Фотопроект к 8 Марта: редакция НГС подарила розы женщинам разных профессий (посмотрите, как менялось их настроение)

Редакция НГС поздравила сибирячек разных профессий с 8 Марта
В этом году с первых дней весны столбик термометра наконец-то стал подбираться к нулевым температурам. Горожане развязали теплые шарфы и как будто бы замедлили шаг, возвращаясь с работы, ведь спешить в тепло из-за лютых морозов им уже не приходится. Каждому из нас уже привычно, что с приходом весны в доме появляются яркие тюльпаны, всех женщин благодарят за красоту и желают счастья. В теплый мартовский день накануне 8 Марта команда НГС решила сфотографировать женщин разных профессий, не самых престижных (продавщицы, водители трамваев, кондукторы), в их привычной обстановке, а потом подарить им цветы. И после этого тоже сфотографировали. Смотрите в нашем праздничном фоторепортаже, как меняется настроение женщины до того, как она получает цветы, и ее реакцию после.
Светлана, кондуктор трамвая № 13
Мы зашли на стадионе «Спартак» в полупустой трамвай, который только отошел от конечной. Кондуктор неторопливо переходила от одного пассажира к другому. Когда мы попросили Светлану сфотографироваться, женщина смущенно отвела взгляд и засмеялась. На фотографии она задумчиво смотрит в сторону (первое фото). Когда мы поздравили ее с наступающим 8 Марта и вручили розу, женщина сдержанно улыбнулась.
— Спасибо большое, это очень неожиданно, — поблагодарила нас Светлана.
После разговора с нами женщина отошла к своему сиденью и бережно положила туда подаренную розу. Мы проехали еще одну остановку, но Светлана не обернулась. Она задумчиво продолжила смотреть на виды города, которые мелькают из окон ее трамвая.
Людмила, водитель троллейбуса № 23
На конечной остановке главного вокзала мы ищем взглядом в окнах троллейбусов женщин-водительниц. В одном из них замечаем жизнерадостную женщину в ярко-желтом свитере, которая увлеченно разговаривает со своей напарницей. Постучали в двери и спросили, какой маршрут у 23-го троллейбуса.
Оксана, продавщица легендарного пян-се
На площади перед главным вокзалом ищем известную продавщицу пян-се, но найти ее сразу не удается. Фотограф замечает, что из-за сугроба на площади идет пар. Обходим сугроб и натыкаемся на тележку и саму продавщицу, заметную благодаря своей яркой куртке. Женщина сразу соглашается на фотографию.
Елена, проводница поезда «Новосибирск — Белгород»
Подходим к табло у главного вокзала и видим, что на перроне стоит поезд, который через несколько минут отправится из Новосибирска в Белгород. С решением успеть до одной из проводниц и вручить ей розу, мы направляемся к пути
Елена работает проводницей уже 16 лет.
— Самое запоминающееся — когда едут много-много ребятишек. Они устраивают конкурсы, надевают костюмы, танцуют, а мы смотрим их выступления. А то, что они шумят — да мы ведь уже привыкли! — делится впечатлениями Елена.
Елена, контроллер в метро
Станция метро «Гарина-Михайловского», рядом с турникетами работает Елена. Фотографироваться женщина долго отказывалась, предлагала нам перейти на другую сторону к ее коллегам. Но нам все-таки удалось ее уговорить.
Мария, блинопек в киоске
Нам пришлось постоять несколько минут у входа, прежде чем зайти — у Марии был покупатель.
Редакция НГС желает вам провести 8 Марта счастливыми — в кругу самых любимых людей и с приятными подарками (неважно, дарите вы их или получаете).
Как выращивают миллионы роз в 40-градусной сибирской зиме и чем они лучше заморских — посмотрите в нашем репортаже.
В последний рабочий день недели, 5 марта, в новосибирских офисах с самого утра начали поздравлять прекрасных дам. Мы в режиме онлайн следили за тем, какие сюрпризы устраивали мужчины для своих коллег-женщин.