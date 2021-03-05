«Уж лучше серый город, чем такое». Менеджер по продажам рассказал, что его бесит на улицах Новосибирска

Про Новосибирск любят говорить, что это серый и безликий город. На самом деле это не так. Оглянитесь по сторонам — повсюду цветные пятна из билбордов, объявлений и экранов. И если таргетированной рекламе в интернете еще можно сопротивляться (но не нужно — так считают эксперты), то наружной рекламе — нет. Менеджер по продажам Иван Андриянов в своей авторской колонке рассуждает, почему лучше жить в окружении серых панелек, чем с аляповатой и зачастую безвкусной рекламой вокруг.



Мне 29 лет, 7 из них я живу в нашем городе. Когда говорю в «нашем», не лукавлю, поскольку за этот срок сроднился с Новосибирском. Это настоящий сибирский мегаполис — живешь тут и даже ощущаешь какую-то гордость.