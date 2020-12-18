Очень умный градусник: как в Новосибирске впервые в России начали делать электронные термометры — точны ли они

До 2013 года «Рэлсиб» работал в основном с бизнесом: разрабатывал приборы для промышленности и сельского хозяйства. Почти 20 лет назад компания начинала с небольшой — в буквальном смысле — инновации: самого маленького в мире температурного реле длиной всего 3 мм . Сейчас в цехах собирают сотни различных приборов вплоть до миниатюрных модулей для детонаторов. Все они — собственной разработки и с патентами.



В 2013 году, вспоминает Игорь Ландочкин, «Рэлсиб» решил делать что-то для людей, и в компании подумали об электронных термометрах.



— Но мы всегда старались все приборы делать уникальными, инновационными, старались не копировать у других и брались за какой-то прибор, если видели, что можем там сделать что-то особенное, — говорит директор производства. — Мы хотели сразу сделать прибор, который был бы не похож на то, что сейчас продается, и при этом чтобы он был современный.



Задачи было три: чтобы это был по сути гаджет, который можно синхронизировать со смартфоном, чтобы он был точным («чтобы люди не говорили, что все электронные термометры врут, а сказали бы, что рэлсибовский термометр показывает правильно») и чтобы он мог запоминать и мониторить температуру пользователя.

