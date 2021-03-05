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«Флягин, вы — осёл!» Суд оштрафовал двух новосибирцев за оскорбление бывшего сотрудника ФСБ по-русски и на латыни

На каком языке ругаться дороже и сколько придется заплатить за перепалку в чате WhatsApp

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Суд оштрафовал двух новосибирцев, которые в чате назвали третьего ослом

Суд оштрафовал двух новосибирцев, которые в чате назвали третьего ослом

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Двух новосибирцев оштрафовали за оскорбление экс-сотрудника ФСБ на латыни

Областной суд оштрафовал двух новосибирцев за обзывание бывшего сотрудника ФСБ ослом и другими оценочными выражениями. Перепалка происходила в WhatsApp-чате дольщиков недостроенного дома по улице Чукотской, 1. Один участник горячей дискуссии назвал другого ослом, а второй поправил первого, написав название этого животного по-латыни. Суд постановил оштрафовать того, кто упомянул домашнее животное по-русски, на 7000 рублей, а использовавшего латынь, мертвый язык, — на 3000 рублей. Корреспондент НГС Илья Калинин изучил судебные документы и выяснил, как всё было.

Предыстория «ослиной» перепалки

По адресу улица Чукотская, 1 около десяти лет строится 24-этажка. У дольщиков этого долгостроя есть чат в WhatsApp под названием «Дольщики Чукотская». Весной 2019 года в чате появился дольщик Юрий Флягин, который незадолго до этого приобрел квартиру в доме и развернул активную деятельность по отношению к застройщику — ГК «Строй-Плюс».

— Этот дом начали достраивать в 2019 году. А данный персонаж (Юрий Флягин. — Прим. ред.) гнул свою линию. Он специализируется на судах. И начал весной 2019 года баламутить народ, подбивать людей писать в прокуратуру жалобы и так далее. А мне как подрядчику нужно было выполнить необходимые объемы работ, чтобы данная стройка уже не останавливалась. А если бы случилась выемка документов [прокуратурой], то процесс бы остановился, — рассказал корреспонденту НГС директор ГК «Зодиак» Андрей Ананьев.

В подтверждение слов о сутяжничестве Флягина директор «Зодиака» предоставил более десятка ссылок на различные суды с участием этого дольщика. Материалы о пикетах Флягина и других дольщиков неоднократно появлялись в новосибирских СМИ.

Сторонники в этом противостоянии есть как у Юрия Флягина, который склоняется к пикетам и заявлениям в прокуратуру, так и у Андрея Ананьева, который не хочет, чтобы мешали начавшемуся строительству. По предположению Ананьева, своими действиями Флягин мог добиваться денежной компенсации от застройщика.

Что случилось в чате WhatsApp

Споры между дольщиками разгорались в чате «Дольщики Чукотская», администратором которого являлся Андрей Ананьев. Во время одной из таких онлайн-перепалок в конце мая 2019 года двое участников спора использовали по отношению к Юрию Флягину оценочные высказывания: «осёл» и несколько других, которые, как следует из возникшего позже судебного разбирательства, причинили Флягину «нравственные страдания». В распоряжении редакции НГС имеется копия решения Центрального районного суда и оригинал апелляционной жалобы Юрия Флягина.

Во время той перепалки дольщица Инна Соколова употребила в чате по отношению к Флягину слово «осёл». Своего оппонента женщина назвала, как и полагается, по-русски. А вот Андрей Ананьев поправил дольщицу Соколову на иностранном языке.

— Я не обращался к нему (Флягину. — Прим. ред.) адресно, сказал лишь, что данная фраза была уместней и интересней бы звучала на латыни: Equus аsinus аsinus. Мне просто стало любопытно, как это прозвучит на мертвом языке, — вспомнил переписку в чате Ананьев.

Equus аsinus аsinus в переводе с латыни — домашний осёл или ишак — одомашненный подвид дикого осла (Equus asinus), сыгравший важную историческую роль в развитии хозяйства и культуры человека. По-прежнему широко распространенный в хозяйстве многих развивающихся стран.

— Дошло до того, что часть его (Флягина. — Прим. ред.) последователей удалились из группы и создали свой чат, а впоследствии я удалил и этого человека. Его действия несли деструктивную тему, а дом надо достраивать. Надеемся, в июне мы его сдадим, — сообщил корреспонденту НГС Андрей Ананьев.

От такого общения в чате Юрий Флягин не на шутку оскорбился и пошел в суд. Мужчина также решил, что были незаконно разглашены на аудиторию примерено из ста с лишним человек его персональные данные. В чате прозвучали: его имя (переписка шла под ником), возраст, какую жилплощадь в долгострое он занимает и то, что в прошлом Флягин работал в ФСБ.

Фрагмент решения Центрального районного суда

Фрагмент решения Центрального районного суда

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Что решил суд

Оскорбленный Юрий Флягин просил суд Центрального района признать действия Ананьева и Соколовой противозаконными, опровергнуть недостоверную информацию, обязать удалить эти сведения, запретить распространять персональные данные и взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере нескольких сотен тысяч рублей.

Суд вынес иное решение: Соколовой за оскорбление — штраф в размере 7000 рублей, Ананьеву — 3000 рублей. Плюс поделить между ответчиками судебные издержки истца и оплату экспертизы в сумме чуть более 25 тысяч рублей.

— На Ананьева <…> возложена обязанность удалить из группы <…> «Дольщики Чукотская» оценочные высказывания, носящие оскорбительный характер, а именно: «Балаболка проснулся», «… вы и правда балабол и пустышка», «Вывод, Флягин — вы осёл». На Соколову <…> возложена обязанность удалить <…> «Флягин, вы осёл!», «Он — провокатор», «Просто — как тряпка», «… клоун вы наш и неуч!», «Тупое животное…», — сообщается в судебном решении.

— Суд решил, что это оскорбление. Хотя я Флягина не материла… Тут и оскорблений как таковых не было. Вот он (Флягин. — Прим. ред.) написал, что меня надо в лоток кошачий носом натыкать. Это тоже, получается, оскорбление? Я ж не знала, что настолько всё серьезно, что нельзя человеку написать, что он осёл, когда он меня оскорбил. Я даже не говорила, что он дурак, — недоумевает дольщица Инна Соколова.

Женщина добавила корреспонденту НГС, что собирается подавать апелляцию.

Недовольный решением суда остался и оскорбленный Флягин. По мнению истца, суд не оценил «масштаб (объем) нравственных страданий», а также не учел, что были разглашены персональные данные. Бывший сотрудник ФСБ уже подал апелляцию, где попросил суд рассмотреть дело снова и взыскать с Андрея Ананьева и Инны Соколовой по 200 тысяч рублей.

Корреспондент НГС несколько раз пытался дозвониться до Юрия Флягина, чтобы выяснить его позицию, но мобильный телефон никто не брал, а на просьбу перезвонить в редакцию НГС, оставленную на автоответчик, так никто и не отреагировал.

Ответственность за оскорбления, в том числе и в интернете, в последнее время серьезно ужесточили. Особенно опасно стало оскорблять власть. В августе 2019 года НГС рассказал, как в Бердске искали автора оскорбительной надписи про Владимира Путина. Виновнику грозил штраф до 100 тысяч рублей или 15 суток ареста. Чуть ранее НГС перечислил новосибирских депутатов, кто поддержал в Госдуме такой закон.

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дольщикиоскорблениесуд
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