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Из-за коронавируса градусники подорожали в полтора раза

Но даже при почти равной цене покупатели выбирают их, а не электронные термометры

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Наиболее активно все виды термометров скупали в марте-апреле

Наиболее активно все виды термометров скупали в марте-апреле

В этом году в России из-за коронавируса существенно изменился фармрынок. Особый спрос появился на противовирусные препараты и иммуномодуляторы, зато упали продажи лекарств от острых кишечных инфекций (здесь мы разбираемся почему). Изменились и продажи медицинских термометров: выросли на 35%. Ртутных градусников купили на 7 процентов больше, а инфракрасных и электронных — почти в два раза. И тем не менее именно ртутные термометры в аптеках всё еще пользуются большим спросом.

По данным маркетингового агентства DSM Group, основной рост спроса на градусники пришелся на март — апрель. На графике видно, что пик наступил в 16-ю неделю года, то есть с 10 по 16 марта — сразу после того, как были введены первые серьезные ограничения. В эти дни продажи термометров увеличились на 345%, за неделю купили 647 тысяч градусников, 296 500 из них были безртутные, то есть инфракрасные или электронные. Для сравнения: в 2019 году в этот же период было продано только 41 700 безртутных термометров.

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В мае спрос на термометры стал понемногу возвращаться к показателям прошлого года, а в июне упал даже ниже. Аналитики маркетингового агентства связывают это с тем, что такой ассортимент приобретается разово и надолго. Поэтому повышенный спрос в марте — апреле мог стать причиной снижения продаж ртутных термометров после. Тем не менее в сентябре, когда заболеваемость стала снова расти, опять видна тенденция к увеличению продаж.

На графике ниже отлично просматривается, что продажи ртутных градусников сильно превысили продажи цифровых и инфракрасных в первые недели эпидемии в России, а потом просели. Продажи ртутных термометров были выше уровня 2019 года только с середины марта до конца апреля, а вот высокий спрос на инфракрасные и цифровые термометры сохраняется. И в целом безртутные термометры растут активней: если продажи классических градусников увеличились по итогам 9 месяцев на 7 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года, то инфракрасных и цифровых было продано на 91% больше. Но в итоге всё равно побеждают ртутные: их продали почти 3,5 миллиона штук, а безртутных — 3 миллиона.

Но если измерять продажи не в количестве градусников, а в рублях, то окажется, что денег на безртутные градусники было потрачено существенно больше — объем продаж вырос на 54%. Объясняется это просто: в среднем цена на ртутные градусники выросла на 44%. А в отдельных аптеках и в несколько раз. Недавно нам написал житель Самары, который рассказал, что вместо 61 рубля, как в марте, ртутный термометр в аптеке теперь стоит 375 рублей. И тем не менее их всё равно скупают.

Причина популярности ртутных градусников кроется не только в цене — они еще и более точные. Погрешность инфракрасного термометра составляет в среднем 0,5 градуса, электронного — 0,2–0,3, ртутного — 0,1. К тому же они более просты в использовании, чем, например, инфракрасные.

— Вообще бесконтактные термометры служат для экспресс-обнаружения повышенной температуры, у них точность не очень высокая, порядка полградуса. Но они позволяют буквально за секунду выявить человека с повышенной температурой, выше 37,5–38. Потому что они измеряют температуру поверхности тела и по заложенным расчетным формулам пересчитывают в температуру тела, — говорит завкафедрой медицинской физики, информатики и математики УГМУ Сергей Соколов.

Сергей Соколов — кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой медицинской физики, информатики и математики, доцент, старший научный сотрудник центральной научно-исследовательской лаборатории УГМУ.

Что касается электронных термометров, то их центральный элемент, объясняет Соколов, — это датчик температуры, у которого электрические параметры зависят от температуры, до которой они нагреются, и там стоит простейший микроконтроллер, который считывает показания с датчика температуры и по заложенной формуле пересчитывает в температуру, которую выводит на дисплей.

— Но дело в том, что характеристики от датчиков температуры могут иметь значительный разброс чувствительности, причем чем дешевле они, тем больше разброс. Этого можно избежать, если каждый произведенный электронный термометр индивидуально калибровать, но на такие меры не все идут. Также со временем характеристики радиоэлектронных компонентов могут изменяться. Хотя для этого нужен относительно большой срок, лет пять, на мой взгляд. Поэтому лучше периодически заменять такой термометр, — говорит Сергей Соколов.

Со ртутными термометрами всё проще: там работает физический закон — любое тело расширяется при нагревании.

— Коэффициент расширения ртути при нагревании давно известен, конструкция термометра, этих трубочек давно рассчитана, производство строго калиброванных, одного расчетного размера сложностей не вызывает, поэтому у них точность — одна десятая градуса, — объясняет Соколов.

Но и у ртутных термометров есть недостатки: они хрупкие, с ними надо осторожно обращаться и, чтобы измерить температуру, нужно подождать порядка 10 минут. Последнее может быть сложно, например, с маленьким ребенком. Кроме того, в современных условиях эпидемии температуру во многих случаях нужно измерять часто, быстро и большому количеству людей (например, в школе, поликлинике или на производстве), поэтому и растут продажи инфракрасных бесконтактных термометров.

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