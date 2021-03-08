Фотопроект к 8 Марта: редакция НГС подарила розы женщинам разных профессий (посмотрите, как менялось их настроение)

Светлана, кондуктор трамвая № 13

Мы зашли на стадионе «Спартак» в полупустой трамвай, который только отошел от конечной. Кондуктор неторопливо переходила от одного пассажира к другому. Когда мы попросили Светлану сфотографироваться, женщина смущенно отвела взгляд и засмеялась. На фотографии она задумчиво смотрит в сторону (первое фото). Когда мы поздравили ее с наступающим 8 Марта и вручили розу, женщина сдержанно улыбнулась.

— Спасибо большое, это очень неожиданно, — поблагодарила нас Светлана.