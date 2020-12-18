18 декабря пятница
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 2/10
usd 72.98
eur 89.29
Тема дняКак получить 5000 рублей на ребенка. Инструкция

Все новости

Все новости

Очень умный градусник: как в Новосибирске впервые в России начали делать электронные термометры — точны ли они

Инновационный прибор запатентовали в России, Китае и Европе — НГС побывал на производстве

642
4Обсудить

Поделиться

Новосибирские термометры сделали максимально простыми, но очень умными: они работают с приложением на смартфоне

Новосибирские термометры сделали максимально простыми, но очень умными: они работают с приложением на смартфоне

Поделиться

Новосибирская компания «Рэлсиб» начала производить умные градусники

Если пропажа из аптек популярных при ОРВИ лекарств — вполне ожидаемое последствие коронавируса, то дефицит градусников вряд ли так очевиден. Ртутные градусники стало сложно найти уже летом, а к осени серьезно вырос спрос и цены на электронные. Последние с осени производят в Новосибирске: в компании «Рэлсиб» разработали собственный умный градусник, который уже запатентован не только в России, но и в Китае, и в Европе. Как маленькое инновационное производство становится лидером целой отрасли, как делают электронные термометры и как они работают, узнала Лиза Пичугина.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Цифровая эпоха

В октябре 2013 года в Японии было подписано соглашение ООН о запрете ртути в быту, Россия к нему присоединилась в сентябре 2014 года, и с этого года ртутные градусники — фактически артефакт. Только заменить их нечем: электронные медицинские термометры у нас в стране не производят — в основном завозят из Китая. Но в этом году возникли сложности — опять-таки из-за пандемии: Китай ограничивает экспорт, сохраняя свой внутренний рынок.

Электронные термометры готово делать и другое новосибирское производство — «Швабе», но им для этого потребуется больше времени, рассказал Игорь Ландочкин

Электронные термометры готово делать и другое новосибирское производство — «Швабе», но им для этого потребуется больше времени, рассказал Игорь Ландочкин

Поделиться

Единственное в стране производство электронных медицинских термометров сегодня находится в Новосибирске — в небольшой компании «Рэлсиб».

— В Минпромторг начали поступать запросы о том, что в регионах электронные термометры заканчиваются. Они срочно провели совещание, на это совещание пригласили всех поставщиков, все производственные организации, которые к этому близки, производят что-то из медицинской техники, я в этом совещании тоже участвовал, — говорит генеральный директор и главный инженер-конструктор «Рэлсиба» Игорь Ландочкин. — Выяснилось, что у нас есть только две организации, которые этот рынок могут быстро освоить, — это мы, кто это уже делает, и концерн «Швабе». Нас попросили сделать дорожные карты, план развития производства, и то, что мы запланировали, оказалось намного быстрее, чем у «Швабе», поэтому основной акцент сделали на нас.

Игорь Ландочкин — генеральный директор и главный инженер-конструктор компании «Рэлсиб»: почти 20 лет назад он придумал и запатентовал самое маленькое в мире температурное реле, а сейчас компания производит сотни уникальных инновационных приборов

Игорь Ландочкин — генеральный директор и главный инженер-конструктор компании «Рэлсиб»: почти 20 лет назад он придумал и запатентовал самое маленькое в мире температурное реле, а сейчас компания производит сотни уникальных инновационных приборов

Поделиться

До 2013 года «Рэлсиб» работал в основном с бизнесом: разрабатывал приборы для промышленности и сельского хозяйства. Почти 20 лет назад компания начинала с небольшой — в буквальном смысле — инновации: самого маленького в мире температурного реле длиной всего 3 мм. Сейчас в цехах собирают сотни различных приборов вплоть до миниатюрных модулей для детонаторов. Все они — собственной разработки и с патентами.

В 2013 году, вспоминает Игорь Ландочкин, «Рэлсиб» решил делать что-то для людей, и в компании подумали об электронных термометрах.

— Но мы всегда старались все приборы делать уникальными, инновационными, старались не копировать у других и брались за какой-то прибор, если видели, что можем там сделать что-то особенное, — говорит директор производства. — Мы хотели сразу сделать прибор, который был бы не похож на то, что сейчас продается, и при этом чтобы он был современный.

Задачи было три: чтобы это был по сути гаджет, который можно синхронизировать со смартфоном, чтобы он был точным («чтобы люди не говорили, что все электронные термометры врут, а сказали бы, что рэлсибовский термометр показывает правильно») и чтобы он мог запоминать и мониторить температуру пользователя.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Разработка нового прибора потребовала двух лет, и немало времени компания потратила на то, чтобы его сертифицировать — до них ничего подобного в России не делали, процесс сильно затянулся

Разработка нового прибора потребовала двух лет, и немало времени компания потратила на то, чтобы его сертифицировать — до них ничего подобного в России не делали, процесс сильно затянулся

Поделиться

На разработку принципиально нового электронного термометра WT50 ушло два года и очень много времени — на получение необходимых документов от федеральных ведомств.

— Поскольку прибор новый, мы долго этот процесс проходили: если бы был простой термометр, как другие, было бы проще. А так нужно достаточно много испытаний пройти, — объясняет Игорь Ландочкин. — Следующий этап — получение лицензии. У нас оно совпало как раз с пандемией, когда люди работали на удаленке, в том числе Росздравнадзор.

В итоге регистрационное удостоверение на новый прибор «Рэлсиб» получил в августе, затем — лицензию на право производства, и с сентября его наконец запустили, заодно презентовав на выставке «Автоматизация-2020».

Как работает инновационный термометр

Новосибирский термометр максимально простой: обтекаемый пластиковый корпус без привычного металлического наконечника и каких-либо индикаторов вообще — все данные передаются сразу на смартфон. В комплекте — батарейка и ключ для замены, разноцветные маркеры (если в семье термометров несколько, а приложение на всех одно, можно пометить свой) и документация, включая подробную инструкцию к приложению.

По словам Игоря Ландочкина, компания хотела сделать термометр, очень близкий по функционалу к привычным ртутным градусникам. Он плоский и предназначен для измерения температуры под мышкой, хотя в Европе и Америке стандартом для измерения температуры считается температура во рту.

На самом приборе нет ни экрана, ни кнопок, ни индикаторов, а наконечник у него плоский и пластиковый: его очень просто дезинфицировать и очень сложно случайно сломать

На самом приборе нет ни экрана, ни кнопок, ни индикаторов, а наконечник у него плоский и пластиковый: его очень просто дезинфицировать и очень сложно случайно сломать

Поделиться

— Люди у нас в стране не доверяют электронным медицинским приборам, говорят, что они врут. Но при измерении температуры под мышкой у них алгоритм такой, что они срабатывают раньше положенного и показывают температуру, когда она еще не вышла на нужный уровень, — объяснил гендиректор «Рэлсиба».

Термометр WT50 работает через bluetooth и включается автоматически при температуре в 30 градусов — для этого нужно ненадолго просто зажать его в руке. Но в редакции НГС из 6 смартфонов прибор определили только два: для iPhone и одного из смартфонов на Android, например, он оказался невидимым (это iPhone 7, iPhone SE и XIAOMI Redmi 9). Понять, включился прибор или вы, например, несмотря на инструкцию, неправильно вставили батарейку, без смартфона невозможно: на нем нет никаких индикаторов, звуков он тоже не издает.

К приложению можно подключить до 10 термометров. На главном экране после подключения и настройки (например, можно выбрать один из трех звуковых сигналов для окончания измерения температуры, все, мягко говоря, нестандартные) есть знакомая по ртутным градусникам шкала, рядом отображается цифровое значение температуры. В зависимости от того, как быстро нагревается датчик в приборе, приложение может спрогнозировать температуру. Если у вас жар, на измерение уйдет куда меньше времени, чем при нормальной температуре, — всё как в привычных градусниках.

Термометр включается автоматически, и в приложении после настройки можно увидеть температуру по Цельсию или Фаренгейту, проследить по графику, как она изменялась, и сразу отправить данные врачу

Термометр включается автоматически, и в приложении после настройки можно увидеть температуру по Цельсию или Фаренгейту, проследить по графику, как она изменялась, и сразу отправить данные врачу

Поделиться

В приложении есть календарь, где сохраняются измерения, можно построить график и отслеживать изменения или сразу отправить врачу. Для женщин есть возможность составить график базальной температуры — очень важной для женского здоровья.

Кроме того, термометром можно пользоваться и в немедицинских целях: если нагреть его до 30 градусов, он включится, и тогда можно измерять и холодные продукты и жидкости, и горячие — от минус 30 до плюс 70 градусов. Для подобных измерений в приложении есть свой раздел, чтобы не путать свою температуру с вином в холодильнике.

Компания также разработала детское приложение с забавным осьминогом, но пока оно вышло только для смартфонов на платформе Android. В нем осьминожек, которого назвали Термоша, показывает детям их температуру не в цифрах, а в картинках: предлагает поиграть, пока идет нагрев или если температура нормальная, и пьет лекарства, если высокая.

Как делают термометры

Собирают, программируют и тестируют термометры вручную. Хотя основные элементы привозят уже готовыми к сборке, отдельные необходимые детали к плате припаивают тоже здесь — а потом лакируют, чтобы исключить окисление

Собирают, программируют и тестируют термометры вручную. Хотя основные элементы привозят уже готовыми к сборке, отдельные необходимые детали к плате припаивают тоже здесь — а потом лакируют, чтобы исключить окисление

Поделиться

Детали для новосибирских термометров производят в компаниях-партнерах (в одной отливают пластиковые корпуса, в другой — паяют платы), а программируют и собирают в специально оборудованном цеху на базе производства «Рэлсиба» вручную. Здесь же приборы проходят юстировку: их помещают в термостат с нагретой жидкостью, определенное время выдерживают, чтобы сработал датчик, и программируют.

Сборка термометров полностью ручная, сейчас с этим справляется команда из 3–5 человек, но уже в следующем году часть производства планируют автоматизировать, а число сотрудников в команде&nbsp;— увеличить

Сборка термометров полностью ручная, сейчас с этим справляется команда из 3–5 человек, но уже в следующем году часть производства планируют автоматизировать, а число сотрудников в команде — увеличить

Поделиться

— Мы очень тщательно контролируем температуру в человеческом диапазоне — 32–42 градуса, там у нас погрешность плюс-минус 0,1 градуса Цельсия, — рассказал главный технолог производства Игорь Жарков. — На выходном контроле в присутствии представителя отдела техконтроля в другом термостате мы опять всё проверяем на нескольких температурах: -30, 0, +32, +37, +42 и +70.

Для сборки медицинских термометров выделили отдельный цех — в соответствии со строгими требованиями

Для сборки медицинских термометров выделили отдельный цех — в соответствии со строгими требованиями

Поделиться

После тщательной проверки приборы дезинфицируют, упаковывают и отправляют на еще одну — в метрологическую службу, где их снова тестируют, правда, уже выборочно. Потом они возвращаются в цех, вскрытые термометры еще раз дезинфицируют и уже отправляют на склад.

Все термометры проходят три этапа контроля и сбой в их работе практически невозможен, уверяет гендиректор «Рэлсиба»

Все термометры проходят три этапа контроля и сбой в их работе практически невозможен, уверяет гендиректор «Рэлсиба»

Поделиться

Сейчас на сборке термометров работают 3–4 человека, разбивая работу на этапы. В сентябре они выпустили несколько сотен приборов, в октябре — около тысячи, в ноябре — 2 тысячи. В компании работают в общей сложности около 80 человек — с таким штатом, говорит Игорь Ландочкин, «Рэлсиб» может делать примерно 10 тысяч термометров в месяц. Но производство планируют расширять — вместе с ассортиментом.

Все приборы тщательно дезинфицируют внутри и снаружи упаковки и плотно укрывают защитной пленкой

Все приборы тщательно дезинфицируют внутри и снаружи упаковки и плотно укрывают защитной пленкой

Поделиться

— К концу следующего года мы планируем, что будет 7 приборов. Сейчас мы большое внимание уделяем самым недорогим, они будут стоить от 200 рублей в рознице, — говорит гендиректор «Рэлсиба». — Наша задача — сделать очень недорогой, но точный термометр. Они будут такими, к каким люди привыкли (то есть с кнопками и дисплеями. — Прим. ред.), но измерять будут немножечко дольше: время нужно для более точных показателей.

Кроме электронных термометров «Рэлсиб» в коронавирусный 2020-й наладил производство пирометров — они измеряют температуру на расстоянии

Кроме электронных термометров «Рэлсиб» в коронавирусный 2020-й наладил производство пирометров — они измеряют температуру на расстоянии

Поделиться

Где купить и сколько стоит

Пока в продаже можно найти только модель WT50 — умный термометр, который работает со смартфоном. На Ozon и Wildberries он стоит 1420 рублей (и на Ozon даже отмечен как бестселлер). Компания сегодня ведет переговоры с аптеками, но через них планирует продавать более простые и доступные модели, которые пока находятся в процессе разработки — их производство должно начаться весной следующего года. А вот умные градусники позиционируют как гаджеты и хотят продавать еще и через сети сотовой связи.

Бесконтактные пирометры проходят такой же жесткий контроль, как и электронные термометры, разве что погрешность у них немного выше

Бесконтактные пирометры проходят такой же жесткий контроль, как и электронные термометры, разве что погрешность у них немного выше

Поделиться

Игорь Ландочкин признался, что пока «Рэлсиб» на бытовых термометрах не зарабатывает — только тратит, хотя с затратами им помогают: для подготовки производства Фонд Бортника, поддерживающий инновации, выделил грант, поддержку компания получила и от правительства региона.

— Я думаю, где-то с февраля мы начнем прибыль получать. К концу следующего года, я думаю, мы должны делать в месяц по полмиллиона термометров где-то на полмиллиарда рублей, — прикинул гендиректор компании.

По словам главного технолога Игоря Жаркова, из-за особенностей измерения ИК-излучением температура человека может колебаться — смотря где ее замерять

По словам главного технолога Игоря Жаркова, из-за особенностей измерения ИК-излучением температура человека может колебаться — смотря где ее замерять

Поделиться

Для этого компании придется расширить и частично автоматизировать производство и переехать: сегодня «Рэлсиб» ищет новое здание, куда смогут поместиться все цеха и сотрудники. При этом увозить их из Новосибирской области Игорь Ландочкин не собирается.

Вопрос об опасности излучения пирометров Игоря Жаркова смешит: ИК-излучение в приборах слишком низкое и никакого влияния на организм оказать не может

Вопрос об опасности излучения пирометров Игоря Жаркова смешит: ИК-излучение в приборах слишком низкое и никакого влияния на организм оказать не может

Поделиться

— Сейчас в России производить уже выгоднее, чем в Китае, просто не до всех это дошло. В Китае увеличивают заработные платы, идет рост себестоимости плюс доллар дорожает. А в России заработные платы низкие, есть послабления по налогам. Сейчас спокойно можно производить в России и поставлять в Китай, — говорит он.

Помимо термометров «Рэлсиб» производит сотни современных приборов, в том числе и те, что используются в медицине (например, температурные датчики, которые контролируют условия при перевозке вакцин) и в промышленности

Помимо термометров «Рэлсиб» производит сотни современных приборов, в том числе и те, что используются в медицине (например, температурные датчики, которые контролируют условия при перевозке вакцин) и в промышленности

Поделиться

Умные градусники и торговую марку Termosha «Рэлсиб» уже запатентовал не только в России, но и в Китае, и в Европе, ведет переговоры с торговыми площадками и переводит на английский язык сайт — так что для маленького инновационного новосибирского производства всё только начинается.

Коронавирус в этом году подтолкнул к развитию и другие производства: например, в Бердске весной начали производить нетканые медицинские маски, которые затем поступали врачам в городских поликлиниках и других учреждениях.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

градусникинновационное производствоэлектронный термометр
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...