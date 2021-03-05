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Напротив Дома ученых СО РАН выставлена военная техника, у НГУ дежурит полиция. С чем это связано?

Сегодня в Академгородке запланировано два визита

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Перед зданием дома ученых выставлены четыре единицы военной техники и две спецмашины Росгвардии

Перед зданием дома ученых выставлены четыре единицы военной техники и две спецмашины Росгвардии

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Рядом с Домом ученых СО РАН в Новосибирске выставили военную технику

Сегодня утром, 5 марта, перед главным входом Дома ученых в Академгородке выставили военную технику, среди которой и автомобили Росгвардии.

— Сегодня в Доме ученых проходит торжественное мероприятие, посвященное празднованию 50-летия Новосибирского военного института, будет вручен орден Жукова новосибирскому институту, — сообщила корреспонденту НГС начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.

Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, на мероприятии будет присутствовать директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов.

В Доме ученых будет проходить торжественное мероприятие с присутствием Виктора Золотова

В Доме ученых будет проходить торжественное мероприятие с присутствием Виктора Золотова

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— У НГУ расчистили парковку до асфальта, разогнали всех и окружили со всех сторон Росгвардией. Сегодня еще с внешней стороны росгвардейцы чистили снег, — сообщается в телеграмм-канале «Команда Навального».

Из окон НГУ видно, что на парковке дежурит полиция

Из окон НГУ видно, что на парковке дежурит полиция

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В пресс-службе НГУ попросили обратиться за комментарием в соответствующее ведомство. В МВД ответили, что информации об этом у них нет.

Рядом с перекрестком у главного корпуса находятся сотрудники полиции

Рядом с перекрестком у главного корпуса находятся сотрудники полиции

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На территории вуза появились пешеходные ограждения

На территории вуза появились пешеходные ограждения

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4 марта в Новосибирск прилетел председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Сегодня в графике премьера запланирована поездка в Академгородок, где он посетит центр «Вектор», Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН и НГУ.

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АкадемгородокРосгвардияюбилей
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