Новосибирская компания, которая выпускает двери для ковидных медцентров, увеличила выручку на 20%

Новосибирская компания увеличила выручку на выпуске дверей для ковидных медцентров
Новосибирская компания «Вармекс» увеличила выручку на 20% — компания входит в нацпроект «Производительность труда». Предприятие выпускает влагостойкие двери для новых многофункциональных медицинских центров, построенных по заказу Министерства обороны РФ для борьбы с ковидом. Нацпроект повысил эффективность производства этой продукции.
Объем продукции увеличили в 1,5 раза
Об этом заявили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области. Нацпроект «Производительность труда» позволил новосибирскому предприятию в 1,5 раза увеличить объем выпускаемой продукции.
— Производительность выросла, процент брака снизился, выручка выросла. Например, в январе 2021 года выручка на 20% выше, чем в январе прошлого года. За счет повышения производительности, изменений в системе мотивации и прочих мероприятий в рамках проекта, зарплата сотрудников на пилотном участке выросла на 30%. При этом за предложения по улучшению производственных и бизнес-процессов сотрудники тоже получают вознаграждения, — сообщил генеральный директор ООО «Вармекс» Виктор Кудряшов. При этом размер сумм не называется.
В планах компании — к августу повысить выработку еще на 10% и к лету срок изготовления заказа должен уменьшиться до 7 дней.
— Здесь очень вовремя начали заниматься вопросом производительности труда. Изменения на предприятии только начались, а уже видны первые позитивные эффекты. Именно повышение производительности позволит гораздо активнее выходить на экспортные рынки. Регион всегда готов предоставить предприятию весь инструментарий поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, — передает пресс-служба слова заместителя министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Вадима Васильева.
Например, на пилотном этапе пересмотрели график работы операторов, разработали для них регламент. Как результат — производительность в смену увеличилась на 150%. Время подготовки оборудования к работе удалось сократить с двух до одного часа.
Что за компания
Компания «Вармекс» работает на российском рынке и экспортирует свою продукцию. На ее сайте говорится о том, что двери AquaDoor влагонепроницаемы, они не испортятся при постоянном контакте с водой:
— Неуязвимы перед дезинфицирующими средствами, паром и температурными перепадами. Ударопрочные — способны выдерживать повышенные нагрузки, устойчивы к ударам и царапинам, в том числе от случайных ударов медицинским инвентарем и оборудованием.
Кроме того, на сайте говорится, что такие двери устанавливают не только в больницах и поликлиниках, но и в школах, детских садах, в спортивных центрах.
В системе «Контур.Фокус» указано, что выручка ООО «Вармекс» за 2019 год составила 756,3 миллиона, чистая прибыль — 14,5. Учредители компании — Юрий Чернышов (96%) и Александр Бондарь (4%), генеральный директор — Виктор Кудряшов.
Журналист НГС хотел узнать стоимость подобной двери и уточнить дополнительную информацию, но не смог дозвониться по указанному на сайте телефону — не было даже гудков. НГС также отправил запрос в Минобороны, чтобы узнать стоимость контрактов, заключенных с компанией «Вармекс».
Ранее мы писали о том, как в Новосибирске впервые в России начали делать электронные термометры.