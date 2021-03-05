«Флягин, вы — осёл!» Суд оштрафовал двух новосибирцев за оскорбление бывшего сотрудника ФСБ по-русски и на латыни

Двух новосибирцев оштрафовали за оскорбление экс-сотрудника ФСБ на латыни
Областной суд оштрафовал двух новосибирцев за обзывание бывшего сотрудника ФСБ ослом и другими оценочными выражениями. Перепалка происходила в WhatsApp-чате дольщиков недостроенного дома по улице
Предыстория «ослиной» перепалки
По адресу улица
— Этот дом начали достраивать в 2019 году. А данный персонаж (Юрий Флягин. — Прим. ред.) гнул свою линию. Он специализируется на судах. И начал весной 2019 года баламутить народ, подбивать людей писать в прокуратуру жалобы и так далее. А мне как подрядчику нужно было выполнить необходимые объемы работ, чтобы данная стройка уже не останавливалась. А если бы случилась выемка документов [прокуратурой], то процесс бы остановился, — рассказал корреспонденту НГС директор ГК «Зодиак» Андрей Ананьев.
В подтверждение слов о сутяжничестве Флягина директор «Зодиака» предоставил более десятка ссылок на различные суды с участием этого дольщика. Материалы о пикетах Флягина и других дольщиков неоднократно появлялись в новосибирских СМИ.
Сторонники в этом противостоянии есть как у Юрия Флягина, который склоняется к пикетам и заявлениям в прокуратуру, так и у Андрея Ананьева, который не хочет, чтобы мешали начавшемуся строительству. По предположению Ананьева, своими действиями Флягин мог добиваться денежной компенсации от застройщика.
Что случилось в чате WhatsApp
Споры между дольщиками разгорались в чате «Дольщики Чукотская», администратором которого являлся Андрей Ананьев. Во время одной из таких онлайн-перепалок в конце мая 2019 года двое участников спора использовали по отношению к Юрию Флягину оценочные высказывания: «осёл» и несколько других, которые, как следует из возникшего позже судебного разбирательства, причинили Флягину «нравственные страдания». В распоряжении редакции НГС имеется копия решения Центрального районного суда и оригинал апелляционной жалобы Юрия Флягина.
Во время той перепалки дольщица Инна Соколова употребила в чате по отношению к Флягину слово «осёл». Своего оппонента женщина назвала, как и полагается, по-русски. А вот Андрей Ананьев поправил дольщицу Соколову на иностранном языке.
— Я не обращался к нему (Флягину. — Прим. ред.) адресно, сказал лишь, что данная фраза была уместней и интересней бы звучала на латыни: Equus аsinus аsinus. Мне просто стало любопытно, как это прозвучит на мертвом языке, — вспомнил переписку в чате Ананьев.
Equus аsinus аsinus в переводе с латыни — домашний осёл или ишак — одомашненный подвид дикого осла (Equus asinus), сыгравший важную историческую роль в развитии хозяйства и культуры человека. По-прежнему широко распространенный в хозяйстве многих развивающихся стран.
— Дошло до того, что часть его (Флягина. — Прим. ред.) последователей удалились из группы и создали свой чат, а впоследствии я удалил и этого человека. Его действия несли деструктивную тему, а дом надо достраивать. Надеемся, в июне мы его сдадим, — сообщил корреспонденту НГС Андрей Ананьев.
От такого общения в чате Юрий Флягин не на шутку оскорбился и пошел в суд. Мужчина также решил, что были незаконно разглашены на аудиторию примерено из ста с лишним человек его персональные данные. В чате прозвучали: его имя (переписка шла под ником), возраст, какую жилплощадь в долгострое он занимает и то, что в прошлом Флягин работал в ФСБ.
Что решил суд
Оскорбленный Юрий Флягин просил суд Центрального района признать действия Ананьева и Соколовой противозаконными, опровергнуть недостоверную информацию, обязать удалить эти сведения, запретить распространять персональные данные и взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере нескольких сотен тысяч рублей.
Суд вынес иное решение: Соколовой за оскорбление — штраф в размере 7000 рублей, Ананьеву — 3000 рублей. Плюс поделить между ответчиками судебные издержки истца и оплату экспертизы в сумме чуть более 25 тысяч рублей.
— На Ананьева <…> возложена обязанность удалить из группы <…> «Дольщики Чукотская» оценочные высказывания, носящие оскорбительный характер, а именно: «Балаболка проснулся», «… вы и правда балабол и пустышка», «Вывод, Флягин — вы осёл». На Соколову <…> возложена обязанность удалить <…> «Флягин, вы осёл!», «Он — провокатор», «Просто — как тряпка», «… клоун вы наш и неуч!», «Тупое животное…», — сообщается в судебном решении.
— Суд решил, что это оскорбление. Хотя я Флягина не материла… Тут и оскорблений как таковых не было. Вот он (Флягин. — Прим. ред.) написал, что меня надо в лоток кошачий носом натыкать. Это тоже, получается, оскорбление? Я ж не знала, что настолько всё серьезно, что нельзя человеку написать, что он осёл, когда он меня оскорбил. Я даже не говорила, что он дурак, — недоумевает дольщица Инна Соколова.
Женщина добавила корреспонденту НГС, что собирается подавать апелляцию.
Недовольный решением суда остался и оскорбленный Флягин. По мнению истца, суд не оценил «масштаб (объем) нравственных страданий», а также не учел, что были разглашены персональные данные. Бывший сотрудник ФСБ уже подал апелляцию, где попросил суд рассмотреть дело снова и взыскать с Андрея Ананьева и Инны Соколовой по 200 тысяч рублей.
Корреспондент НГС несколько раз пытался дозвониться до Юрия Флягина, чтобы выяснить его позицию, но мобильный телефон никто не брал, а на просьбу перезвонить в редакцию НГС, оставленную на автоответчик, так никто и не отреагировал.
Ответственность за оскорбления, в том числе и в интернете, в последнее время серьезно ужесточили. Особенно опасно стало оскорблять власть. В августе 2019 года НГС рассказал, как в Бердске искали автора оскорбительной надписи про Владимира Путина. Виновнику грозил штраф до 100 тысяч рублей или 15 суток ареста. Чуть ранее НГС перечислил новосибирских депутатов, кто поддержал в Госдуме такой закон.