«Флягин, вы — осёл!» Суд оштрафовал двух новосибирцев за оскорбление бывшего сотрудника ФСБ по-русски и на латыни

Предыстория «ослиной» перепалки



По адресу улица Чукотская, 1 около десяти лет строится 24-этажка. У дольщиков этого долгостроя есть чат в WhatsApp под названием «Дольщики Чукотская». Весной 2019 года в чате появился дольщик Юрий Флягин, который незадолго до этого приобрел квартиру в доме и развернул активную деятельность по отношению к застройщику — ГК «Строй-Плюс».



— Этот дом начали достраивать в 2019 году. А данный персонаж (Юрий Флягин. — Прим. ред.) гнул свою линию. Он специализируется на судах. И начал весной 2019 года баламутить народ, подбивать людей писать в прокуратуру жалобы и так далее. А мне как подрядчику нужно было выполнить необходимые объемы работ, чтобы данная стройка уже не останавливалась. А если бы случилась выемка документов [прокуратурой], то процесс бы остановился, — рассказал корреспонденту НГС директор ГК «Зодиак» Андрей Ананьев.



В подтверждение слов о сутяжничестве Флягина директор «Зодиака» предоставил более десятка ссылок на различные суды с участием этого дольщика. Материалы о пикетах Флягина и других дольщиков неоднократно появлялись в новосибирских СМИ.

