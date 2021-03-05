«Уж лучше серый город, чем такое». Менеджер по продажам рассказал, что его бесит на улицах Новосибирска

Менеджер по продажам раскритиковал рекламу на улицах Новосибирска
Про Новосибирск любят говорить, что это серый и безликий город. На самом деле это не так. Оглянитесь по сторонам — повсюду цветные пятна из билбордов, объявлений и экранов. И если таргетированной рекламе в интернете еще можно сопротивляться (но не нужно — так считают эксперты), то наружной рекламе — нет. Менеджер по продажам Иван Андриянов в своей авторской колонке рассуждает, почему лучше жить в окружении серых панелек, чем с аляповатой и зачастую безвкусной рекламой вокруг.
Мне 29 лет, 7 из них я живу в нашем городе. Когда говорю в «нашем», не лукавлю, поскольку за этот срок сроднился с Новосибирском. Это настоящий сибирский мегаполис — живешь тут и даже ощущаешь какую-то гордость.
За эти семь лет многое изменилось в облике города. Появились разноцветные жилмассивы и другие строения, разбавляющие серую палитру основной массы зданий. Пусть и строят их в основном на окраинах. Запестрели и основные районы, образованные еще в СССР. Однако этот разноцветный хоровод создан не полезной инфраструктурой и жильем, а банальным рекламным спамом. Именно спамом, потому что его количество на квадратный километр зашкаливает. Огромные баннеры, билборды, светодиодные панели и заросли бумажной плесени с одним смыслом «купи-продай». Весь этот информационный мусор приносит лишь дисгармонию в цвета города и забивает голову.
Я сам работаю менеджером по продажам и знаю, что такое реклама как инструмент. Но одно дело, когда ты предлагаешь или ищешь что-то на специализированных платформах или в газете, и совсем другое, когда тебе насильно пихают в нос то, что тебе совершенно не интересно. Пресыщение такого рода информацией сродни сумбурному питанию — от такой мешанины получается лишь ментальное несварение. Ощущение, будто живем в огромном торговом центре, среди рекламы и магазинных вывесок. Это уродует наш город, скрывая его индивидуальность под такого рода «штукатуркой».
По работе я бываю в разных уголках нашей страны и всегда невольно сравниваю их с Новосибирском. И знаете что? Там чище. Тот же Барнаул — хоть и меньше, но намного опрятнее и симпатичнее за счет в разы меньшего количества рекламного спама. Просто там не торопятся на арендованное здание или доступное свободное место сразу же лепить рекламу. Просто обидно, что наши власти никак не стремятся урегулировать этот вопрос. Хотя, на мой взгляд, это уже стало настоящей проблемой.
Понятно, что с этим нужно бороться, и кто-то скажет, мол, иди да срывай рекламу, если такой восприимчивый. Но боюсь, что выражение «один в поле воин» не для этого сражения. Полностью победить это явление не получится, но если власти обратят внимание, то вполне можно регулировать проявление рекламного спама. Даже если попробовать централизовать рекламу в определенных местах или платформах, то это уже даст результат. Стыдно видеть мемориальную доску на стене здания, обклеенную вокруг рекламными объявлениями. Спасибо, что хотя бы ее пока пожалели и не залепили.
Таково мое личное мнение. Я хочу жить в городе и гордиться им, а не слышать, как очередной блогер называет Новосибирск «самым информационно загаженным городом страны». Уж лучше серые стены, чем разноцветная и бесполезная мишура рекламы.
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Прошлой осенью власти потребовали снять с дома-памятника на Красном проспекте рекламу — жители боялись, что конструкция опасна. Посмотрите, как она выглядела.
А этой зимой житель Новосибирска обошел свой микрорайон и переделал все колхозные вывески. Вот что у него получилось (выглядит очень круто).
Пока одни новосибирцы поднимают вопрос о засилье рекламы в городе, чиновников мэрии, которые должны заниматься этой проблемой, задерживают одного за другим. Мы рассказывали недавно о громком аресте главы комитета рекламы.
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