Из-за коронавируса градусники подорожали в полтора раза

В этом году в России из-за коронавируса существенно изменился фармрынок. Особый спрос появился на противовирусные препараты и иммуномодуляторы, зато упали продажи лекарств от острых кишечных инфекций (здесь мы разбираемся почему). Изменились и продажи медицинских термометров: выросли на 35%. Ртутных градусников купили на
По данным маркетингового агентства DSM Group, основной рост спроса на градусники пришелся на март — апрель. На графике видно, что пик наступил в
В мае спрос на термометры стал понемногу возвращаться к показателям прошлого года, а в июне упал даже ниже. Аналитики маркетингового агентства связывают это с тем, что такой ассортимент приобретается разово и надолго. Поэтому повышенный спрос в марте — апреле мог стать причиной снижения продаж ртутных термометров после. Тем не менее в сентябре, когда заболеваемость стала снова расти, опять видна тенденция к увеличению продаж.
На графике ниже отлично просматривается, что продажи ртутных градусников сильно превысили продажи цифровых и инфракрасных в первые недели эпидемии в России, а потом просели. Продажи ртутных термометров были выше уровня
Но если измерять продажи не в количестве градусников, а в рублях, то окажется, что денег на безртутные градусники было потрачено существенно больше — объем продаж вырос на 54%. Объясняется это просто: в среднем цена на ртутные градусники выросла на 44%. А в отдельных аптеках и в несколько раз. Недавно нам написал житель Самары, который рассказал, что вместо
Причина популярности ртутных градусников кроется не только в цене — они еще и более точные. Погрешность инфракрасного термометра составляет в среднем
— Вообще бесконтактные термометры служат для экспресс-обнаружения повышенной температуры, у них точность не очень высокая, порядка полградуса. Но они позволяют буквально за секунду выявить человека с повышенной температурой, выше 37,5–38. Потому что они измеряют температуру поверхности тела и по заложенным расчетным формулам пересчитывают в температуру тела, — говорит завкафедрой медицинской физики, информатики и математики УГМУ Сергей Соколов.
Сергей Соколов — кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой медицинской физики, информатики и математики, доцент, старший научный сотрудник центральной научно-исследовательской лаборатории УГМУ.
Что касается электронных термометров, то их центральный элемент, объясняет Соколов, — это датчик температуры, у которого электрические параметры зависят от температуры, до которой они нагреются, и там стоит простейший микроконтроллер, который считывает показания с датчика температуры и по заложенной формуле пересчитывает в температуру, которую выводит на дисплей.
— Но дело в том, что характеристики от датчиков температуры могут иметь значительный разброс чувствительности, причем чем дешевле они, тем больше разброс. Этого можно избежать, если каждый произведенный электронный термометр индивидуально калибровать, но на такие меры не все идут. Также со временем характеристики радиоэлектронных компонентов могут изменяться. Хотя для этого нужен относительно большой срок, лет пять, на мой взгляд. Поэтому лучше периодически заменять такой термометр, — говорит Сергей Соколов.
Со ртутными термометрами всё проще: там работает физический закон — любое тело расширяется при нагревании.
— Коэффициент расширения ртути при нагревании давно известен, конструкция термометра, этих трубочек давно рассчитана, производство строго калиброванных, одного расчетного размера сложностей не вызывает, поэтому у них точность — одна десятая градуса, — объясняет Соколов.
Но и у ртутных термометров есть недостатки: они хрупкие, с ними надо осторожно обращаться и, чтобы измерить температуру, нужно подождать порядка