Новосибирская компания, которая выпускает двери для ковидных медцентров, увеличила выручку на 20%

— Производительность выросла, процент брака снизился, выручка выросла. Например, в январе 2021 года выручка на 20% выше, чем в январе прошлого года. За счет повышения производительности, изменений в системе мотивации и прочих мероприятий в рамках проекта, зарплата сотрудников на пилотном участке выросла на 30%. При этом за предложения по улучшению производственных и бизнес-процессов сотрудники тоже получают вознаграждения, — сообщил генеральный директор ООО «Вармекс» Виктор Кудряшов. При этом размер сумм не называется.

В планах компании — к августу повысить выработку еще на 10% и к лету срок изготовления заказа должен уменьшиться до 7 дней.

— Здесь очень вовремя начали заниматься вопросом производительности труда. Изменения на предприятии только начались, а уже видны первые позитивные эффекты. Именно повышение производительности позволит гораздо активнее выходить на экспортные рынки. Регион всегда готов предоставить предприятию весь инструментарий поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, — передает пресс-служба слова заместителя министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Вадима Васильева.