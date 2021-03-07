В новосибирских дворах поставят полсотни дог-боксов

В новосибирских дворах в разных концах Новосибирска поставять около 50 дог-боксов — их заполнят пакетами и передадут на баланс в управляющие компании.

Акция проходит в рамках проекта «Чистый двор» — это проект в рамках Марафона лидерства от Института Непрерывного Развития.

— Команды людей выбирают социальные проекты и реализуют полностью на спонсорские деньги — вовлекают денежные средства, — объяснила представитель проекта Ольга Партфиненко. — Мы выбрали проект, который направлен на повышение уровня культуры выгула домашних животных, чистоты дворов. В рамках проекта мы устанавливаем 66 дог-боксов. Это дог-боксы с пакетами для уборки за животными.