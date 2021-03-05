Напротив Дома ученых СО РАН выставлена военная техника, у НГУ дежурит полиция. С чем это связано?

Рядом с Домом ученых СО РАН в Новосибирске выставили военную технику
Сегодня утром,
— Сегодня в Доме ученых проходит торжественное мероприятие, посвященное празднованию 50-летия Новосибирского военного института, будет вручен орден Жукова новосибирскому институту, — сообщила корреспонденту НГС начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.
Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, на мероприятии будет присутствовать директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов.
— У НГУ расчистили парковку до асфальта, разогнали всех и окружили со всех сторон Росгвардией. Сегодня еще с внешней стороны росгвардейцы чистили снег, — сообщается в телеграмм-канале «Команда Навального».
В пресс-службе НГУ попросили обратиться за комментарием в соответствующее ведомство. В МВД ответили, что информации об этом у них нет.