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В новосибирских дворах поставят полсотни дог-боксов

Управляющие компании будут пополнять их пакетами, чтобы владельцы собак убирали за своими питомцами

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Дог-боксы с пакетами установят в разных районах города

Дог-боксы с пакетами установят в разных районах города

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В новосибирских дворах поставят дог-боксы с пакетами

В новосибирских дворах в разных концах Новосибирска поставять около 50 дог-боксов — их заполнят пакетами и передадут на баланс в управляющие компании.

Акция проходит в рамках проекта «Чистый двор» — это проект в рамках Марафона лидерства от Института Непрерывного Развития.

— Команды людей выбирают социальные проекты и реализуют полностью на спонсорские деньги — вовлекают денежные средства, — объяснила представитель проекта Ольга Партфиненко. — Мы выбрали проект, который направлен на повышение уровня культуры выгула домашних животных, чистоты дворов. В рамках проекта мы устанавливаем 66 дог-боксов. Это дог-боксы с пакетами для уборки за животными.

По ее словам, выбрали дог-богс без урн, чтобы эти урни не забивали другим мусором, как наблюдали в других городах. То есть главная цель — обеспечить владельцев собак пакетами, которые потом вместе с содержимым можно выбросить в обычный мусорный бак. Дог-боксы изготавливают в Перми, на днях их отправят в Новосибирск.

Именно в Новосибирске участники проекта установят 46 дог-боксов из 66. Остальные — в Томске, Северске, Новокузнецке, где живут другие участники проекта.

По словам Ольги Партфиненко, проект стоит 330 тысяч рублей — деньги вносили физические и юридические лица. Взнос был от 250 до 10 тысяч рублей.

Дог-боксы установят в разных районах города. После установки их возьмут на баланс управляющие компании, которые в дальнейшем будут сами их пополнять пакетами.

Недавно на НГС вышла колонка сибирячки, котора возмущалась тем, что собак не пускают в магазины.

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собакичистый двор
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