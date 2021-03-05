Напротив Дома ученых СО РАН выставлена военная техника, у НГУ дежурит полиция. С чем это связано?

4 марта в Новосибирск прилетел председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Сегодня в графике премьера запланирована поездка в Академгородок, где он посетит центр «Вектор», Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН и НГУ.