосибирск — Белгород»

Подходим к табло у главного вокзала и видим, что на перроне стоит поезд, который через несколько минут отправится из Новосибирска в Белгород. С решением успеть до одной из проводниц и вручить ей розу, мы направляемся к пути № 4. Первые две проводницы отказались от фотографии. А вот Елена после недолгих уговоров согласилась.

У Елены смеющиеся глаза, во время разговора с нами она много шутила и смеялась даже до того, как мы подарили ей розу

У Елены смеющиеся глаза, во время разговора с нами она много шутила и смеялась даже до того, как мы подарили ей розу

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Елена смущенно смотрит на своих коллег. За маской плохо видно, но она широко улыбается&nbsp;

Елена смущенно смотрит на своих коллег. За маской плохо видно, но она широко улыбается 

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Елена работает проводницей уже 16 лет.

— Самое запоминающееся — когда едут много-много ребятишек. Они устраивают конкурсы, надевают костюмы, танцуют, а мы смотрим их выступления. А то, что они шумят — да мы ведь уже привыкли! — делится впечатлениями Елена.

Елена, контроллер в метро

Станция метро «Гарина-Михайловского», рядом с турникетами работает Елена. Фотографироваться женщина долго отказывалась, предлагала нам перейти на другую сторону к ее коллегам. Но нам все-таки удалось ее уговорить.

Елена работает контроллером в метро уже несколько лет&nbsp;

Елена работает контроллером в метро уже несколько лет 

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Елена следит за соблюдением порядка и безопасности на площади Гарина-Михайловского

Елена следит за соблюдением порядка и безопасности на площади Гарина-Михайловского

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Мария, блинопек в киоске

Нам пришлось постоять несколько минут у входа, прежде чем зайти — у Марии был покупатель.

Во время беседы с нами Мария была улыбчивой&nbsp;

Во время беседы с нами Мария была улыбчивой 

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После того как мы подарили девушке розу, она стала еще сильнее улыбаться (это заметно даже под маской)

После того как мы подарили девушке розу, она стала еще сильнее улыбаться (это заметно даже под маской)

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Редакция НГС желает вам провести 8 Марта счастливыми — в кругу самых любимых людей и с приятными подарками (неважно, дарите вы их или получаете).

Как выращивают миллионы роз в 40-градусной сибирской зиме и чем они лучше заморских — посмотрите в нашем репортаже.

В последний рабочий день недели, 5 марта, в новосибирских офисах с самого утра начали поздравлять прекрасных дам. Мы в режиме онлайн следили за тем, какие сюрпризы устраивали мужчины для своих коллег-женщин.

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8 МартаМеждународный женский деньНовосибирскфотопроект
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