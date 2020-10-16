Из-за коронавируса градусники подорожали в полтора раза

В мае спрос на термометры стал понемногу возвращаться к показателям прошлого года, а в июне упал даже ниже. Аналитики маркетингового агентства связывают это с тем, что такой ассортимент приобретается разово и надолго. Поэтому повышенный спрос в марте — апреле мог стать причиной снижения продаж ртутных термометров после. Тем не менее в сентябре, когда заболеваемость стала снова расти, опять видна тенденция к увеличению продаж.

На графике ниже отлично просматривается, что продажи ртутных градусников сильно превысили продажи цифровых и инфракрасных в первые недели эпидемии в России, а потом просели. Продажи ртутных термометров были выше уровня 2019 года только с середины марта до конца апреля, а вот высокий спрос на инфракрасные и цифровые термометры сохраняется. И в целом безртутные термометры растут активней: если продажи классических градусников увеличились по итогам 9 месяцев на 7 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года, то инфракрасных и цифровых было продано на 91% больше. Но в итоге всё равно побеждают ртутные: их продали почти 3,5 миллиона штук, а безртутных — 3 миллиона .